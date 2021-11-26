Перша країна ЄС із обов’язковою вакцинацією: що про це вже відомо

Австрія стане першою країною в Європі, яка запровадить обов’язкову вакцинацію з лютого 2022 року.

Як все працюватиме? Чи законно це? Яке покарання чекає на тих, хто категорично не погоджується на щеплення? Відповіді на ці питання шукала журналістка ЄвроПравди Христина Бондарєва. Детальніше - у її цікавій статті Вакцинуйся або плати: як Австрія першою в ЄС впроваджуватиме обов'язкове щеплення.

Уряд Австрії в минулому регулярно виключав можливість обов'язкової вакцинації від коронавірусу, проте раптово змінив позицію. Чому це трапилося?

Усе через складну ситуацію з розвитком епідемії. Нині країну охопила четверта за рахунком хвиля хвороби, а в понеділок почав діяти вже четвертий за два роки національний локдаун.

Австрія стала однією з найзакритіших країн ЄС і, крім жорсткого локдауну, вже підготувала рішення, які можуть створити проблеми для туристів з інших країн.

Все тому, що стримати хворобу не вдалося, незважаючи на цілу серію минулих ковідних обмежень.

За даними австрійського МОЗ, 66% населення пройшли повний курс вакцинації. Це був би гарний результат для Східної Європи, але для Західної є одним з найгірших.

Тож тепер австрійський уряд впевнений: рівень вакцинації занадто низький для того, щоб система охорони здоров’я працювала безперебійно, а вводити локдаун за локдауном – більше не вихід. Так, вакцинація не гарантує захисту від зараження, але суттєво зменшує небезпеку важкого перебігу хвороби і смертність.

Очікується, що рішення про обов’язкову вакцинацію буде затверджене у парламенті.

Складнощі обов’язкової вакцинації полягають у тому, що вона може вважатися порушенням фізичної недоторканності та права на приватне життя людини. Однак таке втручання може бути виправданим, якщо переваги для населення переважають недоліки, які примусова вакцинація створює для окремої людини.

Схоже, покарання за відмову від вакцинації може чекати на австрійців з лютого.

Канцлер Александр Шалленберг вже роз’яснив, що порушників каратимуть адміністративним стягненням. Найбільшою інтригою залишається, яким буде розмір штрафу.

Найімовірніше, що людину будуть запрошувати на прийом зробити щеплення протягом певного періоду, і якщо цього не трапиться – штрафуватимуть.

Серед інших обговорюваних ідей покарань – впровадження так званого "збору за пандемію".

Більше про обов’язкову вакцинацію, яку хочуть вперше в Європі запровадити у Австрії, читайте в статті Христини Бондарєвої Вакцинуйся або плати: як Австрія першою в ЄС впроваджуватиме обов'язкове щеплення.