Большое строительство Джо Байдена: как президент США спасается от падения рейтинга

Президент Джо Байден жартує, відповідаючи на запитання журналістів про щойно прийнятий інфраструктурний законопроєкт. Вашингтон, 6 жовтня 2021 року

"Ми зробили те, що давно назріло, про що вже давно говорили у Вашингтоні, але насправді так і не було зроблено", – так президент США Джо Байден відреагував на свою найбільшу перемогу на посаді.

Після місяця надскладних перемовин 5 листопада Конгрес все-таки ухвалив інфраструктурний план Байдена вартістю 1,2 трильйона доларів.

Це стало можливим завдяки тому, що під час голосування у Палаті представників до голосів демократів приєдналися 13 республіканців. Це дозволило компенсувати нестачу голосів у Демпартії – від підтримки цієї ініціативи відмовилися шість крайніх лівих членів партії.

Ухвалення цього законопроєкту – вкрай важлива перемога чинного президента США.

Рейтинг Джо Байдена в останні місяці рекордно впав, тож, щоб наступного року не втратити більшість у Конгресі, демократам потрібні перемоги.

Однак гучні ініціативи Джо Байдена посилюють розрив між прогресистським та поміркованим крилами Демпартії – і це може стати ще більшою проблемою для президента.

"План відновлення Америки"

Відповідно до процедури схвалений законопроєкт надсилають на розгляд президента, який сказав, що підпише його після повернення конгресменів, які цього тижня не працюють.

Варто зазначити, що рейтинг схвалення Байдена значно впав, позачергові вибори минулого тижня стали підтвердженням цьому. Кандидат від Демократичної партії на пост губернатора зазнав поразки у Вірджинії, хоча й переміг у Нью-Джерсі – а це традиційно демократичні штати.

Невдачі сильно мотивували партійних лідерів – і поміркованих, і лібералів – приймати рішення та демонструвати свою ефективність.

Демократи не можуть дозволити собі проявляти низьку ефективність за рік до проміжних виборів. Інакше їхнім результатом стане перехід контролю в Конгресі до республіканців.

Чи здатні інфраструктурні законопроєкти "розвернути" неприйнятний для демократів тренд?

Коментуючи їхнє схвалення, Джо Байден зазначив, що виборці "очікують від нас результатів" і "ми довели, що ми можемо". "Ми показали одну велику перемогу", – додав він.

Сам Байден називає інфраструктурний план "планом демократів для відновлення Америки".

Інфраструктурний план передбачає створення великої кількості робочих місць, значні інвестиції в дороги, мости, залізниці, інтернет тощо. Якщо ж говорити мовою цифр, то бюджет розділено таким чином: дороги, мости, великі проєкти ($110 млрд), пасажирські та вантажні залізниці ($66 млрд), громадський транспорт ($39 млрд), аеропорти ($25 млрд), портова інфраструктура ($17 млрд), програми безпеки на транспорті ($11 млрд), електромобілі ($7,5 млрд), автобуси та пороми з нульовими викидами та низькими викидами ($7,5 млрд), ревіталізація існуючої транспортної інфраструктури ($1 млрд), широкосмуговий інтернет ($65 млрд), енергетична інфраструктура ($73 млрд), чиста питна вода ($55 млрд), видалення забруднення з води та ґрунту ($21 млрд).

Говорячи про ефект від реалізації плану, президент Байден зазначив, що "ймовірно, ефект почне відчуватися протягом наступних двох-трьох місяців, коли ми розпочнемо будівництво, але це великі інвестиції у конкуренцію з Китаєм.

Великий інфраструктурний план має вирішити глобальну проблему порушення ланцюгів постачання та запобігти збільшенню цін та створенню дефіциту на певні групи товарів, особливо перед святами.

Міністр транспорту Піт Буттіджедж додає: це не просто короткостроковий законопроєкт про стимулювання, а стратегічний план розвитку держави. У своєму інтерв'ю CNN, він зазначив, що вже має заявок на 10 мільярдів доларів для певної програми, яка має лише 1 мільярд доларів.

Сам план фінансуватиметься кількома способами, включаючи перепрофілювання невитрачених коштів на екстрену допомогу від пандемії COVID-19 та посилення податкового забезпечення криптовалют.

Разом із тим, відповідно до прогнозу експертів, протягом наступних 10 років цей законопроєкт додасть близько $256 мільярдів до прогнозованого бюджетного дефіциту.

Ще більший виклик

Президенту довелося змінити свої плани і залишитися у Палаті представників для досягнення цього результату.

Джо Байден особисто брав участь в останніх переговорах, оприлюднивши заяву в п'ятницю ввечері, в якій закликав усіх демократів Палати представників підтримати остаточне ухвалення законопроєкту про інфраструктуру.

Разом із тим він додав, що "впевнений, що за тиждень Палата представників ухвалить соціальний та екологічний закон Build Back Better Act.

Це друга важлива ініціатива президента Байдена. 10-річний план вартістю 1,75 трильйона доларів (в початковій редакції була вдвічі більша сума) передбачає надання американцям допомогу для оплати медичних послуг, виховання дітей та догляду за літніми людьми вдома.

Екологічна ініціатива передбачає надання 555 мільярдів доларів у вигляді податкових пільг для екологічно чистої енергії та електромобілів. Демократи нещодавно додали положення про відновлення нової програми оплачуваної сімейної відпустки та дозволів на роботу для мільйонів мігрантів.

Значну частину вартості пакета покриватимуть вищі податки для заможних американців і великих корпорацій.

Втім, перспективи схвалення цього законопроєкту поки туманні. Друге голосування за ще більший соціальний та екологічний законопроєкт було перенесено на пізніше. Було озвучено дедлайн – 15 листопада.

Враховуючи всі нюанси, з одного боку, соціально правильного, але дорого для економіки країни проєкту, група з п'ятьох поміркованих конгресменів-демократів (Ед Кейс, штат Гаваї, Джош Готтхаймер, штат Нью Джерсі, Стефані Мерфі, штат Флорида, Кетлін Райс, штат Нью-Йорк, і Курт Шредер, штат Орегон) висунула вимогу необхідності оцінки витрат від позапартійного Бюджетного управління Конгресу.

П'ятірка погоджується підтримати цей законопроєкт лише у тому разі, якщо оцінки бюджетного управління узгоджуються з попередніми цифрами, які надали податкові аналітики Білого дому та Конгресу. Інакше вони "залишаться відданими роботі над вирішенням будь-яких розбіжностей, щоб схвалити відповідний законопроєкт".

Розраховувати тут на голоси республіканців не доводиться – вони критично налаштовані до цієї ініціативи, називаючи її шкідливою для економіки країни.

Тож не виключено, що цей соціальний план доведеться вкотре скорочувати.

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Розгляд інфраструктурних та соціальних ініціатив Джо Байдена продемонстрував велике напруження між поміркованими та ліберальними крилами Демпартії.

Така атмосфера у правлячій партії ставить під питання як її власне майбутнє, так і майбутнє Байдена.

Внутрішні розбіжності серед лідерів демократів і небажання домовитися може призвести до втрати контролю над Білим домом і Конгресом.

Втім, сам Джо Байден у розмові з журналістами жартома сказав, що його шанси на голосування за законопроєкт дорівнювали нулю кілька разів, лише він міг їх врятувати.

Автор: Світлана Ковальчук,

кандидат політичних наук, виконавчий директор YES