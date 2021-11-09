Смерть из-за запрета абортов: почему Польша снова поднялась на антиправительственные протесты

"Дитина важить 485 грамів. Через закон про аборти я поки мушу лежати. Вони нічого не можуть зробити". "Пришвидшити нічого не можуть. Мусять чекати, аж поки перестане битися серце [плоду] або щось станеться. А якщо ні, то в мене може початися сепсис".

Ці повідомлення 30-річна перукарка Ізабела С. надіслала своїй мами зі шпиталю в Пщині, що на південному заході Польщі, ввечері 21 вересня. За кільканадцять годин до смерті.

Ізабела була на 22-му тижні вагітності. 20 вересня її 9-річна дочка Мая розбила ніс, і жінка повезла дитину до лікарні у місті Бельсько Бяла. На зворотному шляху у Ізабели відійшли води, і після короткого візиту до гінеколога полька вирушила до приймального відділення. Там їй дали антибіотики, Ізабелі стало трохи краще.

Оскільки серце плоду, незважаючи на маловоддя, билося, пщинські лікарі не стали переривати вагітність. Ситуація погіршилася вночі: у Ізабели піднялася температура, УЗД показало, що плід помер, почався сепсис. Рішення про терміновий кесарів розтин прийшло запізно – вранці 22 вересня Ізабела померла.

На думку багатьох польок та поляків, Ізабела С. стала першою жертвою минулорічного рішення Конституційного трибуналу про повну заборону абортів.

Ця новина стала поштовхом до нових багатотисячних протестів у країні. Та чи здатні ці протести вплинути на політичні розклади?

"Пекло для жінок"

Від 1993 року у Польщі заборонено переривання вагітності за бажанням жінки. Серед винятків, коли аборт все-таки дозволявся законом, були генетичні вади плоду, згвалтування, загроза життю та здоров’ю матері.

У жовтні 2021 Конституційний трибунал, який є значною мірою залежним від партії влади "Право і справедливість", ухвалив рішення, що переривання вагітності з причин генетичних вад плоду не відповідає нормам Конституції про охорону життя. Це спричинило хвилю "чорних протестів" в усій Польщі – можливо, найбільш масових антиурядових демонстрацій від 1989 року.

Якщо до рішення Трибуналу в Польщі щороку виконували близько тисячі легальних процедур переривання вагітності, то тепер їхня кількість впала на 95%.

Кримінальний кодекс передбачає, що за переривання вагітності без належних причин польському лікареві загрожує навіть 8 років ув’язнення. Цього року до польського парламенту потрапив законопроєкт, який передбачає скасування права на переривання вагітності навіть у випадку згвалтування, і покарання для лікаря і жінки – 25 років ув’язнення (гвалтівник при цьому може отримати максимум 12).

Якщо прибічники правих та консерваторів називають такі зміни законодавства перемогою над "євгенічними абортами", то прибічники лівої та ліберальної опозиції, жіночих рухів – грубим порушенням права людини розпоряджатися своїм тілом, "пеклом для жінок".

Заможніші та більш активні у соціальних мережах польки для переривання вагітності замовляють фармакологічні засоби в інтернеті або виїжджають за кордон – тільки протягом останнього року допомогою з боку ініціативи "Аборти без кордонів" скористалися 34 тисячі польок. Натомість менш заможні мешканки маленьких містечок, не маючи настільки широких зв’язків, опиняються під ударом.

Про те, що Ізабела С. померла саме через минулорічні зміни у польському законодавстві, 29 жовтня 2021 року повідомила в Твіттері Йоланта Будзовська, адвокатка, що спеціалізується на справах, пов’язаних з лікарськими помилками.

1 листопада, у День Всіх святих, який у Польщі традиційно є поминальним, родина померлої опублікувала заяву, в якій підтвердила, що пов’язує брак активних дій з боку медичного персоналу пщинської лікарні з рестрикційним правом переривання вагітності в країні. Люди почали приносити на цвинтарі свічки та квіти не тільки для своїх померлих, свічки запалали у пам’ять про Ізабелу.

"Жодної більше!"

Польські праві, зокрема представники ультраконсервативної організації Ordo Iuris, що займалася лобіювання повної заборони абортів і тепер, зокрема, задіяна у створенні законопроєкту, який би забрав право на вільне демонстрування та висловлювання поглядів у представників ЛГБТ-спільноти, вважають смерть Ізабели С. типовою медичною помилкою.

"Тиск вулиці та закордону, гра емоціями, маніпуляції фактами з метою зашкодити справі охорони життя. Не можна піддаватися. Треба пояснювати, правда розбиває піраміди маніпуляції. Справедливість зобов’язує нас стати на боці життя", – написав у Твіттері голова Ordo Iuris Єжи Квасневський.

Закон дозволяв лікарям перервати вагітність у разі загрози життю матері, вони цим не скористалися, справа закрита.

Представники опозиції та жіночих організацій натомість вважають, що рестрикційне законодавство, залякування лікарів ув’язненням створили атмосферу, в якій працівники медичних закладів воліють максимально відтягнути рішення про переривання вагітності, щоб не наразитися на атаку ультраконсерваторів та кримінальне переслідування. Увесь владний дискурс довкола абортів призвів до того, що життя та здоров’я жінок перестало бути на першому місці.

"У Польщі через рішення Конституційного трибуналу, що зібрався під патронатом Ярослава Качинського, не лікар, а прокурор сьогодні веде вагітність. Лікарі є жертвами цього нелюдського права та нелюдського ставлення до вагітності, матері, плоду", – заявив під час п’ятничної пресконференції експрем’єр та лідер "Громадянської платформи" Дональд Туск.

У суботу та неділю в десятках міст Польщі відбулися марші пам’яті Ізабели.

В її рідній 25-тисячній Пщині участь в акції взяли понад тисячу осіб. Найбільші демонстрації, що зібрали по кілька десятків тисяч учасників, пройшли у Варшаві та Кракові.

Головним гаслом протестів стала фраза "Ani jednej więcej!", тобто "Жодної більше!"

Протягом першого тижня листопада у польських соцмережах з’явилося понад 150 тисяч постів з таким хештегом. Висловлювалися не тільки політики, але й зірки шоу-бізнесу, наприклад дружина найпопулярнішого футболіста країни Роберта Левандовського:

"Закон, який штовхає людей не допомагати комусь, негідний; він суперечить і моралі, і вірі. […] Ніхто не повинен змушувати жінку до героїчної поведінки. Я віруюча людина, в ситуації "випробування" я б, напевно, не зробила аборт – але якби від цього залежало моє життя та майбутнє моїх дочок? Я не знаю. Але точно знаю, що ніхто ніколи нікому не повинен нав’язувати ані одне, ані інше рішення".

Пост інфлюенсерки Юлії Кучинської зібрав понад 113 тисяч реакцій в Інстаграмі:

"Моєю мрією завжди були двоє-троє дітей з невеликою різницею у віці. Зараз я цього більше не планую, бо боюся, бо не хочу ризикувати, бо... Я волію, щоб мій син був краще єдиною дитиною, ніж сиротою. Якщо ситуація в країні не зміниться, у мого сина не буде братів і сестер. Або вони точно не народяться на батьківщині".

Кучинська не самотня у своїх емоціях: незважаючи на заборону переривання вагітності, народжуваність у Польщі лише падає. Замість необхідної для відтворення поколінь 2,1 дитини на кожну жінку польський коефіцієнт народжуваності складає 1,42 і є одним з найнижчих в ЄС.

Кінець ефекту Туска

Хоча протести у вікенд вкотре показали, що у польської влади є активні критики, навряд чи тема переривання вагітності допоможе опозиції перемогти.

Наразі тільки польські ліві просувають постулат повної, безумовної легалізації абортів за бажанням жінок.

Натомість найбільша опозиційна партія "Громадянська платформа" висловлюється більш помірковано: так абортам до 12-го тижня вагітності, але тільки після консультації з психологом. На це ліві саркастично відповідають: а рішення про народження дитини та материнство, які є надскладним психологічним досвідом, теж тільки після консультації з лікарем?

Найбільше неприйняття в опозиційному середовищі викликала позиція лідера партії "Польща 2050" Шимона Головні.

Минулого року він обійняв третє місце на президентських виборах, а його партія – наперекір скептикам – виявилася не метеликом-одноденкою, а міцним політичним гравцем. Головня вважає, що оскільки питання абортів є настільки емоційним та поляризуючим для поляків, то вирішити його треба шляхом референдуму.

Якби такий референдум проходив сьогодні, то аборційне законодавство, швидше за все, було б лібералізоване: як показує останнє опитування тижневика Wprost, 52% поляків виступають за легалізацію абортів за бажанням. Критики Головні натомість зауважують: можливість розпоряджатися своїм тілом – це право жінки як людини, а права людини не ставлять на голосування.

Незважаючи на логічні та етичні застереження, підхід Головні, здається, приносить свої плоди – згідно з результатами опитування United Surveys, "Польща 2050" тішиться прихильністю понад 16% виборців і є єдиною силою, якій вдалося наростити підтримку останніми тижнями.

Натомість підтримка правлячої партії "Право і справедливість" впала з 37% до 32,6%. Так само впав і рейтинг опозиційної "Громадянської платформи" – з 23,3% до 21,6%.

Схоже, що чудодійний ефект від повернення до польської політики Дональда Туска вже вичерпався.

Хоча поляки не підтримують рішення про повну заборону абортів, і трагедія Ізабели та її родини сколихнула суспільство, вони докладаються до загального зростання напруження, але не призводять до радикального падіння підтримки партії влади.

Напруження в стосунках з Брюсселем та рекордну 6-відсоткову інфляцію врівноважують рішуча реакція ПіС на ситуацію на польсько-білоруському кордоні та зростання економіки.

За два роки перед черговими парламентськими виборами "Право і справедливість" досі виглядає "тефлоновою" партією.

Автор: Олена Бабакова,

журналістка (Варшава)