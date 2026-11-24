Посол США в Израиле Майк Хакаби выразил сомнения по поводу того, прекратит ли Вашингтон до конца этого года предоставление Израилю ежегодной военной помощи в размере 3,8 млрд долларов, как ранее обещал президент Дональд Трамп.

Слова Хакаби передает Reuters, пишет "Европейская правда".

В интервью, которое показали во вторник, 24 ноября, на конференции в Тель-Авиве, посвященной американо-израильским отношениям, Хакаби отметил, что меморандум о взаимопонимании "должен действовать еще два года, поэтому я не уверен, что до конца этого года финансирование будет внезапно прекращено".

Также дипломат отметил, что финансирование было выделено Конгрессом, и он не уверен, можно ли его прекратить без одобрения Конгресса.

Кроме того, Хакаби рассказал, что американские и израильские чиновники "в течение нескольких месяцев" работали над новым меморандумом о взаимопонимании.

Также он выразил надежду, что в отношениях между США и Израилем не произойдет "драматических, кардинальных изменений", аргументируя это тем, что это партнерство приносит пользу гражданам обеих стран.

Напомним, 3 ноября Трамп заявил, что заключил соглашение с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о том, что Вашингтон прекратит финансирование Израиля после окончания этого года.

Недавно американский президент предупредил, что может отдать приказ о нанесении ударов по Ирану после Нового года, если страны не придут к соглашению.