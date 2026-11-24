Лидер шведских социал-демократов Магдалена Андерссон во вторник, 24 ноября, заявила, что на данный момент перспектив для формирования правительства нет.

Об этом она заявила во вторник во время пресс-конференции, передает SVT, пишет "Европейская правда".

В этот день Андерссон встретилась со спикером Андреасом Норленом после того, как на прошлой неделе он дал ей и временному премьер-министру страны Ульфу Кристерссону из партии "Умеренные" дополнительное время для обсуждений формирования правительства.

Она рассказала, что на прошлой неделе проходили переговоры между социал-демократами, "Центристами", партией "Зеленых" и "Левыми", однако никаких существенных переговоров не состоялось, поскольку "Левые" отказались в них участвовать.

В этом контексте Андерссон подчеркнула, что в этот день сообщила Норлену об отсутствии необходимых условий для формирования правительства.

"Я сообщила ему, что мы провели плодотворные обсуждения и достигли определенного прогресса, но поскольку "Левые" решили не участвовать в переговорах, в настоящее время нет условий для того, чтобы я сформировала правительство, которое было бы одобрено парламентом", – подчеркнула она.

Кроме того, лидер социал-демократов сообщила Норлену, что во время голосования по кандидатуре премьер-министра она проголосует против Кристерссона.

Стоит отметить, что всё больше шведов готовы к проведению досрочных выборов, поскольку переговоры о формировании нового правительства зашли в тупик спустя более двух месяцев после парламентских выборов.

26 октября лидер Центристской партии Элизабет Танд Рингквист заявила, что её попытки сформировать центристскую коалицию зашли в тупик.

Согласно шведской системе, перед проведением новых выборов в парламенте можно провести четыре голосования по кандидатурам на пост премьер-министра.

На данный момент состоялось два неудачных голосования по кандидатуре премьер-министра: одно – по Андерссон, другое – по Танд Рингквист.

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