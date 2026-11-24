Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал своих коллег из стран "Вышеградской четверки", в которую также входят Чехия, Словакия и Венгрия, присоединиться к совместным европейским усилиям в поддержку Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

По его словам, поддержка Украины является проявлением солидарности не только со страной, подвергшейся нападению, но и с Польшей и всей Европой.

Встреча премьер-министров стран "Вышеградской четверки", к которой присоединился также канцлер Австрии Кристиан Штокер, состоялась в понедельник в Братиславе вскоре после того, как в пятницу на юго-востоке Польши упали три российские крылатые ракеты.

Туск заявил на встрече, что он очень хотел бы, чтобы Украина имела возможность сбивать ракеты, направленные на территорию государств-членов Европейского Союза. "Поэтому я призываю вас присоединиться к совместной европейской инициативе, которая является знаком солидарности не только с Украиной, но и с Польшей и всей Европой", – сказал он во время встречи в Братиславе в понедельник вечером.

Польша является одним из самых активных сторонников Украины, несмотря на некоторые разногласия с Киевом. Она оказывает ей военную и гуманитарную помощь, а благодаря своему географическому положению служит логистическим центром для поставок военной помощи. Чехия также поставляет Украине военную технику, но Словакия и Венгрия пока отказываются это делать.

"Польша нуждается в вашей поддержке", – сказал Туск своим коллегам из "четвёрки".

Ночью воздушное пространство Польши было нарушено российским беспилотным летательным аппаратом.

В Минобороны Польши утверждают, что Россия не случайно направила дрон через украинскую границу.