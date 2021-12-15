Членство на троих: о чем договорились в Брюсселе лидеры Украины, Молдовы и Грузии

У середу в Брюсселі завершився саміт Східного партнерства (СхП) – перша за 4 роки особиста зустріч лідерів у цьому форматі.

А також – перша після того, як Україна, Молдова та Грузія оголосили про творення "тріо", що об’єдную держави-партнери, які прагнуть зближення та членства в ЄС.

Для тих, хто хоче зрозуміти, що являє собою Східне партнерство, нащо його створили та чому у ньому все ж лишається інтерес для Києва – ЄвроПравда записала коротке пояснююче відео.

А ця стаття – про першу предметну домовленість "тріо".

У Брюсселі президенти України, Молдови та прем’єр Грузії підписали документ, який вартий прочитання. ЄвроПравда наводить його із незначними скороченнями та з поясненнями редакції про те, яке значення мають його ключові пункти.

Спільна заява Грузії, Молдова та України

за підсумками 6-го саміту Східного партнерства

Ми, глави держав та урядів Грузії, Республіки Молдови та України, зустрілися сьогодні в Брюсселі на полях саміту Східного партнерства і зробили таку заяву.

Ми привітали Спільну декларацію саміту, <...> та схвалення економічного та інвестиційного плану для Східного партнерства, що містить конкретні флагманські ініціативи для країн-партнерів.

"Інвестиційний план" – давня ідея Єврокомісії, за якою ЄС допомагає країнам-партнерам залучити інвестиції, запропонувавши потенційним великим інвесторам кредитні гарантії та інші фінансові інструменти. Ця пропозиція звучала ще у 2018 році, але тоді не викликала високого інтересу, зараз її намагаються оновити. У Брюсселі кажуть про потенціал залучення у регіон кількох мільярдів євро, однак конкретики наразі бракує.





Ми ще раз наголосили, що ініціатива Асоційоване тріо, яка просуває європейський вибір, європейські прагнення та європейську ідентичність своїх народів, покликана посилити співпрацю з питань європейської інтеграції, залишається відданою подальшому стратегічному розвитку Східного партнерства відповідно до принципів диференціації та інклюзивності.

Згадка про "диференціацію та інклюзивність" має значення. Перше слово потрібне нам – йдеться про те, що Україна у рамках Східного партнерства може претендувати на більше, ніж, скажімо, Азербайджан, який не бачить свого майбутнього у європейській сім’ї. Натомість "інклюзивність" більше потрібна самому Євросоюзові – йдеться про те, що формально Східне партнерство лишається цілісним, а його програми – відкритими для всіх 6 членів. І у разі, суто теоретично, перемоги демократичної влади у Білорусі – ця держава може приєднатися до України, Молдови та Грузії.





Ми підтвердили нашу тверду відданість подальшому зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції Грузії, Республіки Молдова та України з Європейським Союзом, у тому числі шляхом продовження тісної співпраці з метою зміцнення верховенства права та просування реформ для досягнення відповідності Копенгагенським критеріям.

Ми нагадали, що згідно зі статтею 49 Договору про Європейський Союз будь-яка європейська держава, яка поважає цінності, зазначені у статті 2 Договору про Європейський Союз, і зобов’язується їх просувати, може подати заявку про вступ до Європейського Союзу.

Тонкий натяк на право держав "тріо" подати заявку на вступ (тут і далі виділення ЄП), але без конкретики, яка так дратує європейців.





Ми відзначили, що повага до спільних цінностей і виконання Угод про асоціацію та вільну торгівлю сприятиме подальшому прогресу у наших відносинах. Ми нагадали, що ефективне втілення цих угод, у тому числі ширший процес наближення законодавства, сприятиме подальшій економічній інтеграції до внутрішнього ринку Європейського Союзу, як це передбачено угодами про асоціацію.

Тут Україна "тягне" за собою інші держави партнерства, адже про інтеграції до внутрішнього ринку ЄС наразі предметно говоримо з Брюсселем саме ми.





Ми визнали необхідність посилення співпраці Асоційованого тріо з ЄС з метою посилення координації між ними з питань, що становлять спільний інтерес, пов’язаний із просуванням європейської інтеграції, включаючи визнання Європейським Союзом європейської перспективи Асоційованого тріо.

Позначена жирним шрифтом частина – це справді прорив у відносинах України, Молдови та Грузії. Ще ніколи три держави не домовлялися предметно про координацію цих зусиль. Ба більше, Молдова донедавна була гранично обережною у тому, щоб заявляти про своє прагнення членства в ЄС, бо боялася роздратувати європейських партнерів, якщо діятиме так само напористо, як Київ. Втім, щось змінилося.

Втім, це не все. Далі – ще амбітніші формулювання.





Ми наголосили, що, зважаючи на позитивний досвід неформальних міністерських зустрічей з ЄС щодо поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі, Асоційоване тріо сподівається на розширення галузевого співробітництва з ЄС в інших сферах.

<...> Ми висловили свою зацікавленість у поглибленні співпраці шляхом <...> зниження плати за роумінг між ЄС та Асоційованим тріо.

Цікаво, що раніше у дискусіях лунала мета скасування плати за роумінг, що, втім, викликало також певний опір. Можливо, тому нині обрали проміжний варіант.





Ми готові докласти всіх зусиль для посилення співпраці з ЄС, у тому числі на високому рівні, з метою зміцнення європейської енергетичної безпеки, повного використання існуючих газотранспортних систем, повного застосування законодавства ЄС, синхронізації електричних мереж та запобігання використання енергії у якості зброї.

Нині про готовність РФ на практиці використовувати енергію як зброю або як фактор гібридного впливу на власному досвіді знають уряди всіх держав "тріо".





Ми відзначили необхідність посилення сполученості та транспортних зв’язків між ЄС та Асоційованим тріо, в тому числі шляхом лібералізації ринку автотранспортних перевезень, розвитку транспортних коридорів, а також реалізації спільних інфраструктурних проєктів за підтримки Економічного та інвестиційного плану Східного партнерства.

Ми визнали, що драматичні зміни ситуації у Східному партнерстві та Чорноморському регіоні після 5-го Саміту Східного партнерства у 2017 році, включаючи безпеку, енергетику, охорону здоров’я та інші нові виклики, повинні спільно вирішуватися країнами-партнерами у тісній співпраці з ЄС. Ми наголошуємо на тому, що постійна дестабілізація та порушення принципів міжнародного права в багатьох частинах регіону Східного партнерства становлять серйозну загрозу для миру, безпеки та стабільності в Європі.

Ми привітали активні зусилля ЄС у врегулюванні конфліктів та процесах зміцнення довіри та закликали до посилення його ролі у сприянні миру та стабільності в регіоні Східного партнерства, використовуючи всі доступні інструменти, в тому числі відповідні обмежувальні заходи, коли це необхідно. Ми закликали лідерів ЄС розглянути ці питання на засіданні Європейської Ради 16 грудня 2021 року.

Україна, Молдова та Грузія просять ЄС розглянути нові санкції проти РФ. Ця фраза була погоджена наперед, утім, уже відомо, що кілька держав ЄС не дають згоду на нові санкції.





Ми нагадали що спроби анексії Росією та незаконна окупація територій Грузії, її агресія на сході України та тимчасова окупація Криму, а також невирішений конфлікт у Придністровському регіоні Республіки Молдова становлять серйозну загрозу для регіону та Європи в цілому.

Зверніть увагу на відмінність у формулюваннях. Нова влада Молдови ще не готова прямо визнавати, що Придністров’я перебуває під окупацією.





Ми знову рішуче засудили явне порушення суверенітету та територіальної цілісності низки держав Східного партнерства, включаючи розпалювання та підтримку конфліктів, використання дезінформації та кібератак, посилення мілітаризації регіону, порушення прав людини або проведення виборів на тимчасово окупованих територіях.

Ми також відзначили важливість подальшого підвищення стійкості та співробітництва у сфері Спільної політики безпеки та оборони та Спільної зовнішньої політики та політики безпеки з ЄС та нагадали про спільне зобов’язання просувати принципи, закріплені в угодах про асоціацію. Ми очікуємо на розвиток співпраці з агентствами та механізмами ЄС, включаючи Європейський фонд миру та участь у проєктах PESCO. Ми також висловили зацікавленість у діалозі з ЄС в рамках ініціативи "Компас безпеки".

Ми підтвердили нашу рішучість, підкріплену сильною волею наших народів, діяти у напрямку членства в Європейському Союзі. У цьому зв’язку ми закликаємо Європейський Союз підтримати суверенний вибір наших держав разом з усіма відповідними кроками, зробленими нами на напрямі європейської інтеграції, та визнати європейську перспективу Грузії, Республіки Молдова та України.

Годі й поясняти, що останній абзац є основним у заяві. Молдова, яка тривалий час, ще до осені цього року, намагалася уникати амбітних заяв про наміри рухатися до членства в ЄС, і тим більше булла проти публічних закликів ЄС до рішень щодо цього – змінила свою позицію. Тепер справді можна говорити про єдність тріо у питаннях євроінтеграції.

Та ще важливішим буде те, чи приєднаються до цієї декларації представники самого ЄС, підтримавши тим самим рух усіх трьох держав до членства. Переговори з цього приводу тривають.





Брюссель, 15 грудня 2021 року