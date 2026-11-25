Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил в среду, что Украина, атаковав два российских корабля в ливийских водах, реализовала свое "абсолютное право на самооборону".

Об этом он сказал в эфире канала TF1, передает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

В минувшие выходные российский военный корабль был потоплен в результате ударов беспилотников, а в среду Ливия сообщила, что двое ливийских солдат, раненных во время этой атаки, скончались.

Украина признала, что провела эту ошеломляющую операцию, которая удивила даже некоторых её союзников. Италия выразила Украине свою озабоченность.

"Украинцы защищаются. Они подвергаются обстрелам со стороны российских дронов и ракет, в том числе средь бела дня, в том числе против гражданского населения. Давайте поставим себя на их место. Что бы мы делали, если бы нас каждую ночь и каждый день обстреливал захватчик? Мы бы защищались", – заявил Барро.

Министр также обвинил российского лидера в стремлении ослабить европейское единство.

"Прошло уже почти пять лет с тех пор, как Владимир Путин начал бомбардировки Украины, но помимо этого он постоянно нападает на европейцев и оказывает на них давление, пытаясь ослабить наше единство", – пояснил он.

Напомним, 21 ноября финская Армия обороны обнаружила атаку беспилотника на российское торговое судно к западу от Суурсаари в восточной части Финского залива, в международных водах.

В пограничной службе Финляндии заявили, что российское судно 21 ноября было поражено украинскими беспилотниками.

Впоследствии Министерство иностранных дел России обвинило Эстонию в содействии Киеву из-за якобы разрешения украинским войскам использовать свое воздушное пространство.