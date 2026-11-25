ЦРУ и Управление директора национальной разведки США, возможно, подверглись хакерской атаке, затронувшей несекретную информацию.

Об этом CNN сообщили четверо собеседников, пишет "Европейская правда".

Один из собеседников заявил, что взлом затронул систему, которую эти ведомства используют для анализа разведданных из открытых источников.

Полный масштаб хакерской атаки пока остается невыясненным, но официальные лица подчеркнули, что утечки секретной информации не произошло.

"Не было никаких сбоев в работе критически важных систем или систем, содержащих секретную информацию", – сообщил представитель Управления директора национальной разведки.

Собеседники отметили, что, по предварительным данным, хакерская атака, вероятно, исходила из Китая, хотя сразу не было ясно, причастно ли к ней правительство этой страны. Пока неизвестно, когда именно произошла атака и удалось ли её ликвидировать.

17 ноября СМИ писали, что в США перестала работать засекреченная сеть NSA Net, которую Агентство национальной безопасности использует для внутреннего обмена информацией.

Напомним, в США масштабный сбой в системе управления воздушным движением 13 ноября привел к отмене тысяч авиарейсов и задержкам, а также к многочасовому запрету на взлеты самолетов по всей стране.

В конце августа в Соединённых Штатах заявили о блокировании деятельности китайских хакеров, которые якобы причастны к кибератакам против ряда ключевых федеральных ведомств США.