В среду, 25 ноября, в Латвии пройдет тестирование системы раннего оповещения населения: зазвучат сирены, а жители получат на свои смартфоны уведомления с объяснением причины их звучания.

Об этом сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD), передает LSM, пишет "Европейская правда".

VUGD отметила, что тестирование пройдет 25 ноября с 10:00 до 10:10 по местному времени.

Жителям не нужно предпринимать никаких дополнительных мер во время теста, поскольку это будет испытание сирен. Помимо включения сирен, жители также получат SMS-сообщения для проверки работоспособности системы.

Кроме того, VUGD призвала руководство отелей проинформировать своих иностранных гостей о предстоящем испытании сирен, чтобы избежать излишнего испуга.

Стоит напомнить, что в начале ноября Вооружённые силы Латвии применили дрон-перехватчик после того, как неизвестный беспилотник залетел в латвийское воздушное пространство.

Позже стало известно, что дрон, нарушивший воздушное пространство Латвии, оказался "Геранью".