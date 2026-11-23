В Чехии двум членам экипажа удалось спастись при аварии исторического американского самолета North American T-28 Trojan, произошедшей в воскресенье днем в Пльзенском крае.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Пресс-секретарь полиции Михал Шон сообщил, что спасательные службы были направлены на место происшествия ещё до 13:30.

"Согласно установленным на данный момент фактам, у исторического самолета вскоре после взлета из аэропорта Лине произошла техническая неисправность, что вынудило 56-летнего пилота совершить аварийную посадку на поле вблизи деревни Дубрава", – сказал Шон.

Он добавил, что самолет получил повреждения при посадке. "Однако пилот и его пассажир остались невредимыми", – добавил Шон.

По словам Йозефа Бейдака из Института расследования причин авиационных катастроф, вероятно, произошла неисправность в топливной системе. "Точную причину мы узнаем позже", – добавил Бейдак.

North American T-28 Trojan – американский учебно-боевой самолёт, производство которого началось в 1950 году. Его использовали, в частности, во время войны во Вьетнаме. Самолет может развивать скорость до 552 км/ч, имеет дальность полета 1 700 километров и поднимается на высоту 10 800 метров. Самолет оставался на вооружении Военно-морских воздушных сил США вплоть до 1980-х годов.

Потерпевший крушение экземпляр входит в коллекцию Classic Trainers в аэропорту Пльзень-Лины.

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