Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил проект новой конституции страны: документ опубликован на сайте, где граждане могут ознакомиться с его содержанием и оставить свои предложения.

Об этом он сообщил в Facebook в понедельник, 23 ноября, передает "Европейская правда".

По словам Пашиняна, платформа была разработана для того, чтобы каждый гражданин мог удобно ознакомиться с текстом документа и предложить свои изменения.

"Это твоя конституция", – добавил Пашинян.

Позже он вышел в прямой эфир с обращением к населению страны, в котором, как цитирует News.am, заявил, что после принятия новой конституции Армения не только "подпишет и ратифицирует мирное соглашение с Азербайджаном, но и достигнет нерушимого мира".

"Это беспрецедентная и историческая ситуация не только потому, что у нас будет институциональный мир, но и потому, что у нас будут мир и независимость, мир и государство", – сказал он.

По словам Пашиняна, это "новый этап в истории" страны.

ОБНОВЛЕНО В 11:52. В преамбуле проекта новой конституции отсутствует ссылка на Декларацию независимости Армении, принятую в 1990 году, в которой говорилось об объединении Армении и Нагорного Карабаха. Этого требует Баку в качестве предварительного условия для подписания мирного договора, рассматривает упоминание о Декларации независимости как территориальную претензию.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что в этом году страны подпишут мирный договор. Он подчеркнул, что исключение Декларации независимости из конституции Армении является единственным оставшимся условием для подписания мирного соглашения.

"Мир можно достичь, когда существует настоящий мирный процесс. Подписание документа важно. Это основа, но то, что вы делаете после этого, не менее важно. С момента последнего кровопролитного столкновения между Азербайджаном и Арменией до саммита в Вашингтоне прошло менее двух лет. Я считаю, что это рекордный показатель для всех конфликтов, особенно для тех, которые длятся три десятилетия", – добавил он.

В 2024 году президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мир с Арменией будет возможен только после того, как в армянскую конституцию внесут изменения.

7 декабря 2023 года лидеры Азербайджана и Армении подписали совместное заявление, в котором объявили о дальнейших шагах по нормализации отношений и установлению мира.

Подписанное заявление открывает путь к заключению полномасштабного мирного договора. Подробнее об этом в статье: Мир не в интересах Москвы: как Баку и Ереван делают важный шаг к прекращению войны.