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С Приднестровья после взрывов массово едут на подконтрольную Молдове территорию

Вторник, 26 апреля 2022, 11:32

После сообщений о взрывах в непризнанном Приднестровье на выезд на подконтрольную молдавскому правительству территорию образовались автомобильные очереди.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На распространяемых в сети фото видны необычные пробки на выезде с территории непризнанной республики.

 
 

Приднестровская пропаганда, однако, причиной назвала возвращение людей домой после пасхальных праздников. Такое объяснение дает подконтрольный де-факто властям так называемой "республики" "Первый приднестровский канал".

Еще одно объяснение де-факто властей – более тщательная проверка автомобилей.

Напомним, в понедельник днем ​​произошли взрывы в здании министерства госбезопасности в Тирасполе.

Во вторник утром в Приднестровье произошли новые взрывы – объектом подрыва стала вышка телетранслятора, транслировавшего радио из РФ. Никто не пострадал.

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