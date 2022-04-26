С Приднестровья после взрывов массово едут на подконтрольную Молдове территорию

После сообщений о взрывах в непризнанном Приднестровье на выезд на подконтрольную молдавскому правительству территорию образовались автомобильные очереди.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На распространяемых в сети фото видны необычные пробки на выезде с территории непризнанной республики.

Приднестровская пропаганда, однако, причиной назвала возвращение людей домой после пасхальных праздников. Такое объяснение дает подконтрольный де-факто властям так называемой "республики" "Первый приднестровский канал".

Еще одно объяснение де-факто властей – более тщательная проверка автомобилей.

Черга на виїзд з Придністров'я уранці після вибухів. Відео поширив тираспольський телеканал ТСВ pic.twitter.com/LnYlQ4Rz1G — European Pravda (@EuropeanPravda) April 26, 2022

Напомним, в понедельник днем ​​произошли взрывы в здании министерства госбезопасности в Тирасполе.

Во вторник утром в Приднестровье произошли новые взрывы – объектом подрыва стала вышка телетранслятора, транслировавшего радио из РФ. Никто не пострадал.