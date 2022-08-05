Глубинная Венгрия: что соседи думают об украинцах, российской агрессии и режиме Орбана

Угорщина та Віктор Орбан регулярно потрапляють у топ-теми українських медіа.

В тому числі - через їхню позицію щодо російського вторгнення в Україну. І це не позиція солідарності чи підтримки, як у Польщі чи Словаччині, а суперечлива позиція, яку найточніше описують слова "проросійськість" та "антиукраїнськість".

Однак досі залишається відкритим питання:

чи дійсно угорське суспільство у переважній більшості думає так само, як каже та діє Віктор Орбан?

Частково відповідь на це запитання дає велике соціологічне дослідження, яке було проведене в Угорщині аналітичними центрами Policy Solutions та Závecz Research.

Розлогий аналіз та інтерпретації цього дослідження ви можете прочитати в окремому матеріалі від Infopost.Media.

Натомість ми хотіли би звернути увагу на ключові результати, які дають пояснення, що думають угорці про російську агресію проти України.

Путін – воєнний злочинець, який почав війну проти України через геноцид російськомовних

Загалом більше половини угорців (52%) погоджуються з твердженням, що Владімір Путін є воєнним злочинцем, тому що влаштував криваву бійню в Україні, але важливо зазначити, що 38% з числа респондентів не вважають, що це саме так.

Саме серед провладних виборців - більшість тих, хто вважає, що Путіна не слід вважати воєнним злочинцем (48%), але все ж багато виборців партії Віктора Орбана Fidesz таки засуджують російського президента (45%).

І навпаки, 2/3 опозиційних виборців (69%) вважають Путіна воєнним злочинцем і лише 27% не згодні з цим.

За результатами ще одного соцопитування Závecz Research, на кінець травня 2022 року Путіну симпатизували лише 17% угорців, у той час як у 2017-му році цей показник складав аж 31%.

Крім того, згідно з цим дослідженням, 66% угорців бачать у Росії потенційну загрозу, хоча у 2017 році таких було лише 49%.

Вкрай красномовними є результати відповідей на запитання, "чи згодні ви з твердженням, що росіяни напали на Україну у відповідь на геноцид українцями щодо етнічних росіян".

45% респондентів відкидають цей наратив, однак небагатьом менша група - 42% - заявили, що геноцид проти росіян таки був, на їхню думку, причиною війни в Україні.

При цьому існує досить значна частка як проурядових, так і опозиційних виборців, які схильні погоджуватися з цим російським наративом про "геноцид проти росіян та російськомовних".

Утім, найбільше тих, хто дотримується такої думки, виявилося серед прихильників Fidesz (49%). Тоді як більшість опозиційних виборців найчастіше відхиляють цей наратив (52%).

Українські біженці – не ідеальні сусіди, але кращі, ніж геї, роми чи мусульмани

Майже порівну розділилася думка угорців щодо сусідів українців-біженців: 30% були би проти, 25% - за, і ще 40% угорців - нейтрально поставилися б до таких сусідів.

При цьому перспектива жити по сусідству з українцями лякає угорців менше, аніж варіант, коли сусідами виявилися би роми, мусульмани чи геї.

Важливо пояснити, що тема LGBT+ активно досліджується в Угорщині через політизацію цього питання в останні два роки.

Зокрема, одночасно з парламентськими виборами 3 квітня в Угорщині також проходив референдум саме на тематику LGBT+, проте він провалився через велику кількість зіпсованих бюлетенів. Тобто угорці фактично висловили протест проти такого референдуму через гомофобність його контексту.

Згідно з дослідженням, найбільш гомофобними виявилися виборці з табору Fidesz, тоді яка сусідів-українців зневажали б найбільше прихильники ультраправої "Нашої Батьківщини".

Загалом щодо сусідства з українцями результат у розрізі за політичними симпатіями виглядає так:

Fidesz – 21% проти чи дуже проти, 28% за чи не проти;

"Наша Батьківщина" – 41% проти чи дуже проти, 15% не проти;

Ліберальна опозиція – 26% проти, 23% не проти;

Безпартійні – 22% проти, 26% не проти.

Режим Орбана можна змінити лише… силою?

Принаймні так вважають 50% угорців згідно з опитуванням. З-поміж виборців опозиції таких аж 79%, і навіть серед виборців Fidesz – 31%.

Водночас 38% опитаних не згодні з таким твердження.

59% виборців Fidesz переконані, що правлячий режим все ж можна змінити демократичним шляхом, у той час як з-поміж виборців об’єднаної опозиції таких лише 17%.

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Отже, сучасна Угорщина – вкрай поляризована та дезорієнтована, насамперед щодо російської агресії.

Це дозволяє Віктору Орбану та його режиму дуже майстерно маніпулювати громадською думку на власну користь, використовуючи питання миру та агресії.

Саме так сталося під час останніх парламентських виборів 3 квітня, коли на антивоєнній та ізоляціоністській, а насправді політиці умиротворення агресора, партія Віктора Орбана здобула беззаперечну перемогу на виборах, вчетверте поспіль отримавши конституційну більшість у парламенті.

Утім, ці ж результати соцдослідження засвідчують, що Угорщина не є втраченою.

Зокрема, угорці добре розуміють, що Путін вчиняє воєнні злочини в Україні.

Щоправда, як переконати таку Угорщину допомогти Україні зупинити Путіну та Росію, наразі сказати важко.

Будьмо щирими: доки Віктор Орбан зберігає абсолютну владу, це, мабуть, неможливо.

Автор: Дмитро Тужанський,

директор Інституту Центральноєвропейської стратегії