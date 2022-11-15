Главный конкурент Трампа: что известно о лидере симпатий республиканцев Роне Десантисе

Рон Деcантіс тримає свою доньку Меймі під час нічної виборчої вечірки. Тампа, 8 листопада 2022 року

Чи зможе Дональд Трамп повернутися у президентське крісло? І чи може хтось у Республіканській партії кинути йому виклик?

Ще влітку цього року з’явилися сигнали, що колишній господар Білого дому має цілком серйозні наміри вдруге поборотися за найвищу посаду в США. Підґрунтям для цього мали стати проміжні вибори.

Підтримувані Трампом кандидати та й уся Республіканська партія мали б тріумфально взяти контроль над Конгресом та перетворити два роки президентства Джо Байдена на шерегу суцільних перешкод. Та вже можна сказати, що цим планам не судилося здійснитися, а трампісти часто програють більш поміркованим кандидатам-демократам.

На цьому тлі в Республіканській партії вже почали придивлятися до потенційних наступників (і наступниць) скандального Трампа. І щонайменше одна така кандидатура вже серйозно обговорюється – губернатор Флориди Рон Десантіс, який тріумфально виграв вибори багато в чому всупереч 45-му президенту.

Навіть більше, опитування вже свідчать, що бачити Десантіса кандидатом у президенти США хочуть більше консерваторів, аніж залишилося прихильників третьої спроби Трампа.

"Зупинити Барака Обаму"

У 44-річного Рональда Десантіса – ледь не ідеальна біографія члена Республіканської партії.

Він народився в місті Джексонвілль штату Флорида в сім’ї медсестри й телевізійного інженера (пізніше вони переїхали до Данедіна), з дитинства захоплювався бейсболом (навіть був на університетських змаганнях, коли вивчав історію в Єлі) та служив юристом в армії (Десантіса призвали під час навчання в Гарвардській школі права) – зокрема, працював у сумнозвісній в’язниці Гуантанамо та перебував в Іраку. До слова, Десантіс має кілька військових нагород і досі є резервістом, хоча пішов зі служби ще у 2010 році.

Ще варто додати нетривалий досвід вчителювання в Гарварді (причому Десантіс поєднував викладання історії та спорту) й роботу федеральним прокурором у рідній Флориді.

Зрештою, політик має зразкову сім’ю: його дружина Кейсі Блек – колишня журналістка місцевого телебачення, яка поборола рак і народила чоловікові трьох дітей. Власне, недарма видання The New Yorker ще до виборів губернатора Флориди назвало родину Десантіса "готовою для передвиборної брошури".

"Моя місія передусім полягала в тому, щоб зупинити Барака Обаму", – пригадував Десантіс на Конференції консервативної політичної дії в лютому 2022 року початок своєї політичної кар’єри.

У 2011-му республіканець публікує поки що єдину книгу "Мрії наших батьків-засновників". Назва – очевидний кпин у бік тодішнього президента-демократа, який став відомим завдяки мемуарам "Мрії мого батька". У книзі Десантіс, власне, критикує політику Обами – від його програми універсального медстрахування Obamacare до м’якої міграційної політики – й викладає свій консервативний, у дечому лібертаріанський світогляд.

Наступного року республіканець бере участь у виборах до Палати представників від консервативного 6-го округу Флориди – й успішно перемагає. По тому він ще двічі (у 2014 і 2016 роках) переобирався до нижньої палати Конгресу. Тоді Десантіс запам’ятався тим, що ініціював (так і не ухвалений) законопроєкт, який би зобов’язував адміністрацію Обами звітувати про порушення федеральних законів. Ще він у 2015-му анонсував участь у виборах сенатора від Флориди, але поступився, коли про це оголосив його однопартієць Марко Рубіо. Ну і ще Десантіс став співзасновником крайнього правого об’єднання республіканців "Кокус свободи".

Квиток у політичне майбутнє Десантісу подарував, як не дивно, Дональд Трамп.

Саме тодішній президент США у 2017 році підтримав його кандидатуру на посаду губернатора рідної Флориди.

Щоб зрозуміти рівень відносин між обома, варто пригадати передвиборчий ролик Десантіса, який навіть за мірками трампістів виглядає дещо занадто. У відео він показує дочці, як "будувати стіну", читає старшому сину книгу Трампа, молодшого – вдягає в пелюшки з написом "Повернімо Америці велич!" (ні, це не жарт.) І все це коментує його дружина: "Кажуть, що Рон – цілковитий трампіст, та він – набагато більше".

"Найдурніша й найефективніша реклама в історії Флориди", – пригадував Кевін Кейт, консультант опонента Десантіса – демократа Ендрю Гіллума (який мав шанси стати першим темношкірим губернатором штату в історії).

Республіканець переміг із незначним відривом – 49,6% проти 49,2%. Та й цю перемогу тоді поставили під сумнів: три виборчі округи, де за наполягання Гіллума відбувався перерахунок голосів, проґавили дедлайн, і результати там так і не перевірили.

Рейтинг на пандемії

Зірка Десантіса засяяла в американській політиці у 2020 році – на тлі пандемії коронавірусу. Він став одним із багатьох республіканців, хто виступив проти ковідних обмежень.

Точніше, він спершу запровадив їх, але потім швидко скасував – від маскового режиму до відвідувань кафе й ресторанів. Не дозволяв запроваджувати ці обмеження приватним закладам і школам під загрозою штрафів.

Зрештою, Флорида першою у США офіційно не рекомендувала вакцину проти COVID-19 для здорових дітей.

Чи спрацювала ця стратегія? В абсолютних показниках Флорида – другий за добовою смертністю від коронавірусу штат після Каліфорнії. А от за відносним показником – замикає другу двадцятку (щоправда, Каліфорнія ще нижче).

Іншими словами, свою політику Десантіс цілком може подавати як успішну – тим паче, що через відсутність тривалих локдаунів економіка Флориди постраждала не так сильно, як в інших штатах. А після перемоги Байдена на виборах президента США критика його ковідної політики Десантісом на дружньому до республіканців Fox News зробила того ще популярнішим.

Доповнили цей коктейль традиційні для Республіканської партії критика "гендерної ідеології" (у Флориді заборонено говорити про сексуальну орієнтацію й гендерну ідентичність у початковій школі), опозиція до абортів (Десантіс одним із перших посилив відповідне законодавство штату, коли Верховний суд США скасував своє ж рішення про фактичну легалізацію абортів) та протидія міграції (тут можна згадати гучну акцію Десантіса з транспортування кількадесятьох мігрантів літаком з Техасу до Массачусетсу).

Ну і не варто забувати про "дрібку" трампізму – невизнання виборів президента США 2020 року, після яких Десантіс ініціював посилення виборчого законодавства Флориди (яке, за іронією долі, раніше називав "золотим стандартом"), та штрафи для соцмереж, які "незаконно" (це визначає суд за поданням генпрокурора штату) видаляють акаунти політиків. Останній закон, щоправда, був скасований через надмірне обмеження свободи слова.

Трамп 2.0 проти Трампа 1.0

Хоч Рона Десантіса й називають "Трампом 2.0", та наголошують: попри схожі погляди, губернатор Флориди більш стриманий, серйозніше ставиться до політики та своїх обов’язків і публічно показував готовність працювати з опонентами.

Зовсім нещодавно, коли ураган Ієн завдав Флориді значних збитків, республіканець провів пресконференцію з Байденом і домовився про спільну роботу з подолання наслідків стихійного лиха.

Так Десантіс, про якого ще рік тому більшість американців не чули, став популярним губернатором із високим рейтингом підтримки. А ще – головною альтернативою Трампу: він тривалий час був другим за популярністю серед своїх однопартійців.

Усерйоз про більші політичні амбіції Десантіса медіа та політики почали говорити після проміжних виборів 2022 року, на яких той переобрався губернатором Флориди з рекордним за останні 40 років відривом від демократа Чарлі Криста. Іронічно, що Крист сам був республіканцем і навіть губернатором Флориди у 2007-2011 роках.

Ба більше: Десантіс не просто закріпив перевагу Республіканської партії у Флориді, а й завоював два важливі округи: Маямі-Дейд, де основу електорату становлять традиційно прихильні до демократів латиноамериканці, та Палм-Біч, який до того з 1986-го не голосував за консерваторів.

А надто до популярності Десантіса докладаються його вже зіпсовані відносини з Трампом.

Нагадаємо, до слова, що 45-й президент США живе у Флориді. Мало того, що Десантіса не підтримав його колишній кумир – той ще демонстративно не запросив його на свій виступ на підтримку сенатора Марко Рубіо від його рідного штату. А ще – обізвав його в етері Fox News Роном Десанктімоніусом (sanctimonious англійською означає "лицемірний") і прямо застеріг від участі у виборах президента у 2024 році:

"Я розповів би вам про нього таке, що його не дуже прикрашає. Я знаю про нього більше, ніж будь-хто – крім хіба його дружини".

Сам Десантіс поки прямо не коментує можливої участі у президентських перегонах. Але в деяких опитуваннях, зокрема серед консерваторів, він уже випереджає Трампа.

"Вдарити Путіна там, де йому болить"

Зовнішньою політикою Десантіс на посаді губернатора Флориди практично не займався.

Проте важливо, що його публічні коментарі цілком лягають у дискурс "традиційних" правих республіканців, які критикують Китай, Північну Корею та Іран (Десантіс публічно виступав проти ядерної угоди з Тегераном) і підтримують зближення з Ізраїлем за рахунок Палестини.

Природно, що як уродженець Флориди Десантіс більше уваги приділяв латиноамериканським країнам. Приміром, він виступав проти ініційованої Обамою нормалізації відносин Вашингтона й Гавани та підтримував втручання США у кризу у Венесуелі.

Про Україну та Росію Десантіс майже не висловлювався.

Та є нюанс: він активно виступав проти розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо зв’язків Трампа з Росією і пропонував припинити його фінансування.

При цьому у 2019 році стало відомо, що його кампанія отримала пожертви від бізнесменів українського походження Льва Парнаса й Ігоря Фрумана, тісно пов’язаних із адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані, який намагався вплинути на владу України для розслідувань проти Байдена (щоправда, після того Десантіс повернув пожертви).

Перший публічний коментар губернатора Флориди про повномасштабне вторгнення РФ в Україну з’явився на п’ятий день війни. У ньому Десантіс підтримав спротив українського народу та водночас прогнозовано розкритикував Байдена за згортання енергетичних ініціатив Трампа, через що Європа стала залежною від енергоносіїв РФ і не змогла "вдарити (Путіна) там, де йому болить".

Пізніше республіканець знову накинувся на президента США, пригадавши йому "слабке" лідерство й "провал в Афганістані".

Втім, критикував Десантіс й українських урядовців.

Це сталося у жовтні, коли розгорівся скандал довкола відмови Ілона Маска фінансувати супутниковий зв’язок Starlink в Україні та низки заяв, що викликали критику в Україні, в тому числі й від представників влади.

До речі, Ілон Маск раніше підтримав Десантіса на нинішніх виборах. А у відповідь губернатор Флориди подякував за цю підтримку, заявивши, що "вітає підтримку з боку афроамериканців" (як відомо, Маск народився в Південно-Африканській Республіці).

Що ж, почуття гумору в нього явно краще, аніж у Дональда Трампа.

Автор: Олег Павлюк,

журналіст "Європейської правди"