Коррозия нейтралитета: как Швейцария вынужденно меняет свою внешнюю политику

Жёсткое следование принципам нейтралитета создает проблемы в отношениях Швейцарии и других стран Запада

В течение многих лет под прикрытием политики нейтралитета Швейцария могла быть "строгой и справедливой" (строгой к другим, справедливой к себе), незаметно и постепенно наращивая свое национальное благосостояние, лавируя между ценностями и профитом.

Российская агрессия против Украины стала "точкой невозвращения" в том числе и для Швейцарии.

Скорее всего, идти старым курсом стране будет куда сложнее, чем раньше.

Выгоды нейтралитета

Швейцарский нейтралитет является прочной составной частью имиджа Швейцарии за рубежом. Но что это такое?

Толком объяснить, в чем заключается собственно "нейтралитет", никто не может, даже в самой Швейцарии.

И это может быть сознательным подходом: чем туманнее была самая дефиниция нейтралитета, тем большим пространством для маневра обладала страна за рубежом на международной арене.

Популярное объяснение – нейтралитет означает неучастие в чужих войнах.

Но войны ведутся не только оружием. Любая война, кроме чисто военного измерения, имеет еще и дипломатическое, разведывательное, медийное и экономическое. Нынешняя борьба Украины за свою свободу и независимость хорошо это показывает.

Но как быть тогда с соответствующими измерениями нейтралитета, в частности, с участием в экономических войнах, ведущихся при помощи санкций?

Вспомним: пока США, Япония и ЕС пытались как раз с помощью экономических санкций поставить на колени юаровский режим апартеида, нейтральная Швейцария продолжала спокойно торговать с ЮАР.

Пока ООН и США пытались помешать иранскому теократическому режиму получить собственное ядерное оружие, введя эмбарго на поставки вооружений и целый пакет экономических санкций, Швейцария продолжала расширять свои торговые отношения с Ираном.

И пока Швейцария стремилась мотивировать Глобальный Юг стать более демократическим, банки страны размещали на своих счетах все, что было нажито "непосильным трудом" автократами и диктаторами всех мастей, которые сегодня ведут непризнанные войны, а завтра совершают шопинг в бутиках Женевы.

Швейцария последние десятилетия стремилась укреплять свой глобальный имидж проповедника гуманитарных традиций и нейтрального посредника, что не мешало ей преследовать свои собственные экономические интересы.

По крайней мере, так оценивают общую картинку критики в основном левой и зеленой окраски. "Швейцария смогла стать мировым центром торговли сырьем только за счет понимания нейтралитета как политики под лозунгом "мы ведем бизнес со всеми и на санкции мы не обращаем никакого внимания", — говорит исполнительный директор левой организации Alliance Sud Андреас Миссбах.

Конец привилегий?

По словам депутата от партии Die Mitte Элизабет Шнайдер-Шнайтер, Швейцария в прошлом благодаря своему нейтралитету могла по факту пользоваться целым рядом международно-дипломатических привилегий.

"Сейчас эти привилегии переживают стадию эрозии", — уточняет она.

Находясь под жестким международным давлением — источником которого являются прежде всего США — Швейцария уже кардинально реформировала рамочные условия функционирования своей финансовой индустрии, отменив банковскую тайну по счетам нерезидентов и перейдя к режиму автоматического обмена банковской и налоговой информацией с зарубежными юрисдикциями.

Логичным выглядит и осложнение отношений между Швейцарией и ЕС.

"Благодаря двум пакетам двусторонних (секторальных или отраслевых) договоров, регулирующих кооперацию с Евросоюзом, Швейцария долгое время могла пользоваться широкими преимуществами, проистекавшими от права иметь доступ к единому европейскому рынку без необходимости подчиняться жестким обязательствам, действующим для всех остальных участников этого рынка", — говорит Шнайдер-Шнайтер.

"Так что не случайно Брюссель все чаще говорит, что Швейцария "справедлива к себе и строга к другим. Но теперь с этим уже почти что точно покончено", — добавляет она.

То же самое касается и налоговых режимов отдельных кантонов.

Отмена банковской тайны по счетам нерезидентов и введение минимального налога на прибыль международных корпораций в размере 15% поставили крест и на Швейцарии как налоговом "оазисе" и "надежной гавани" для тех, кто хотел бы спрятать от налогов свои преступные миллиарды.

Эксперт по внешней политике "Партии зелёных" Кристин Бадерчер подтверждает, что "международная обстановка изменилась, и теперь ЕС не желает предоставлять Швейцарии какие-то привилегии".

По мнению Бадерчер, кризис в отношениях с ЕС в настоящее время является самой большой угрозой для будущего экономического процветания Швейцарии. Однако влияют на экономику Швейцарии не только сложные двусторонние отношения с Европой, но и события внутри самой Европы.

Например, Швейцария пытается выторговать себе сейчас хотя бы какие-то поблажки в рамках реформирования рамочных условий функционирования финансового рынка ЕС. Будучи фактически реакцией на Brexit, эта реформа может ударить и по деловым интересам швейцарских банков, управляющих, в частности, немецкими активами.

Нейтралитет на фоне войны

Агрессия России против Украины также изменила настроение мирового сообщества в отношении Швейцарии.

Многие европейские страны серьезно раздражены тем, что Берн не разрешает им передавать Украине вооружение и боеприпасы, произведенные в Швейцарии.

Конфедерация ссылается в ответ на свой нейтральный статус и на некое "национальное законодательство", регулирующее этот статус. Она упорно придерживается своего прежнего курса даже несмотря на угрозы немецких политиков принять решение о прекращении закупок в Швейцарии продукции гельветического ВПК.

Весьма недовольны и в социальных сетях:

Швейцарию критикуют либо за "наплевательское отношение" к жизням украинцев, либо за предательство заветов нейтралитета.

Не помогает и новость о том, что Швейцария даст Украине 180 млн франков на то, чтобы помочь ей пережить зиму в ситуации ущерба, нанесенного ей российскими ракетами и иранскими дронами-"мопедами".

Китай, Россия, Иран — автократические государства образовали сейчас самою настоящую "ось", поддерживая Москву в ее агрессии против Украины.

Некоторые эксперты и комментаторы говорят даже о возвращении к блоковому размежеванию, характерному для эпохи холодной войны.

По мнению Патрика Дюммлера из либерального правого аналитического центра Avenir Suisse, Швейцарии, вероятно, не удастся больше следовать прежним курсом, и произойдет это "раньше, чем ожидалось, и в большей степени, чем ей хотелось бы".

Швейцария является западной страной: так она понимает сама себя, так ее видят окружающие страны. Поэтому, по словам эксперта, страна вряд ли сможет в будущем "лететь ниже радаров", оставаясь никем не замеченной и ведя одновременно бизнес с другими странами так, как ей это удавалось делать раньше.

За ее внешнеэкономической политикой наблюдают как США, так и ЕС, от нее ждут, что она пойдет им навстречу. В прошлом ничего такого от нее никто не ожидал, а потому Швейцария могла "проскакивать между струйками", указывая каждый раз на своей нейтралитет.

Именно поэтому в случае агрессии против Украины Швейцария была все-таки вынуждена, после некоторой паузы, поставить благородные идеалы выше собственных профитов. Присоединившись к санкциям ЕС против России, она тут же получила от Москвы "медаль" в виде статуса… нет, не иноагента, а недружественного государства.

Однако Дюммлер считает, что Швейцария просто попала в ситуации цугцванга. "Ей придется и дальше поддерживать режим санкций, иначе она рискует сама в одиночку столкнуться с экономическими контрмерами".

При этом решение присоединиться к санкциям вызвало разногласия в самой федеральной администрации.

Известно, что Швейцарская народная партия (SVP) выступает против санкций исходя из необходимости даже не столько сохранить благосостояние страны, сколько оставаться преданными заветам нейтралитета. С этой целью партия начала даже сбор подписей под народной законодательной инициативой "О нейтралитете", предлагающей прописать нейтральный статус страны в конституции.

Можно предположить, что необходимые 100 тысяч подписей партия соберет очень быстро, а будучи вынесенной на референдум, эта инициатива не сможет пожаловаться на отсутствие поддержки.

Но ясно и другое: если Швейцария намерена сохранить хорошие отношения со своими важнейшими торговыми партнерами, то она будет просто обязана время от времени идти на уступки ЕС и США и даже вводить санкции, которые не отвечают ее "шкурным" интересам.

Автор: Сибилла Бондольфи

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