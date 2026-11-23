В понедельник, 23 ноября, во Франции арестовали троих подозреваемых в повреждении путей, из-за чего произошла авария, в которой пострадали 44 человека.

Об этом сообщает Le Figaro, передает "Европейская правда".

В настоящее время трое подозреваемых находятся под стражей в полиции по обвинению в групповом ограблении и непредумышленном причинении телесных повреждений.

Речь идет о сходе с рельсов регионального поезда (TER) в коммуне Клеон (Нормандия) 11 сентября. Троих подозреваемых арестовала в понедельник утром, 23 ноября, судебная полиция Руана. Это 45-летний мужчина и его двое 20-летних сыновей, проживающие в лагере кочевой общины в Клеоне. В настоящее время они находятся под стражей.

Отца и двух сыновей обвиняют в покушении на кражу, краже в составе группы и непреднамеренном причинении телесных повреждений. По словам источника издания, их подозревают в краже участков рельсов и оставлении одного из них на путях, когда они увидели, что поезд приближается. Именно это и привело к сходу поезда с рельсов.

В железнодорожной аварии пострадали 44 человека. Бюро по расследованию аварий на наземном транспорте установило, что именно наличие рельса, расположенного на одном пути, привело к сходу поезда с рельсов. Согласно результатам расследования, из-за силы удара локомотив задел несколько элементов инфраструктуры, прежде чем остановиться ниже железнодорожного полотна, где его остановили деревья.

Напомним, речь идет об аварии регионального поезда вечером 11 сентября на линии между Руаном и Каном. Пять вагонов сошли с рельсов, один из них перевернулся. Тогда в ходе расследования рассматривалась версия диверсии, из-за которой могла произойти авария.