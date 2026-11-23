В обновленных правилах программы ЕС Erasmus+ предусмотрен запрет на финансирование спортивных организаций, поддерживающих участие российских спортсменов в международных соревнованиях под национальной символикой своей страны; инициатива по разработке такого предложения исходила от Эстонии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказала министр культуры Эстонии Хейди Пурга, которую цитирует ERR.

Новые правила Erasmus+ предусматривают, что в целях сохранения репутации программы и надлежащего использования средств ЕС необходимо избегать любых действий, которые могли бы придать легитимность России, несущей ответственность за войну против Украины.

Поэтому международные спортивные организации, а также организаторы спортивных соревнований, допускающие участие российских спортсменов в качестве представителей своего государства, в частности с использованием государственного флага, гимна и других национальных символов, не имеют права каким-либо образом участвовать в этой программе.

Как отмечается, в июле Эстония совместно со странами-партнерами направила соответствующее предложение еврокомиссару.

"Деньги европейских налогоплательщиков больше не должны идти на отмывание репутации России. Это большая победа Эстонии в этом деле, и мы продолжим прилагать усилия, чтобы позиция Европы была однозначной: наша поддержка не должна оказываться организациям, которые пытаются вернуть страны-агрессоры в международный спорт", – сказала эстонская министр.

Напомним, Швеция опубликовала юридические рекомендации, чтобы облегчить пограничным органам отказ во въезде или депортацию российских спортсменов в преддверии Чемпионата мира по лыжным видам спорта 2027 года.

Также министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала государства-члены ЕС прекратить выдачу туристических виз гражданам России до окончания российско-украинской войны.