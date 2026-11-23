Европейская комиссия заявила, что её образовательная платформа EU Academy, позволяющая внешним пользователям проходить курсы по вопросам политики ЕС, подверглась кибератаке, о которой СМИ сообщали на прошлой неделе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Тома Ренье.

По словам пресс-секретаря, в результате кибератаки на обучающую платформу Еврокомиссии произошла утечка данных пользователей, о чем было сообщено на официальном сайте EU Academy.

"По результатам этого расследования мы можем подтвердить, что платформа EU Academy подверглась воздействию выявленной киберкампании, направленной против Комиссии. Это привело к утечке персональных данных пользователей EU Academy. Пользователи были проинформированы сегодня через веб-сайт EU Academy", – ответил Ренье на вопросы журналистов.

Точный масштаб утечки данных в настоящее время расследуется, отметил пресс-секретарь, уточнив, что инцидент затронул и внешних пользователей. Он добавил, что публичный доступ к платформе EU Academy был временно заблокирован в качестве меры предосторожности на время внедрения дополнительных мер безопасности. Сотрудников Еврокомиссии также проинформировали об утечке данных.

Ренье сообщил, что Европейскому инспектору по защите данных было направлено уведомление о нарушении. Пресс-секретарь не уточнил, удалось ли локализовать кибератаку, сославшись на продолжающееся расследование.

Во внутренней записке Еврокомиссии, разосланной в понедельник, с которой ознакомилось Politico, исполнительный вице-президент Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета и безопасности Хенна Вирккунен и комиссар по вопросам бюджета Пётр Серафин сообщили сотрудникам о необходимости ожидать "дальнейших временных перебоев", пока будут продолжаться обновления системы безопасности.

19 ноября Politico сообщило, что Европейская комиссия стала целью масштабной кибератаки, которая, вероятно, привела к утечке значительного объема персональных данных.

Это один из ряда недавних громких глобальных кибератак или сбоев в работе, произошедших в последние дни, в частности сбоев, затронувших Microsoft, крупные американские банки и Агентство национальной безопасности США, а также хакерской атаки, направленной на популярные веб-сайты, такие как Air France, BBC и платформу Zoom.