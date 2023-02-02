Урсула фон дер Ляен: Украина будет членом ЕС Год назад никто не представлял вашу скорость

Цього тижня у Києві відбувається головна планова подія року у відносинах України та ЄС. Точніше, навіть дві події: саміт Україна-ЄС у п'ятницю та спільне засідання Єврокомісії та уряду у четвер.

Головний сигнал, який привезли до Києва представники керівництва ЄС, у тому числі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн – це те, що Україна точно стане членом ЄС.

Європейська правда переклала та публікує український переклад промови фон дер Ляєн, де прозвучав цей та низка інших сигналів.

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Президенте Зеленський, Прем'єр-міністре Шмигаль, шановні міністри, шановні колеги,

Цей наш візит не схожий на жоден інший, і я кажу це вам від імені всієї Єврокомісії.

Сьогодні ми майже всім складом Єврокомісії прибули сюди, до серця Європи – адже Україна стала центром нашого континенту, місцем, де ви відстоюєте європейські цінності.

Це – місце, де ви захищаєте нашу свободу.

Де зараз пишеться майбутнє Європи.

А ми хочемо писати це майбутнє разом з вами.

Та дозвольте мені почати з вшанування пам'яті тих, хто мав би бути тут, з нами сьогодні, якби російська війна трагічно не забрала їх у нас. Це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар Юрій Лубкович, що були серед тих, хто втратив життя. Найкращий спосіб вшанувати їхню пам'ять – це діяти для втілення їхніх мрій у реальність.

Наше сьогоднішній візит до України – це більше, ніж зустріч офіційних осіб. Це – зустріч однієї родини, яка збирається разом. Ми хочемо разом з вами відкрити вікно у світле майбутнє, попри те, що сьогодення залишається неймовірно важким і вимогливим.

Російські ракети обстрілюють ваші міста, а ЗСУ та народ України продовжують хоробро боротися за свою свободу і свою Батьківщину.

Тому ключове питання, яке ми повинні вирішити: як нам перейти від сьогоднішньої темної реальності до світлого майбутнього України в Європейському Союзі.

Як ми можемо підтримати боротьбу України за свободу і за Європу?

Ми знаємо, що наша допомога ніколи сягне того, що ви втратили. Але є те, що ми можемо зробити невідкладна: йдеться про те, що ми у Євросоюзі повинні продовжувати посилювати тиск на Росію.

І ми це робимо. Наші дії та запроваджені санкції б'ють по основам російської економіки. Доходи Росії від постачання газу з Європи впали на дві третини порівняно з довоєнним рівнем. Запроваджене обмеження цін на сиру нафту коштує Росії близько 160 мільйонів євро щодня. Наші санкції також перекривають доступ до високотехнологічних товарів, необхідних Путіну для підтримки його військової машини.

Сьогодні ми розповімо вам про виконання наших санкцій і про те, як ми працюємо над тим, щоб змусити Росію заплатити за величезну шкоду, яку вона завдає щодня.

Та наша підтримка України – це далеко не лише санкції.

Ми з колегами приїхали не лише для того, щоб обговорити не лише нашу подальшу підтримку, але й наступні кроки, які допоможуть Україні ще більше наблизитися до Європейського Союзу. Сам той факт, що ми зустрічаємося сьогодні в Києві, є яскравим свідченням величезного прогресу, якого вже вдалося досягти, і нашої спільної відданості цій справі.

Лише рік тому ніхто не міг уявити, як швидко Україна може рухатися до Євросоюзу.

Зараз ви є кандидатом на вступ до нашого Союзу.

І я знаю, що мільйони людей працюють над тим, щоби ця мета стала реальністю. Я знаю це, бо є мільйони людей, яких ми прихистили у себе в ЄС.

Зараз наші енергетичні мережі синхронізовані.

А завдяки "лініям солідарності" (що полегшують експорт з України), українські фермерські господарства та промисловість отримують життєво важливі доходи, торгуючи з Європою та через Європу.

Сьогодні ми приїхали з набором пропозицій, мета якого – забезпечити Україні безперешкодний доступ до Єдиного європейського ринку. Ми хочемо допомогти Україні мобілізувати весь її економічний потенціал для боротьби з Росією, а згодом – для відновлення.

Інвестори з усього світу вже придивляються до України країни, але вони також спостерігають за тим, що ще має відбутися.

Наша сьогоднішня зустріч має стати позитивним сигналом для інвесторів.

Україна буде просуватися до вступу в Євросоюз.

Ви маєте амбітний порядок денний реформ не лише тому, що цього чекає ЄС, але й тому, що українці знають: їхній шлях до Європи є також шляхом до сильнішої України.

Особисто я пам'ятаю і ніколи не забуду день, коли Україна стала країною-кандидатом. День, коли європейський прапор внесли до українського парламенту в урочистій церемонії, під бурхливі оплески.

Це був новий початок для України.

Але це також був новий початок для Європейського Союзу. Ваша мужність надихнула нас, ви дали нам нове відчуття того, яким є сенс ЄС.

Європа буде іти поруч з вами стільки, скільки буде потрібно. До того дня, коли український прапор замайорить там, де йому належить: поруч з будівлею Берламон у Брюсселі, в самому серці Європейського Союзу.

Слава Україні!

Урсула фон дер Ляєн,

президентка Єврокомісії,

Київ, 2 лютого 2023 року