Суд над Трампом: какие последствия будут иметь уголовные обвинения экс-президенту США

Чи буде вперше в історії США засуджено колишнього президента країни? А головне – як це вплине на президентську кампанію 2024 року?

Виклик у районний суд Мангеттена колишнього президента (а одночасно – претендента на ще один термін у Білому домі) Дональда Трампа для оголошення звинувачень привертає увагу не лише всередині США, а й в усьому світі.

А інтерес України тут особливий – заяви Дональда Трампа про необхідність припинення військової підтримки Києва означають, що вердикт суду в Мангеттені матиме безпосередній вплив на майбутнє нашої країни.

Виклики для України

За останні роки ми побачили, що американська політична культура, система в цілому є вразливою.

Трамп та рух його прихильників поставили багато речей під сумнів. У країні посилилась поляризація.

Майбутнє Америки не є гарантовано мирним чи демократичним. Цей виклик більший, ніж фігура Трампа, але саме він залишається в центрі того політичного круговороту, крізь який прямує Америка.

Роль Америки у світі залишається доволі великою. Вона продемонструвала здатність до світового лідерства у складних умовах масованого вторгнення Росії в Україну.

Без Вашингтона велика проукраїнська коаліція країн могла б просто не статися або швидко розвалитися.

Натомість Трамп висловлює послідовні сумніви у доречності подальшої допомоги Україні з боку Сполучених Штатів. Тому доля цього політика та очолюваного ним руху не є для нас абстрактним питанням.

Порада колишнього державного секретаря США Майкла Помпео українцям не дуже перейматись американською політикою тут навряд чи є доречною.

По-перше, нам є чим перейматися зараз, тому не можна сказати, що має місце якась надлишкова фіксація українців на політичних процесах за океаном.

Київ точно лишається осторонь від цих процесів, на відміну від часів, коли Помпео був у Державному департаменті, а саме його президент – Трамп – намагався силоміць втягнути Україну в гущу американського політичного процесу.

По-друге,

допомога з боку США зараз для нас критично важлива, як ніколи раніше.

Саме тому, звісно, коли фігура масштабу Трампа каже, що Україну далі підтримувати не треба, й цю його тезу повторюють його прихильники, зокрема в Конгресі США, ми не можемо залишати це поза увагою.

По-третє, замість критики політики президента Байдена за недостатньо рішучу чи послідовну допомогу Україні краще б ексдержсекретар Помпео зосередився на дискусії з тими елементами власної партії, які виступають проти подальшої допомоги нашій країні в принципі, які, власне, й створили антиукраїнську істерію у відповідних політичних колах країни.

Питання до Трампа

Як далі буде розвиватися судова справа над експрезидентом США?

Наразі йому висунуто звинувачення у використанні схеми викупу прав на потенційно шкідливу інформацію з тим, аби вона так і не була опублікована, з метою "підвищити його шанси на обрання".

Причому йдеться не лише про епізод, пов'язаний з виплатою свого часу Трампом певної суми порнозірці Стормі Деніелс. Прокуратура звинувачує Дональда Трампа за 34 пунктами, включно зі ще двома спробами приховати неприємну для себе інформацію, порушуючи виборче законодавство штату та федеральне законодавство.

І хоча йдеться про кримінальні правопорушення найменшого ступеня тяжкості, очевидно, що прокурор Елвін Брегг відчув, що в нього є добре опрацьована, солідна та переконлива справа.

А це неможливо без великої підготовчої роботи.

Власне, прокурор Брегг отримав цю справу від свого попередника Сайруса Венса-молодшого (до речі, сина колишнього державного секретаря США в адміністрації президента Картера Сайруса Венса-старшого), який так і не довів справу до логічного завершення.

Брегг продовжив роботу щодо цієї справи "тихою сапою", не дуже розголошуючи, чи, власне, розслідування продовжується. Але, як ми нещодавно дізналися, робота таки призвела до звинувачень та оголошення їх Дональду Трампу.

Треба додати, що

ціла купа американських правоохоронців різного підпорядкування мала та має свої окремі питання до експрезидента Трампа.

Продовжується справа податкових порушень щодо його бізнесу. Окремо розслідується спроба тиску Трампа на чиновників у штаті Джорджія під час виборів 2020 року, коли він вимагав від них "підшукати" голоси виборців, які б дозволили йому отримати перемогу в цьому штаті.

І звісно, особлива тема – роль Трампа у подіях 6 січня 2021 року в Капітолії, коли його прихильники захопили та паралізували на певний час законодавчий орган США. Проте в цій справі Трамп, швидше за все, залишиться з політичною, а не юридичною відповідальністю.

Зрозуміло, що сам Трамп, його оточення та прихильники намагаються все це представити як безпідставне політично вмотивоване переслідування. Це добре вписується в їхній наратив про Трампа як захисника простих людей у боротьбі проти "глибинної держави", еліти, істеблішменту. Тож не випадково, що експрезидент США не погодився з жодним із висунутих йому звинувачень.

За цією логікою цілком зрозуміло, що еліта намагається зупинити Трампа, зробити неможливим продовження ним політичної діяльності.

Саме це й забезпечує шалений інтерес до цієї справи. Зрозуміло, що на поверхні йдеться про особисту свободу та юридичну відповідальність колишнього президента, але міркування американців цілковито зосереджені саме на цьому питанні – що все це означає для шансів Трампа продовжити політичну кар’єру, а головне – успішно висуватися на виборах 2024 року.

Рівняння на вибори

Чи втратить Дональд Трамп можливість претендувати на ще один термін у Білому домі? Відповідь на це запитання неможливо буде дати навіть за умови, що Трампа все ж визнають винним за висунутими 4 квітня звинуваченнями.

Більш того, Дональд Трамп спробує скористатися ситуацією і вибудувати собі імідж жертви системи, щоб використати його у передвиборчих перегонах.

Він називає цю справу "полюванням на відьом", пропонує перенести слухання в інше місце, де живе більше республіканців, звинувачує суддю Хуана Мерчана у ненависті до себе.

Але головне, Трамп вже зараз намагається звинуватити чинного президента Джо Байдена – ніби це він замовив юридичне переслідування свого попередника.

Тим більше, що Джо Байден і сам збирається незабаром оголосити про свій намір висуватися на посаду президента ще на один термін. Тому, власне, поточні події цілком вкладаються в канву передвиборчої боротьби, яка вже точиться.

Такий поляризований контекст, політизація юридичної справи пояснюють, чому інші республіканці, навіть з тих, хто раніше робив якісь критичні зауваження на адресу Трампа, зараз або відмовчуються, або роблять заяви на його підтримку. Працює логіка єднання всередині партії задля протистояння опонентам.

І лише колишній губернатор штату Арканзас Еса Гатчинсон, який лише нещодавно вступив у боротьбу за номінацію від республіканців, заявив, що Трамп мав би знятися з президентських перегонів.

Можливо, що згодом, залежно від стану юридичних справ Трампа, хтось із топ-республіканців й почне його критикувати, дистанціюватися від нього. Ми вже таке бачили, і неодноразово.

Наприклад, саме так сталося після подій 6 січня 2021 року, коли на якийсь час Трамп став наче парією. Ще один момент мав місце нещодавно, після проміжних виборів у листопаді минулого року, коли кандидати від Трампа виступили доволі погано, і всередині партії залунали голоси про те що Трамп тягне партію вниз, до поразок.

Але від того часу Трамп відновив свій рейтинг, а його вплив на рядових республіканців залишається помітним.

Наразі Америка затамувала подих. Існують побоювання, що найбільш радикальні з прихильників Трампа можуть вдатися до насильницьких протестних дій.

Невипадково сам Трамп попередив, що судове слухання може призвести до "смертей та руйнувань".

Навіть адвокати експрезидента намагаються зменшити рівень напруги, просять не робити дестабілізуючих дій, хоча сам Трамп лишається собою, звертаючись до прихильників з підбурюючими закликами.

Він уже навіть встиг негативно висловитися щодо судді, який розглядатиме справу. Тому влада та правоохоронці Нью-Йорка зараз уважно моніторять ситуацію, сподіваючись, що якихось небезпечних заворушень не станеться.

Отже, нам лишається спостерігати за цією юридичною справою (як і за багатьма іншими), яка може помітно вплинути на найближчу політичну перспективу США. А відтак і на їхню зовнішню політику. Причому це може статися навіть до виборів 2024 року.

А це уже безпосередньо впливає і на долю нашої країни…

Автор: Володимир Дубовик,

директор Центру міжнародних досліджень,

доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова