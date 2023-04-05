Швейцарские технологии на службе РФ: как обходят западные санкции

"Ракетное кладбище" в Харькове, где тоже были обнаружены швейцарские электронные компоненты

"Швейцарский" микрочип недавно был обнаружен на Донбассе.

Микрочип, с высокой вероятностью родом из Швейцарии, был установлен на российском разведывательном беспилотнике "Орлан", корректирующем огонь российской артиллерии по украинским позициям.

Данный электронный компонент производится цюрихской компанией U-blox, мировым лидером в сфере производства микрочипов для нужд автомобильной и медико-технической отраслей.

Телерадиокомпания RSI имеет в своем распоряжении видео и фотодокументы, подтверждающие как эту находку, так и другие факты использования чипов упомянутой компании в российских беспилотниках.

На запрос журналистов компания U-blox объяснила, что "мы уже с 2002 года ведем очень жесткий курс на запрет прямых и косвенных продаж нашей продукции клиентам, использующим ее в военных целях".

Однако телекомпании RSI далось восстановить по крайней мере первый этап пути микропроцессоров от этой компании на фронт в Украине: они были проданы гражданским покупателям еще до войны в 2012, 2015 и 2019 годах в Восточной Европе и в России.

Затем их след теряется. Но все они оказываются в итоге встроенными в те или иные виды российских вооружений.

Так как все-таки полупроводники и микросхемы, с помощью которых беспилотники ВС России поддерживают связь с российской навигационной системой, попали из Швейцарии в страну-агрессор?

"Одна из возможностей: эти чипы просто демонтируют с обычных рыночных товаров, таких как электровелосипеды и автомобили. А затем они устанавливаются на беспилотники, — объясняет генеральный директор компании U-blox Стефан Зизала. — Мы максимально плотно отслеживаем все цепочки поставок, чтобы избежать именно такого развития событий. Но если наш клиент потом нарушает наши правила, то у нас нет шансов предотвратить нечто подобное".

Поставки в обход режима санкций

До начала широкомасштабной войны все эти товары вполне можно было отправлять в Россию для гражданского использования. Уже тогда официально они не были предназначены для использования в военных целях.

С другой стороны, никому и в голову не могло прийти, что скоро придется разбирать игрушки и использовать установленные там чипы для поддержки агрессии.

Начиная с 4 марта 2022 года, то есть уже после начала вторжения России в Украину, федеральное правительство Швейцарии запретило прямой экспорт такого рода товаров Москве: сегодня они считаются стратегическими товарами, необходимыми для перевооружения армии Кремля.

По идее они не должны были поступать в Россию, однако их поток не прекратился, даже несмотря на введение режима санкций.

Доказать это можно благодаря агрегированным таможенным данным, попавшим в распоряжение журналистов RSI.

Если верить этим данным, то за последний год войны из Швейцарии имели место по крайней мере 14 поставок продукции, маркированной как "невоенная продукция", включая электронные модули U-blox GPS/Глонасс, необходимые для связи со спутниковой системой навигации.

Эти поставки были осуществлены пятью китайскими компаниями в период с 26 мая по 28 сентября 2022 года. Общая стоимость поставленных товаров составляет около $90 тысяч.

Телекомпания RSI не может, конечно, доказательно проследить характер фактического использования этих чипов, не знает она также, попали ли они напрямую в Вооруженные силы России.

Но точно известно, что получателем этих грузов является российская компания SMT ILogic, которая, как мы читаем на ее сайте, "была основана в 2015 году группой высококвалифицированных специалистов в области информационных и телекоммуникационных технологий, микропроцессорной техники, цифровой обработки сигналов, программирования встроенных систем".

"Многолетний опыт и тесные связи с ведущими производителями электронных компонентов позволяют нам создавать продукты, полностью соответствующие современным реалиям. Компания "СМТ-АйЛогик" выполняет весь спектр услуг по контрактной разработке электроники".

Журналистские расследования таких СМИ, как Reuters и IStories, а также данные исследовательского центра Royal United Services Institute (RUSI) показали, что на самом деле за SMT-АйЛогик стоит другая российская компания, а именно петербургский Специальный технологический центр (ООО СТЦ), производитель беспилотников-корректировщиков "Орлан".

Считается, что еще в прошлом 2022 году у этих двух компаний были общие владельцы, но затем, как сообщают международные СМИ, "очевидная связь между ними была разорвана".

Разведывательный беспилотник Orlan почти полностью состоит из западных, в основном американских компонентов.

Соединенные Штаты со своей стороны ввели в отношении компании SMT ILogic строгие санкции, якобы "за содействие ГРУ в ведении электронной разведки".

А вот федеральное правительство Швейцарии ввело санкции против этой российской компании только 25 января 2023 года.

Русскоязычные "китайцы"

В России сейчас подозрительно активно работают китайские торгово-сбытовые компании.

По крайней мере, на бумаге они все китайские. Тщательный анализ, однако, выявляет нечто иное.

"Многие из этих компаний на самом деле российские фирмы: зарегистрированы и созданы они были российскими гражданами", — указал RSI Денис Гутик из Совета экономической безопасности Украины, органа, созданного с целью наработки экспертизы по выявлению и противодействию внутренним и внешним угрозам экономической безопасности Украины.

По его словам, "по крайней мере пара из этих китайских компаний оказались подставными фирмами-прокладками, работающими в пользу ведущего российского производителя беспилотников "Орлан".

Взглянув на список компаний, в самом деле, можно увидеть, что директор одной из них, компании Asian Pacific Links Ltd из Китая, продававшей продукцию цюрихской компании U-Blox российской фирме SMT-ILogic, является гражданином России.

Компания была основана в декабре 2014 года после российского вторжения в Крым.

И это далеко не единичный случай.

В последние месяцы экспорт микропроцессоров из Китая в Россию вырос, причем очень резко.

На соответствующий вопрос телекомпании RSI генеральный директор U-Blox ответил, что его компания свои продажи в Азию в соответствующих объемах не наращивала.

"Музей" российского оружия в Киеве

Очень скромное здание в центре украинской столицы, а это небольшое помещение находится на последнем этаже, почти на чердаке.

В углу, рядом с парой полок, разложены фрагменты боеприпасов, гранатометов, остатки беспилотников. Волонтер Мария Писаренко показывает нам их и говорит, что это как раз и есть оружие, используемое россиянами в Украине.

Собирает их Благотворительный фонд Сергея Притулы, объединяющий волонтеров, занимающихся оказанием поддержки ВСУ, а также сбором и документированием всех видов вооружений, применяемых Москвой в ходе агрессии.

Евгений Славкинский показал нам и обломки беспилотника "Орлан".

"Внутри мы нашли японские двигатель и видеокамеру, китайские и американские процессоры и... швейцарский навигационный модуль". "Орлан" — разведывательный беспилотник-корректировщик, способный сыграть на линии фронта решающую роль. "Он находит цель, передает координаты цели российским артиллеристам, которые затем эту цель поражают".

Как выяснила телекомпания RSI, из Швейцарии в Россию помимо микрочипов, используемых в беспилотниках, попадают и другие виды высокоточного оборудования с лейблом "сделано в Швейцарии".

Среди них — прецизионные инструменты, остро необходимые путинскому ВПК.

В Москву их завозит работающее на российском рынке уже более 40 лет российское дочернее предприятие швейцарской логистической компании Galika AG из кантона Цюрих.

Имеющиеся в распоряжении телеканала таможенные данные свидетельствуют о том, что российская дочерняя компания Galika осуществила уже 382 поставки в Россию станков, а также запасных частей и точных инструментов в период с 4 марта 2022 года (то есть с того самого дня, как Швейцария также присоединилась к международным санкциям против России) и по 1 февраля 2023 года.

Заявленная стоимость поставок составляет более $2,2 млн.

Телекомпания RSI не может точно определить, какова в этих поставках доля так называемых товаров "двойного назначения", то есть в теории используемых как в гражданских, так и в военных целях.

Официально экспорт таких товаров федеральным правительством Швейцарии запрещен.

Одно оборудование, разные правила

В числе поставленных таким образом машин числится и станок швейцарской компании GF Machining Solutions из кантона Тичино.

По имеющимся данным, речь идет о станке модели Mikron HPM 600 HD стоимостью более $220 тысяч, предназначенном для производства высококачественных металлических деталей невоенного назначения.

Российская дочерняя компания швейцарской компании Galika предположительно купила его у турецкой компании. Где впоследствии были установлены такого рода станки — в гражданской или военной среде — сказать нельзя.

Однако в 2018 году около двух десятков станков той же модели были поставлены — опять же компанией Galika — для нужд ОАО "Конструкторское бюро приборостроения", одной "из ведущих проектно-конструкторских организаций оборонного комплекса России, коллективом которой разработано, освоено в серийном производстве и сдано на вооружение Российской армии значительное число образцов вооружения и военной техники".

Компания расположена в Туле, примерно в 200 км к югу от Москвы. Данное предприятие занимается разработкой систем высокоточного оружия для Вооруженных сил Путина, а также систем противовоздушной обороны и стрелкового вооружения.

Санкции в отношении этой компании правительство США ввело еще в 2014 году. Швейцария не сделала этого и сейчас.

Несмотря на все запросы, компания GF Machining Solutions так и не предоставила развёрнутого ответа по отдельным своим экспортным поставкам. Не ответил на наши вопросы и SECO — Государственный секретариат по экономическим вопросам, подразделение Минэкономики, курирующее режим санкций.

А журналисты хотели бы получить дополнительную информацию по поводу экспортных разрешений, выданных для станков, которые впоследствии попали в распоряжение российского ВПК.

В своем электронном письме компания GF Machining Solutions утверждает, что она "всегда соблюдала все внешние требования, законы и санкции, равно как и внутренние корпоративные нормы в области комплаенса. У нас нет прямых деловых отношений с Россией и другими странами (включая Украину) в Восточной Европе. Все такого рода отношения закончились с началом российского вторжения в Украину".

В своем электронном письме компания также указывает, что к продукции двойного назначения, гражданской и военной, можно отнести около 25% производимых ею товаров.

"В прошлом у нас была возможность поставлять наше оборудование в определенные сектора оборонной промышленности в России и Украине в полном соответствии с экспортными правилами SECO", — уточняет компания GF Machining Solutions, подчеркивая, что недавно она выкупила все свои станки, уже поставленные российскому дистрибьютору компании "Галика" на сумму около $4 млн, с тем чтобы избежать их потенциальной поставки в Россию.

Несмотря на неоднократные запросы журналистов, компания Galika AG предпочла отмолчаться.

Ненастоящий нейтралитет

Итак, огромные станки и миниатюрные швейцарские микрочипы, которые оказываются потом на борту российских беспилотников, а также баллистических ракет.

Чтобы лучше понять суть дела, достаточно побывать на своеобразном уникальном украинском "кладбище" ракетной техники. Там складированы части боеголовок и корпусов ракет С-300.

Сейчас это просто груда железа, но еще недавно они поражали дома и инфраструктуру, сея смерть по всей стране.

Мы отправились на это кладбище в сопровождении Дмитро Чубенко, пресс-секретаря местной прокуратуры. Условия были ясными: не делать видеосъемок с точной привязкой к местности, потому что так россияне могли бы определить координаты этого места.

Журналисты выполнили это условие, хотя, скорее всего, россияне уже давно определили его местонахождение. Так или иначе, швейцарцы посетили не только впечатляющий полигон, на котором утилизированы фрагменты российских вооружений.

Это ведь еще и место, где хранятся материальные доказательства предполагаемых военных преступлений, совершенных ВС России в отношении граждан Украины. В общей сложности здесь каталогизировано более тысячи единиц ракет, выпущенных по стране.

"Эти ракеты стали причиной гибели более 1 600 человек и ранения более 2 500 человек только в одной Харьковской области", — говорит Дмитрий Чубенко.

Анализируются здесь не только металлические фрагменты корпусов ракет, но и микрочипы. Эту работу делают эксперты украинского министерства обороны.

Задача экспертов — отследить путь их поставок в обратном направлении вплоть до стран-производителей. В том числе и до Швейцарии.

Так, в ракетах типов "Калибр" и "Искандер" были обнаружены полупроводники как минимум двух швейцарских компаний: ST Microelectronics, штаб-квартира которой находится в Женеве, и Traco Power, расположенной в городе Баар, кантон Цуг.

Однако основной объем такого рода комплектующих — это продукция фирм из США.

Это было документально подтверждено, в частности, Независимой антикоррупционной комиссией.

Несмотря на неоднократные запросы, компании ST Microelectronics и Traco Power не стали разговаривать с журналистами. Вместо этого они прислали по электронной почте свои заявления.

Обе компании утверждают, среди прочего, что они приостановили все продажи, весь экспорт и все свои деловые операции в России, полностью соблюдая санкции, введенные после начала российской агрессии.

"Мы сожалеем и шокированы тем фактом, что электронные компоненты с нашим логотипом, как выяснилось, были использованы не по назначению в военном оборудовании", — пишет Traco Power. "Мы не потворствуем использованию нашей продукции не по назначению", — подчеркивает компания ST Microelectronics.

Так или иначе, в связи с деятельностью швейцарских и западных компаний на российском рынке еще остается много вопросов.

Из Киева мы слышим голоса тех, кто призывает к "должной осмотрительности", то есть к соблюдению внутренних корпоративных норм комплаенса, и к более эффективному экспортному контролю с целью закрыть все еще имеющиеся в нем лазейки.

Военная машина Путина продолжает функционировать, и Денис Гутик из Совета экономической безопасности Украины призывает к срочным действиям.

Ярослав Юрчишин, народный депутат и член антикоррупционного комитета Верховной рады, ставит под сомнение нейтралитет Швейцарии: "Официально она нейтральна. Но она продолжает производить микропроцессоры, которые могут быть использованы в системах вооружений. Разве же это настоящий нейтралитет?".

Авторы: Маттиа Пацелла, Эмилиано Бос,

телеканал RSI

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