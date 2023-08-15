"Преступная организация" Трампа: чем опасны для экс-президента США новые обвинения

У разі негативного для Трампа вироку помилування у цій справі може настати не раніше як після п’яти років відбуття тюремного ув’язнення

У серіалі "що там ще висунуть Трампу" з’явився черговий яскравий епізод.

Прокуратура округу Фултон штату Джорджія в понеділок увечері опублікувала обвинувальний акт у справі про втручання у вибори президента 2020 року. І там фігурує не лише екслідер США, а й ще 18 співдоповідачів, зокрема – відомий в Україні колишній адвокат Руді Джуліані.

Може здатися, що чергове кримінальне звинувачення щодо Трампа абсолютно нічого не змінює. Та насправді це не так.

Жоден експрезидент США не намагався так активно оскаржити затвердження результатів виборів – аж до порушення низки законів. І відсутність хоча б якоїсь відповідальності стане ознакою того, що в американський виборчий процес можна безкарно втручатися.

Ще один можливий нюанс. На відміну від справи про штурм Капітолія, яку веде Міністерство юстиції США і де теж фігурують звинувачення стосовно оскарження виборів 2020 року, на процес у Джорджії не вплине навіть теоретичне повернення Трампа в Білий дім.

"Скажи мені, Бреде, що ми будемо робити?"

Варто коротко нагадати, чому чергова судова баталія стосується саме Джорджії.

Із 1992 року більшість виборців цього штату підтримували республіканських кандидатів на виборах президента й сенаторів. Але у 2020-му ситуація несподівано змінилася: з невеликим відривом у трохи більш як 12 тисяч голосів перемогу здобув демократ Джо Байден.

Оскільки у Джорджії спершу голоси рахували за допомогою спеціальних виборчих машин, деякі бюлетені перерахували вручну. Знайшли 2600 неврахованих голосів, але й там більшість була за Байдена.

Тоді Трамп скористався правом вимагати повторного перерахунку, оскільки його відрив від Байдена був менший за 0,5% усіх голосів.

Але й після цього результат принципово не змінився: були визнані недійсними лише менш як 800 голосів за кандидата від Демократичної партії.

Команда Трампа обрала просту тактику: заперечувати програш у Джорджії – навіть попри те, що перегляд результатів там вже не міг забезпечити йому перемогу, безуспішно оскаржувати його в судах.

У хід ішли і відео з нібито "підтасованими" бюлетенями, і звинувачення у змові з виробником виборчих машин Dominion Voting Systems, які начебто навмисне "ігнорували" голоси за Трампа.

Але ключовим у цьому ланцюжку подій став телефонний дзвінок експрезидента США Бреду Раффенспергеру – державному секретарю Джорджії, посадовцю, відповідальному за виборчий процес.

"Я просто хочу знайти 11 780 голосів, що на один більше, ніж зараз у нас є (йдеться про відрив від Байдена у 11 779 голосів. – Ред.). Тому що ми виграли цей штат… Тож скажи мені, Бреде, що ми будемо робити? Ми виграли вибори, і несправедливо забирати їх у нас таким чином. І це в багатьох сенсах дорого вам коштуватиме", – казав Трамп Раффенспергеру на початку січня 2021 року.

І що тут такого, спитаєте ви? Щонайменше те, що експрезидент США намагався додзвонитися до держсекретаря Джорджії ще майже два десятки разів і зв’язувався з низкою інших посадовців штату, аби лиш знайти спосіб скасувати результати підрахунку голосів.

А сам Раффенспергер – один із небагатьох республіканців, які публічно заперечили будь-яку "змову" проти Трампа.

Саме дзвінок від 2 січня 2021 року, про який уперше стало відомо у ЗМІ, став приводом почати розслідування для прокуратури Фултону – округу, де, як стверджував Трамп, і відбулись найбільші фальсифікації.

Через два з половиною роки прокурорка Фултону Фані Вілліс оголосить Трампу і ще вісімнадцятьом людям звинувачення у змові з метою скасувати результати виборів-2020.

Звинувачення за "мафіозним" законом

В обвинувальному акті на майже сотню сторінок – 41 пункт обвинувачення щодо 19 людей. Найбільше – по тринадцять пунктів – висунуті, власне, Трампу та його колишньому адвокату Рудольфу Джуліані.

Українській аудиторії також може бути знайоме ім’я колишнього керівника апарату Білого дому часів Трампа Марка Медоуза – другого за рівнем після експрезидента США посадовця, що фігурує у справі. Ще є адвокат Джон Істмен – автор "теорії" про те, що віцепрезидент США може не затверджувати результати голосування на президентських виборах і таким чином їх скасувати.

Що, однак, об’єднує всіх 19 відповідачів – то це вкрай незвичний пункт звинувачення в порушенні закону штату Джорджія про корумповані й такі, що перебувають під впливом рекетирів, організації (Racketeer Influenced and Corrupt Organization, RICO).

Саме так: Трампа судитимуть за законом, за яким до відповідальності притягають ватажків організованих злочинних угруповань чи босів мафії.

"Трамп та інші відповідачі, яким висунуті обвинувачення… відмовились визнати поразку Трампа і свідомо та з власної волі долучилися до змови з метою незаконно змінити результати виборів на користь Трампа", – йдеться в обвинувальному акті.

Обвинувачення стверджує, що всі 19 фігурантів – і Трамп особисто – створили "злочинну організацію".

Причому ця організація діяла не лише у Джорджії, а й в Аризоні, Мічигані, Неваді, Нью-Мексико, Пенсильванії та Вісконсині – штатах, де експрезидент США активно оскаржував результати виборів 2020 року.

Тут слово "організація" використовується в найбільш загальному сенсі на позначення групи людей, об’єднаних спільною метою (щоб Трамп переміг), із розробленими планами й ролями – тобто якоїсь формальної структури чи юридичної особи для констатації її існування не потрібно.

Ця організація, серед іншого, підбурювала високопосадовців скоювати злочини, поширювала брехню та впливала на свідків.

Серед прикладів згадуються, приміром, поширення відомих – і спростованих – тверджень про нібито десятки тисяч "мертвих душ" і неповнолітніх, які голосували за Байдена у Джорджії, або заяви про нібито обмін USB-флешками між працівниками виборчих дільниць в окрузі Фултон (насправді йшлося про аж один випадок, і передавали не USB-флешку, а жуйку.)

Наводиться й випадок із фейковими виборниками – особами, які представляють голоси виборців штату на президентських виборах у США. Команда Трампа знайшла таких "виборників", які подали до Конгресу підроблені документи про нібито перемогу республіканця на виборах. При цьому Руді Джуліані прямо закликав провернути схему "по-тихому", поки не будуть затверджені результати виборів.

Щонайменше вісім таких фейкових виборників пішли на угоду зі слідством і отримали імунітет.

Є й цікавіший епізод: наступного дня після штурму Капітолія 6 січня 2021 року учасники "злочинної організації", створеної Трампом, проникли на виборчу дільницю в окрузі Коффі штату Джорджія – де Трамп переміг із 70% голосів – та викрали конфіденційні дані про голосування з виборчих машин. Так вони нібито хотіли знайти докази, що машинне голосування на виборах легко підробити.

За цим епізодом звинувачення отримала, зокрема, Сідні Пауелл – колишня адвокатка Трампа, яка стала відомою після фактичної відмови від своїх заяв про "фальсифікацію" виборів 2020 року. Аргумент: "жодна розумна людина" не сприйме такі заяви як факт.

Прокурорка округу Фултон Фані Вілліс заявила, що всі 19 фігурантів обвинувачення мають шанс добровільно здатися суду до 25 серпня. Трамп уже цілком прогнозовано заявив, що вважає справу політично вмотивованою, тож, як і в попередніх випадках, навряд визнає свою провину за принаймні одним з обвинувачень.

Без помилування

Закон RICO – лише одне із загалом 41 пункту звинувачень, серед яких, зокрема, є підробка документів і заяв, вплив на свідків, виборне шахрайство, неправдиві свідчення в суді тощо. З-поміж них Трампу й Джуліані висунули по тринадцять пунктів – більше, ніж будь-кому з інших фігурантів.

Разом із ними в сумі експрезиденту США висунули 91 пункт кримінального обвинувачення за чотирма справами: 34 – стосовно виплат колишній порнозірці для впливу на результати виборів 2016 року у справі в Манхеттені; 40 – у федеральній справі про неналежне поводження із секретними документами, і ще чотири – у справі про намагання підірвати вибори на тлі штурму Капітолія в січні 2021-го.

Кримінальна справа у Джорджії, як і одна з федеральних справ, пов’язана з виборами-2020. Але є нюанси.

По-перше, навіть у разі теоретичного обрання президентом у 2024 році (повіримо, що в нього "майже стовідсоткові" шанси) Трамп не зможе вплинути на справу в Джорджії. Тоді як із федеральними справами ситуація простіша, адже президент зможе себе помилувати чи навіть домогтися закриття справи.

Хай там як, а помилування в разі вироку у Джорджії може настати не раніше як після п’яти років відбуття тюремного ув’язнення.

По-друге, закон про RICO штату Джорджія дозволяє притягати до відповідальності за дії й в інших штатах – і це значно посилює доказову базу у справі, яка стосується настільки політично чутливого питання, як спроба фальсифікації виборів. Це ускладнить і роботу адвокатів експрезидента США.

І по-третє: на відміну від федеральних судів, суди штатів значно відкритіші до ЗМІ. А отже, з великою ймовірністю ми зможемо спостерігати за судовим процесом щодо Трампа у Джорджії наживо. І хтозна, як прихильники американського експрезидента сприймуть його в такому форматі.

Прокуратура Фултона заявила, що прагне провести судовий розгляд справи протягом пів року – тобто до виборів президента США 2024 року. Так само до виборів має відбутися розгляд по суті справи про секретні документи.

А позаяк більшість однопартійців Трампа у разі його ув’язнення не підтримали б його кандидатуру, результати внутрішньопартійних виборів республіканців не такі вже й очевидні.

Автор: Олег Павлюк,

журналіст "Європейської правди"