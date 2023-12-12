Решение по Украине определит будущее ЕС. Общее обращение европейских эксполитиков

За кілька днів лідери Європейського Союзу зустрінуться в Брюсселі.

Зазвичай це рутинна подія Європейської Ради, але на цей раз ставка величезна – майбутнє Європи на десятиліття вперед. Лідери ЄС повинні розв'язувати питання щодо наступного етапу розширення, найскладнішого і найважливішого до цього часу.

Це стосується долі України, країни, яка перебуває в стані війни після російського вторгнення, а також дев'яти інших країн-кандидатів та тих, хто прагне доєднатися. Всі вони в складній геостратегічній ситуації.

Ніколи раніше не було так важливо, щоб ЄС зробив це розширення успішним. Від цього залежить історична можливість завершити об'єднання Європи, закріпити демократію на всьому континенті, посилити безпеку та обороноздатність Європи перед небезпеками більш конфронтуючого глобального порядку та зробити її більш впливовим та сильним учасником на світовій арені.

Однак, роблячи цей крок, ЄС повинен уникати повторення помилок минулих двох десятиліть, коли занадто багато коливань, невиконаних зобов'язань і плутаних повідомлень коштували нам дорогоцінного часу в процесі розширення, затримали необхідні реформи та утримали старі розділи та суперечки, які підривали безпеку наших сусідів на сході та, кінець кінцем, нашу власну.

НАТО обіцяло членство Україні та Грузії вже у 2008 році, але потім не дотрималося з Планами дій щодо членства чи чітким графіком і дорожньою картою.

ЄС підсилив свої відносини зі своїми східними сусідами, включаючи Україну, через Угоди про асоціацію та глибокі та всеосяжні зони вільної торгівлі, але в той же час відмовив цим країнам у перспективі членства, яку він надавав Західним Балканам.

Східне сусідство ЄС було сприйнято Росією як сіра пляма, в якій Путін міг постійно втручатися за допомогою економічних тисків та шантажу, гібридної війни та навіть військових дій. Як це відображено у вторгненні Росії в Грузію, незаконній анексії Криму та вторгненні в Україну.

Путін намагався примусити частини цієї сірої зони інтегруватися в "руській мір", відмовляючи її народам у вільному виборі своєї долі.

Нашим кращим захистом від російської агресії, а також всіх інших викликів, що турбують східне сусідство та Західні Балкани, є перетворення Відкритих Дверей НАТО та ЄС у більш динамічний та ефективний інструмент для захисту та зміцнення наших демократій.

Нам потрібно припинити говорити, що ми будемо готові, коли наші сусіди будуть готові; і припинити прикидатися, що ми щось робимо і беремо активну участь, а замість цього розпочати реальні та значущі переговори про вступ до ЄС з тими країнами-кандидатами, які виконали своє домашнє завдання, та відповідають початковим умовам, визначеним Європейською комісією.

Прийшов час зробити так, щоб дії відповідали нашим словам і були послідовними.

Щоб бути успішними, нам не просто треба слідувати процесу розширення, але й будувати на вивчених уроках з попередніх розширень. Багато чого вдосконалено, і корисні зміни, впроваджені в минулому, потрібно продовжувати і зміцнювати.

Наприклад, ми зрозуміли, що просто ставити галочки біля реформ і регуляцій, прийнятих на папері, але фактично не впроваджених або впроваджених лише частково на практиці, є контрпродуктивним.

Країнам, які страждали від тоталітарних режимів та централізованої планованої економіки, не легко прийняти "acquis ЄС", який складається з тисячі законів та регуляцій. ЄС повинен краще контролювати та більше допомагати кандидатам.

Використання "Системи відслідковування", яке було використано з останньою країною, яка приєдналася – Хорватією в 2013 році, відображало більш суворий підхід ЄС, і це модель для подальших покращень. Так само, як і підхід "Спочатку фундаментальне", який має забезпечити, що кандидат дійсно поділяє (і захищає) основні цінності ЄС, перш ніж переходити до більш технічних аспектів інтеграції.

Ми також повинні продовжувати встановлювати чіткі критерії для відкриття та закриття різних розділів у процесі переговорів, щоб кандидати краще розуміли, що від них очікується, та мали більше незалежності в процесі.

Так само важливо, щоб в переговірному процесі, що може тривати кілька років, була винагорода кандидатам, які демонструють прогрес, надаючи їм деякі переваги справжнього членства в ЄС, такі як доступ до Єдиного ринку ЄС або регіональних та структурних фондів, а також програм оборони, науки і технічної співпраці.

Таким чином, кандидати можуть залишатися мотивованими, показувати своєму населенню переваги іноді болісних реформ і набувати впевненості в тому, що ЄС серйозно ставиться до перспективи їхнього членства.

Проте ми не можемо залишати процес лише технічними переговорами. Так само важливий і постійний політичний діалог для вирішення конфліктів і вирішення спільних викликів, таких як нелегальна міграція, енергетична безпека, екстремальні погодні умови, пов'язані з кліматом, та забезпечення безпеки наших демократій від зовнішнього політичного втручання та гібридної війни.

Україна центральна та ключова для всього процесу розширення.

Якщо Росія переможе там, і ЄС виявиться неспроможністю захистити народ, який виявив таку відвагу та визначеність у захисті європейських цінностей, майбутнє ЄС отримає майже фатальний удар.

Росія буде безпосередньо погрожувати й НАТО, і ЄС. А якщо Путін буде занадто енергійним, він зможе підірвати весь процес розширення та залучити більше сусідів на сході та Західних Балканам у сферу впливу Москви.

Зараз, навіть у час війни, Київ продовжує реформи та виконував умови для відкриття переговорів про членство. Рух ЄС назустріч - це найкращий спосіб підтримати здатність уряду та народу України протистояти російській агресії разом із неперервним потоком зброї та фінансової підтримки від Європи та Північної Америки.

Допомога Україні - це не вправа європейської благодійності. "Утома від України" - це самозаспокоєння, яке буде так само шкідливим для європейської безпеки, як і для самої України.

Таким чином, те, що скаже Європейський саміт щодо України, не лише важливо для надійності всього процесу розширення, але й для майбутнього всього проєкту європейської інтеграції та його здатності забезпечити свободу, безпеку та процвітання для нас усіх.

"Ніколи не досягнеш нічого, якщо спершу не подолаєш усі можливі заперечення" - це популярний вислів, який належить (бізнесмену та філантропу) Нейтану Каммінгсу.

Розширення ЄС може бути стратегічною необхідністю, але перед нами все ще довга і крута дорога, яка вимагає терпіння, стійкості та фокусу і з боку лідерів ЄС, і з боку кандидатів.

ЄС, що складається з майже 40 майбутніх країн, не буде працювати без внутрішньої реформи ЄС (наприклад, у прийнятті рішень та розподілі ресурсів). ЄС має показати готовність до цих змін, інакше це стане сигналом для кандидатів, що ЄС не вірить в розширення, відмовляючись нести наслідки.

Таким чином, два процеси підготовки (в країнах-кандидатах та самому ЄС) мають рівнозначне значення та повинні відбуватися паралельно, підсилюючи своїми результатами один одного.

Внутрішня реформа ЄС не може бути відкладена до кінця процесу розширення, оскільки це тільки сповільнило б і ускладнило процес.

Громадська думка та національні інтереси можуть бачити недоліки прийняття нових членів задовго до того, як вони побачать користь.

Як це сталося недавно з голландськими фермерами та польськими водіями вантажівок.

Лідери повинні бути чесними перед собою та своєю громадськістю щодо викликів та компромісів, які стоять перед ними, а також працювати наполегливо, щоб переконати тих, хто сумнівається, та забезпечити громадську та політичну підтримку розширенню ЄС.

Поточне покоління європейців буде більш безпечним, але що є дійсно важливим, це те, що наші діти та онуки також житимуть вільними та безпечними життями.

граф Етьєн Давіньйон

Президент Друзів Європи, бельгійський державний міністр та колишній віце-президент Європейської комісії

Штефан Фюле

Колишній Єврокомісар з питань розширення та політики європейського сусідства та колишній спеціальний представник при ОБСЄ та на Заходних Балканах

Даля Грибаускайте

Колишня президентка Литви, колишня єврокомісарка з фінансового програмування та бюджету

Колінда Грабар-Китаровіч

Колишня президентка Хорватії

барон Даніель Янссен

Член Виконавчого комітету Тристоронньої комісії та колишній президент Правління Solvay

Кірен Девейн

Виконавчий директор Центру довіри, миру та соціальних відносин та заступник проректора з міжнародних відносин в Університеті Ковентрі, колишній головний виконавчий директор Британської Ради

Ів Летерм

Державний міністр, колишній прем'єр-міністр Бельгії

Андріс Піебальгс

Старший науковий співробітник Школи регулювання Флоренції, колишній європейський комісар з питань розвитку та енергетики

Даніель Деяну

Президент Румунської фіскальної ради, колишній член Європейського парламенту та колишній міністр фінансів Румунії