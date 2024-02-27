Угроза Приднестровья, план Путина и "ватные" украинцы Молдовы: интервью ястреба из партии Санду

С приближением 28 февраля – даты, на которую в оккупированном Приднестровье назначили общий съезд тамошних "депутатов", – все острее встает вопрос о том, что же запланировал Кремль.

Депутат парламента Молдовы Оазу Нантой – один из немногих молдовских парламентариев, кто детально разбирается в приднестровском вопросе, был вовлечен в него еще с начала 1990-х годов и понимает тактику россиян. Мы поговорили с ним в Киеве, куда Нантой приехал на вторую годовщину российского вторжения.

Нантой убежден, что этот скандальный съезд созывают по указке Кремля и без обращения приднестровской "власти" к Путину не обойдется. Впрочем, он считает, что сейчас об аннексии региона Россией речь не идет. А вот признание Москвой "независимости" Приднестровья исключать нельзя.

О возможных последствиях этого, о том, почему Кишинев сохраняет спокойствие, а также о позиции украинской общины Молдовы – смотрите в интервью или читайте в сокращенном украинском текстовом изложении беседы.

О том, как Приднестровье вошло в военную реальность

Прежде всего надо понять, насколько странный "приднестровский конфликт".

Эта узенькая полоска земли на востоке Молдовы стала "крышей" для бизнеса, где срослись интересы Тирасполя и Кишинева, их отношения превратились в уродливое сожительство, а "конфликт" стал прикрытием для международной сети организованной преступности, которая занималась контрабандой, и Кишинев много лет подряд тоже был в этом заинтересован.

У России также не было возражений – ей было достаточно военного присутствия в Приднестровье, а также того, что она контролировала ситуацию через так называемый переговорный процесс и следила за тем, чтобы ситуация оставалась замороженной.

Долгое время все это удовлетворяло всех.

Но потом настало 24 февраля 2022 года. Война разрушила статус-кво.

Это вызвало шок на левом берегу Днестра – там прекрасно понимали, что Россия далеко, а разгневанная Украина – рядом. Поэтому для того, чтобы, не дай бог, не привлечь чьего-либо внимания, так называемая "власть" Приднестровья старалась быть тише воды, ниже травы.

Впрочем, без последствий все равно не обошлось.

Дело в том, что компании из Приднестровья еще с 2000-х годов могли вести торговлю с миром только как экономические агенты Республики Молдова. Но все это время, из-за коррупции и предательства в молдовской власти, компании на левом берегу получали налоговые и таможенные преференции по сравнению с компаниями, зарегистрированными на подконтрольной Молдове территории.

Нынешняя власть потихоньку начала "прикручивать" эти льготы.

Нужно также добавить, что российский контингент – так называемая Оперативная группа российских войск (ОГРВ) – находится в Приднестровье еще с 1990-х годов. И хотя Россия спекулирует, что, мол, ее военные выполняют "миротворческую миссию", на самом деле это оккупационная армия, задача которой – не позволить решить конфликт мирными методами.

Особенность этой оккупации заключается в том, что 50% рядовых военных ОГРВ – это местные жители, которые получили российское гражданство и пошли в ОГРВ, потому что это одно из немногих мест в этом депрессивном регионе, где есть стабильный заработок.

То есть они пошли в армию ради зарплаты, а не для того, чтобы воевать и умирать за Путина.

О возможности "обращения Приднестровья к Путину" об аннексии

Ситуация тревожная, хотя лично я отношусь к ней с юмором, ведь это – не в первый раз.

Приднестровье постоянно повторяет, что они – российский форпост. Там было штук шесть референдумов на тему "Путин, возьми нас" (прим. ЕП: последний и ключевой "референдум", который "установил", что в будущем Приднестровье должно войти в состав РФ, прошел в 2006 году).

Но все это время Россия не признавала "независимость" Приднестровья. Дело в том, что Путину нужна не эта узкая полоска земли, а вся Республика Молдова, на которую он все эти годы влиял через Приднестровье.

И вот с таким базисом мы входим в 28 февраля, когда в Тирасполе состоится так называемый "съезд всех депутатов", который планирует обратиться к Путину. Это спектакль и политическая провокация, организованная по заявке Кремля. Цель – подыграть кремлевскому фюреру.

Какой шаг Кремля за этим последует – сказать сложно.

Мы ведь уже все убедились, что Путин невменяемый.

Нельзя исключить, что для обострения ситуации Россия признает так называемую "независимость Приднестровья".

Тем более, что шаг в эту сторону Путин уже сделал: 21 февраля 2023 года он подписал декрет об отмене концепции внешней политики, принятой где-то в 2013 году. В том документе десятилетней давности был пункт о том, что Россия обязывается придерживаться решения Приднестровского конфликта на основе территориальной целостности Республики Молдова.

То есть Путин еще год назад отказался от решения, которое формально удерживало его от этого шага.

Впрочем, более реально, что провокация в виде приднестровского "съезда" связана с внутренней политикой Молдовы, где в 2024 году должны состояться президентские выборы и референдум об отношении граждан ко вступлению Молдовы в ЕС.

О том, что будет в случае признания РФ "независимости Приднестровья"

В любом случае я не ожидаю апокалиптических сценариев.

Ведь у Приднестровья есть фундаментальное отличие от Южной Осетии, Абхазии (которые Кремль объявил "независимыми") и от "Л/ДНР" (которые РФ противоправно аннексировала) – то, что Молдова не имеет общей границы с Россией, а линия фронта – далеко от Молдовы.

Поэтому даже в таком случае ситуация на левом берегу не может измениться. Наоборот, такой шаг Кремля может сподвигнуть и Киев, и Кишинев на более конкретные, но мирные шаги по реинтеграции Республики Молдова.

Чтобы люди на левом берегу Днестра осознали, что Россия – далеко.

И, кстати, правители на левом берегу Днестра прекрасно осознают свою уязвимость. То, что Кремль может пойти на обострение – не в их бизнес-интересах.

В военном смысле также ничего не изменится, ведь вооруженные подразделения на левом берегу Днестра не обладают серьезным военным потенциалом, особенно по сравнению с ВСУ, с их уровнем технологий, спектром вооружения и так далее.

Так что даже если они начнут какие-то действия против Украины, их надолго не хватит.

Но я подчеркну: все, что я пояснил, относится к ситуации, когда Россия далеко: наступление РФ не имеет успеха, а остров Змеиный остается под контролем Украины. Если же чисто теоретически допустить апокалиптический сценарий, когда что-то произойдет на линии фронта – тогда ОГРВ и "приднестровская армия" могут сыграть какую-то роль.

Так что все зависит от успехов ВСУ на фронте.

О гибридных задачах России в Молдове

Попытки РФ дестабилизировать Молдову не ограничиваются Приднестровьем.

Есть основания ожидать проблем в Гагаузской автономии на юге Молдовы. Ходят настойчивые слухи, что перед 9 мая там хотят провести свой "съезд" и использовать 9 мая для массовых провокаций. Мол, "и что вы нам сделаете, мы празднуем День Победы!" (детально о Гагаузии читайте в статье "Рассказываем о главной зоне влияния РФ в Молдове").

Но главная цель России – президентские выборы, которые состоятся в Молдове в конце 2024 года.

Россия еще не выбрала своего кандидата.

В Кремле задались целью найти того, кто не позволит Санду победить в первом туре (а для такой победы есть все основания), с надеждой потом устроить в Молдове хаос и постараться на этом фоне пропихнуть своего кандидата в президенты.

И этот поиск стал для Кремля сложной задачей.

Всем известный экс-президент Игорь Додон пытается убедить Москву снова поставить на него, хотя там понимают, что он не может быть выигрышным вариантом. Свою игру ведет также Илан Шор, заочно осужденный в Молдове на 15 лет за мошенничество и соучастие в краже миллиарда. Также звучит идея о выдвижении Ирины Влах, бывшего башкана Гагаузии.

И, наконец, есть такая фигура, как мэр Кишинева Ион Чебан.

Наверняка не известно, контролирует ли его Кремль. Ведь в свое время Чебан был и молодым коммунистом, и соратником Додона – а сейчас перекрасился и стал "проевропейским" политиком.

Что поделать, молодая демократия с политической проституцией часто ходят рядом, особенно когда избиратели не обладают хорошей памятью.

Об украинском нацменьшинстве в Молдове

Согласно переписи населения 1989 года украинцы были очень большой этнической группой – 12,8% населения на обоих берегах Днестра, 600 тысяч человек.

Сейчас есть оценки, что на правобережной в Молдове осталось около 200 тысяч этнических украинцев. На оккупированном левом берегу также есть украинцы и есть организации украинцев.

Но есть неприятный момент.

К сожалению, среди украинцев Молдовы доминируют пророссийские настроения. Украинцы Молдовы преимущественно настроены против Украины.

Показательная история: в ноябре 2014 года, через полгода после аннексии Крыма, опрос показал, что 72% граждан Молдовы, которые считают себя украинцами, заявили, что Крым "вошел в состав России легитимным путем"!

В начале 2022 года опросы показали временную эрозию пророссийских настроений украинцев, а потом все опять вернулось на круги своя. Среди украинской молодежи, конечно же, есть более "продвинутые", мы вместе с ними придумываем разные идеи, проекты. Но основная часть...

Проблема связана с тем, что многие жители Молдовы – "родом из Советского Союза". А в Союзе кремлевский режим десятилетиями создавал "homo sovieticus с региональной спецификой". В Молдове эта региональная специфика, помимо русификации, включала румынофобию. То есть у людей создавали животный страх перед объединением с Румынией – и этот страх остался в подсознании.

Это факт.

35 лет прошло, а они все еще боятся.

Это подтверждают и соцопросы, и действия – когда мы видим, в чем обвиняют нашу партию и Майю Санду: мол, мы ведем Молдову к объединению с Румынией.

Это сложная проблема, но ее надо решать.

Ведь Украине, которая героически сопротивляется российской агрессии, нужна стабильная, предсказуемая, проевропейская Молдова.

Беседовал Сергей Сидоренко,

видео Владимира Олийныка,

"Европейская правда"