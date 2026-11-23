Правительство Дании со следующего учебного года готовится запретить использование смартфонов в школах в ответ на худшие за всю историю результаты датских подростков в последнем исследовании Programme for International Student Assessment (PISA).

Об этом говорится в заявлении датского правительства, сообщает "Европейская правда".

Запрет, касающийся смартфонов и других устройств с доступом в интернет, будет действовать до конца 10-го класса, а также в учреждениях внешкольного ухода.

Как отметили в правительстве, после достижения договоренности с другими партиями законопроект будет внесен на рассмотрение в ходе текущей сессии парламента.

"Дети должны иметь возможность посещать школу, не отвлекаясь постоянно, например, на социальные сети, онлайн-покупки или игры", – отметил в заявлении министр образования Магнус Хейнике.

По информации правительства, школы также будут обязаны использовать сетевые фильтры, блокирующие доступ к веб-сайтам, не имеющим академического или образовательного значения.

Во многих школах Дании мобильные телефоны уже запрещены. В прошлом году парламент обязал школы ввести собственные правила, чтобы в начальных школах и учреждениях внешкольного ухода до третьего класса не было мобильных телефонов.

В отличие от прошлогодних правил, запрет, о котором сейчас договорилось правительство, является обязательным и будет действовать до конца 10-го класса. Как именно школы будут это реализовывать, решать будут они сами.

Программа международной оценки учащихся (PISA) – это международное исследование, которое оценивает, как 15-летние учащиеся применяют знания и навыки по чтению, математике и естественным наукам в реальных жизненных ситуациях.

Последние результаты PISA-2025, охватывающие более 760 тысяч учащихся в 91 стране, были обнародованы 8 сентября 2026 года.

Напомним, в последнее время ряд европейских стран уже ввели или готовят ограничения на использование смартфонов и планшетов в школе. Так, в Польше соответствующий закон вступил в силу перед началом текущего учебного года. В Чехии запрет планируется ввести с сентября 2027 года.