Больше шпионов, чем дипломатов: почему Швейцария стала раем для секретных агентов

Маленькая Швейцария, как никакая другая страна, давно завоевала репутацию райского местечка для шпионов всех мастей.

Секретных агентов интересует фармацевтическая промышленность, привлекают международные организации, манят компании сферы сырьевого трейдинга, да мало ли что ещё.

При этом Швейцария, даже если она и ловит шпионов с поличным, то почти никогда не вышвыривает их из страны со скандалом.

Попытаемся разобраться, почему возникла такая ситуация. И собираются ли швейцарские власти что-то с этим делать?

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Без защиты от шпионов

Швейцария – страна, очень удобная для шпионов и секретных агентов, говорит швейцарский писатель и журналист Томас Кнелльвольф.

Он является автором книги "Обезврежен: самые громкие шпионские истории Швейцарии", на написание которой он потратил около десяти лет.

Так что же привлекает шпионов в Швейцарии?

Взять хотя бы совсем недавнее дело, следы которого ведут в регион Бернского нагорья, в город Майринген. Обычно в общественном сознании этот город связан с образом Шерлока Холмса и Рейхенбахского водопада, но в данном случае нас будет интересовать небольшой пансион Rössli, отель, который был приобретен целой семьёй китайских граждан.

Существует обоснованное подозрение, что это была задолго и тщательно спланированная операция китайской разведки. Дело в том, что в Майрингене есть небольшой военный аэродром, на который и с которого пару раз садился и взлетал новый швейцарский истребитель F-35 американского производства.

На референдуме народ решил выделить деньги на этот боевой самолет пятого поколения, которому предстоит заменить нынешние устаревшие машины швейцарских ВВС.

Китай уже много лет шпионит за этим истребителем. А из отеля Rössli, который расположен прямо на обочине взлетно-посадочной полосы, на этот самолет открывался прямой вид без каких-либо препятствий.

В настоящее время, как сообщают СМИ, все эти люди высланы из страны.

По словам Томаса Кнелльвольфа, в Швейцарии активно работают агенты не только из Китая, но и из России, Ирана и Турции.

"Такая контрразведка, как у нас в Швейцарии, только облегчает работу иностранным агентам". В Швейцарии, в самом деле, профессионально занимаются контрразведкой всего около полусотни человек, некоторые из них работают вообще на полставки.

С другой стороны, говорит эксперт по вопросам шпионажа,

только агентов из России в Швейцарии под дипломатическим прикрытием работает больше, чем собственно российских дипломатов.

В своем последнем отчете о ситуации швейцарская разведслужба NDB подтверждает наличие этой проблемы. В нем, в частности, говорится: "Из примерно 220 человек, аккредитованных при российских диппредставительствах в Женеве и Берне, весьма вероятно, что по крайней мере треть все ещё работает на российские спецслужбы".

Как заявил ещё в мае 2024 года в интервью новостной программе швейцарского общественного немецкоязычного телевидения SRF эксперт мюнхенского Института новой и новейшей истории Адриан Хенни, Россия в последнее время заметно активизировала свою шпионскую деятельность в Швейцарии.

Проблемы от нейтралитета

Томас Кнелльвольф указывает на еще один аспект активности шпионов в Швейцарии.

История шпионажа всегда связана в общественном сознании с такими образами и фигурами, как Джеймс Бонд. Поэтому неудивительно, что в книге "Обезврежен – самые громкие шпионские истории Швейцарии" можно встретить несколько десятков мужчин-шпионов.

А как же женщины? На страницах этой монографии можно встретить всего двух или трёх, но это только потому, что, по мнению автора, женщины привлекают к себе гораздо меньше внимания окружающих и легче ускользают от органов контрразведки.

Если спросить эксперта о причинах, по которым Швейцария является центром мирового шпионажа, а столицей такового по праву является Женева, то он упоминает о политике нейтралитета.

"Федеральный совет, правительство страны, исходит из того, что мы и так не можем влиять на то, кто приезжает в Швейцарию работать в расположенных здесь международных организациях.

Так что мы просто вынуждены без исключений принимать всех, кто приезжает к нам".

Однако такой подход в последнее время вызывает много споров. Палаты швейцарского парламента, Национальный совет и Совет кантонов, оказывают давление на правительство, чтобы эта система была пересмотрена.

В частности, депутаты требуют, чтобы шпионов, разоблаченных в Швейцарии, немедленно высылали из страны. Точно так же, как поступают со шпионами многие европейские страны.

Об этом, например, можно прочитать в недавнем ситуационном отчете (Lagebericht) швейцарской разведки NDB. Там указано, что из европейских стран было уже выслано большое количество сотрудников российской разведки, переодетых в дипломатов, однако в Швейцарии их число остается неизменным.

Особенно осторожным следует быть тем, кто принадлежит к какому-то национальному меньшинству.

В зоне особого риска находятся тибетцы, уйгуры, представители турецкой оппозиции.

В Швейцарии постоянно происходят попытки похищения таких людей, как это случилось недавно с одним турецким бизнесменом.

"Все эти люди должны быть всегда начеку, и я думаю, что всем нам к этой проблеме действительно нужно относиться серьезно", – резюмирует Томас Кнелльвольф.

Статья первоначально вышла на сайте SwissInfo и публикуется с редакционными сокращениями с разрешения правообладателя