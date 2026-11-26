Согласно предварительным новым данным Национального статистического управления (ONS), чистая миграция в Великобритании снизилась до 77 тысяч человек за год, закончившийся в июне 2026 года.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Данные ONS свидетельствуют, что, не учитывая период пандемии COVID-19, когда действовали ограничения на международные поездки, это самый низкий показатель чистой миграции с 1997 года.

Этот показатель также снизился на 92% по сравнению с пиковым значением в 944 тысячи человек за год, закончившийся в марте 2023 года.

Данные свидетельствуют, что за год, закончившийся в июне 2026 года, по оценкам:

738 тысяч человек переехали в Великобританию из-за рубежа;

661 тысяча человек выехали из Великобритании.

Также данные свидетельствуют о том, что иммиграция в Великобританию граждан стран, не входящих в ЕС, сократилась более чем на 100 тысяч человек по сравнению с предыдущим годом.

Министр внутренних дел Шабана Махмуд заявила, что эти цифры свидетельствуют о том, что "правительство восстановило контроль".

Отметим, что 18 ноября в Великобритании Палата общин одобрила спорные реформы в сфере иммиграции. Эти реформы предусматривают продление базового срока пребывания мигранта в стране с пяти до 10 лет. При этом этот срок будет сокращен для лиц с высоким уровнем дохода и продлен для беженцев.

В начале ноября сообщалось, что опрос общественного мнения населения Великобритании показывает, что британцы поддерживают продление срока пребывания мигрантов в стране до получения права на постоянное проживание.

А лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что его партия, в случае прихода к власти, пересмотрит все случаи предоставления гражданства, которые произойдут после изменений, внесённых Махмудом в визовый режим для работников сферы социального ухода.