Президентские выборы в Сербии состоятся 27 декабря после того, как протестное движение "Студенческий список" одержало победу на парламентских выборах в октябре.

Об этом решении объявил новоизбранный спикер парламента и исполняющий обязанности президента Сербии Александар Чупич, сообщает N1, передает "Европейская правда".

Спикер Народного собрания объявил о проведении президентских выборов, сославшись на положения конституции Сербии и закона об избрании президента. Согласно ему, выборы должны быть объявлены не ранее чем за 60 дней и не позднее чем за 30 дней до их проведения.

"Надеюсь, что перед нами встанет сложный выбор между ведущими кандидатами и их программами. Призываю всех граждан Сербии проявить ответственность и прийти на избирательные участки 27 декабря, чтобы воля народа определила президента Республики с сильным мандатом", – заявил Чупич.

Согласно статье 10 закона о выборах президента, если срок полномочий президента истекает раньше срока, на который он был избран, выборы назначаются таким образом, чтобы голосование состоялось не позднее чем через три месяца со дня истечения срока полномочий.

Как известно, бывший президент Сербии Александар Вучич 28 сентября подал в отставку, чтобы принять участие в парламентских выборах.

В конце прошлого месяца движение "Студенческий список" одержало победу на парламентских выборах в Сербии, победив многолетнего лидера Сербии Александра Вучича. "Студенческий список", возникший в результате многомесячных студенческих протестов, быстро превратился в важнейшую политическую силу страны.

Согласно результатам выборов, "Студенческий список" получил 140 мест в 250-местном парламенте, а Сербская прогрессивная партия Вучича – 103.

Подробнее о выборах в Сербии читайте в статье: Кто пришел к власти в Сербии. Рассказываем о политике "студентов", свергших Вучича.