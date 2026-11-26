Начало судебного процесса над обвиняемой в шпионаже в пользу России гражданкой Украины Илоной В. в Берлине было отложено из-за чрезвычайной медицинской ситуации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Пресс-секретарь суда сообщила, что подсудимой потребовалась медицинская помощь по пути в зал суда.

В результате начало судебного процесса отложено на неопределенный срок.

57-летняя женщина, имеющая немецкое и украинское гражданство, находится под стражей с января.

Ее обвиняют в шпионаже за якобы передачу информации российской военной разведке. Среди прочего, ее обвиняют в попытке наладить контакты в Министерстве обороны Германии и оборонной промышленности.

Обвинение в шпионаже в пользу России ей предъявили в сентябре.

После её задержания в январе Германия выслала сотрудника посольства РФ по обвинению в шпионаже. Посольство РФ назвало обвинение "провокацией".