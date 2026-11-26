В Германии отложили суд над украинкой, обвиняемой в шпионаже в пользу РФ
Начало судебного процесса над обвиняемой в шпионаже в пользу России гражданкой Украины Илоной В. в Берлине было отложено из-за чрезвычайной медицинской ситуации.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.
Пресс-секретарь суда сообщила, что подсудимой потребовалась медицинская помощь по пути в зал суда.
В результате начало судебного процесса отложено на неопределенный срок.
57-летняя женщина, имеющая немецкое и украинское гражданство, находится под стражей с января.
Ее обвиняют в шпионаже за якобы передачу информации российской военной разведке. Среди прочего, ее обвиняют в попытке наладить контакты в Министерстве обороны Германии и оборонной промышленности.
Обвинение в шпионаже в пользу России ей предъявили в сентябре.
После её задержания в январе Германия выслала сотрудника посольства РФ по обвинению в шпионаже. Посольство РФ назвало обвинение "провокацией".