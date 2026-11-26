19 ноября в Тирасполе обнаружили мертвым 43-летнего военнослужащего Оперативной группы российских войск (ОГРВ) Сергея В.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило молдавское информационное агентство IPN.

Согласно заключению служебного расследования, которое было направлено командующему войсками Московского военного округа и находится в распоряжении IPN, его смерть является самоубийством.

Сергей В. был родом из Брянской области. В российской армии он служил с 2002 года, а в Приднестровье был водителем-электриком в роте мобильных средств связи. Его последний контракт действовал до мая 2027 года.

По данным расследования, в день гибели Сергей находился на службе до 13:35.

Вскоре после 14:00 медики констатировали его смерть у него дома. Расследование провел командир воинской части № 13962 полковник Дмитрий Зеленков.

Одной из причин, которые могли привести к трагедии, командование называет социально-бытовые проблемы. Они связаны с тем, что военнослужащий не мог выезжать за пределы Приднестровья. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году российские военные фактически оказались заблокированными в регионе.

При этом в документе эти ограничения объясняются "обострением военно-политической ситуации" и мерами властей Республики Молдова в отношении военнослужащих и гражданского персонала российского контингента.

Командование отрицает связь гибели с условиями службы. В заключении отмечается, что у Сергея В. были доброжелательные отношения с сослуживцами, а с 2017 года он не нарушал военную дисциплину.

После этого случая полковник Зеленков предложил "усилить дистанционный контроль за военнослужащими, находящимися вне подразделений".

Своему заместителю по военно-политической работе он поручил "принять меры по предотвращению негативного общественного резонанса", связанного со смертью военнослужащего.

Какие именно меры имеются в виду, в документе не уточняется.

Напомним, в прошлом году российский военнослужащий, сбежавший в Норвегию, попросил убежища.

Это не первый случай, когда российские военные и боевики просят убежища в Норвегии. Напомним, в начале 2023 года в Норвегию сбежал бывший командир группы Вагнера, который прославился дракой в баре.