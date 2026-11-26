Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ожидает "сложных и порой бурных" переговоров по следующему долгосрочному бюджету Евросоюза на 2028–2034 годы.

Об этом он сообщил в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Сегодня в Брюсселе начинается внеочередное заседание Европейского совета, посвященное следующему долгосрочному бюджету ЕС и финансированию Украины.

Мадьяр опубликовал фотографию со своим польским коллегой Дональдом Туском и отметил, что "поляки и венгры – два хороших друга".

Он заявил, что вместе с Туском и партнерами из Вышеградской группы отстаивает "интересы стран Центральной Европы в Брюсселе на саммите ЕС".

"Я ожидаю долгих, сложных и порой бурных переговоров и дебатов", – поделился Мадьяр.

Он добавил, что кофе будет пить "исключительно в зале заседаний", очевидно намекая на инцидент с бывшим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Речь идет о голосовании по началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, которое состоялось в декабре 2023 года, когда тогдашний канцлер Германии Олаф Шольц перед голосованием предложил Орбану выпить кофе за пределами зала. Тогда лидеры поддержали начало переговоров с Украиной и Молдовой.

На этот раз на заседании, в частности, будут обсуждать требование Германии не утверждать следующий долгосрочный бюджет Евросоюза без согласия всех государств-членов ЕС участвовать в финансировании Украины.

Рекомендуем ознакомиться со статьёй "ЕвроПравды": Битва за 100 млрд. Как в ЕС готовят новый бюджет и будут ли в нём деньги для Украины.