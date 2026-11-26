Ожидается, что пассажирско-автомобильный паром Blue Star Paros совершит внеплановую остановку в греческом порту Лаврио недалеко от Афин после того, как сообщение о заминировании вынудило его отклониться от запланированного маршрута.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Паром осуществлял регулярный рейс из Пирея на острова Сирос, Тинос и Миконос, перевозя 259 пассажиров и 65 членов экипажа, а также 29 автомобилей, восемь мотоциклов и 24 грузовика.

Об обстоятельствах поступления сообщения о заминировании не сообщается.

Судно теперь должны обыскать саперы береговой охраны с помощью специально обученной собаки-ищейки.

В Лаврио также направляются бригады пожарных и медиков.

Напомним, в ноябре многие европейские авиарейсы задерживались из-за сообщений о якобы взрывчатке на борту. В начале месяца в Чехии, Румынии и Италии пассажирские самолеты совершили посадку после того, как получили сообщение об угрозе взрыва.

В ЕС заявили, что отслеживают ситуацию с сообщениями о заминировании авиарейсов, и призвали страны проводить собственные расследования этих инцидентов.