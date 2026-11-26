Ультраправая кандидатка в президенты Франции Марин Ле Пен обвинила действующего главу государства Эмманюэля Макрона в попытке ускорить переговоры по бюджету ЕС, чтобы следующий президент Франции не имел права голоса по этому вопросу.

Об этом она написала в X, передает "Европейская правда".

Политик прокомментировала материал Financial Times о том, что Германия и Франция стремятся защитить бюджет ЕС от Ле Пен.

"По данным международной прессы, Европейская комиссия якобы прилагает усилия, чтобы ускорить заключение соглашения о следующем многолетнем бюджете Европейского Союза до президентских выборов во Франции, о чем мы заявляем уже несколько месяцев", – отметила Ле Пен.

"Цель, по-видимому, заключается в том, чтобы если французы возложат на нас ответственность за управление страной, помешать нам защищать интересы Франции в ходе европейских бюджетных переговоров", – заявила она.

Ле Пен считает это "подлыми политическими манипуляциями".

Макрон ранее отвергал подобные обвинения, а накануне четко дал понять, что не будет продолжать переговоры, если они затянутся до следующего года.

Ранее стало известно, что Эмманюэль Макрон настаивает на закреплении в конституции страны строгих правил в отношении дефицитного финансирования до окончания своего срока полномочий в мае.

Как показывают опросы, лидер ультраправых Марин Ле Пен и лидер ультралевых Жан-Люк Меланшон лидируют накануне президентских выборов во Франции в следующем году.