"Реальность российской угрозы не имеет себе равных": как Франция готовится к большой войне

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время ежегодного традиционного парада ко Дню взятия Бастилии. Париж, 14 июля 2025 года

Готовятся ли во Франции к войне, а если готовятся – то к какой именно?

Ответы на эти вопросы содержатся в новом Национальном стратегическом обзоре (RNS 2025) – доктрине, которая уточняет приоритеты страны в области обороны и безопасности.

Этот документ был заказан президентом Эмманюэлем Макроном в январе и обнародован 14 июля, к национальному празднику Дню взятия Бастилии.

Новый обзор рисует мрачную картину современного мира и призывает нацию на всякий случай готовиться к войне высокой интенсивности.

Правда, эта война должна пройти не на территории Франции.

Россия как главная угроза

Центральным сценарием RNS 2025 стала "настоятельная необходимость для Франции и Европы быть готовыми к защите и сдерживанию возможной новой агрессии со стороны России".

Документ констатирует, что "к 2030 году главная угроза для Франции и европейских стран заключается в возможности открытой войны против сердца Европы".

По оценке французских стратегов, "Россия сама называет Европу врагом, умножает явные и прямые угрозы в ее адрес и заявляет о состоянии почти конфликта с ней". Москва усиливает враждебные действия через "ядерную политику устрашения, вмешательство в информационное пространство, кибератаки, акты шпионажа, произвольные задержания граждан" и "враждебные действия против французских и союзных сил".

Особую тревогу вызывает планируемое усиление российских вооруженных сил.

В частности, к 2030 году, как подчеркивается в документе, Россия намерена "увеличить их численность еще на 300 тысяч солдат, 3 тысячи танков и 300 боевых самолетов".

В этих условиях "гипотеза участия французских вооруженных сил в крупной войне высокой интенсивности вблизи Европы, а также риск одновременных дестабилизирующих действий гибридного характера, угрожающих внутренней безопасности Франции, достигают уровня, не имеющего аналогов со времен окончания холодной войны", – подчеркивается в документе.

"Угроза крупномасштабной традиционной (конвенциональной) войны на материковой территории Франции, напротив, не рассматривается как достоверная", – уточняется в отчете.

"Реальность российской угрозы в настоящее время не имеет себе равных",

подчеркивают авторы "стратегического обзора".

В документе отмечается: "Кремль устойчиво и регулярно обозначает Францию и европейцев в своих официальных заявлениях как врагов. Приоритетность этой угрозы, вероятно, носит поколенческий характер и ставит Европу перед необходимостью долгосрочной конфронтации, навязанной Россией – выходящей за рамки агрессии против Украины".

"Гипотеза новой российской агрессии против Европы в течение ближайших трех-пяти лет является центральной с точки зрения интересов обороны и безопасности европейского континента. Ничто не указывает на то, что российский президент отступит от своей политики агрессии и идеологической враждебности, оправдываемой видением "вечной России", борющейся с якобы гегемонией "упадочного Запада", и претензиями на контроль над территориями, где проживают русские или русскоязычные", – говорится в обзоре.

"Возможны новые наступательные действия против Украины, а также вблизи Европы – например, в Молдове, на Балканах или даже против государств-членов НАТО – с целью проверить сплоченность Альянса. Наивысший риск представляет собой ситуация, при которой подобная агрессия будет совпадать с масштабной операцией в другом регионе мира, что отвлечет американские силы", – уточняется в документе.

В этом контексте поддержка Украины является для европейцев задачей первостепенной важности: "Исход конфликта в Украине имеет ключевое значение для Европы. От него зависит ее будущее в сфере безопасности. Поэтому продолжение поддержки Украины, особенно военной, должно стать частью амбициозной европейской стратегии. Сохранение европейских интересов также будет зависеть от условий прочного и справедливого мира в Украине, основанного на соблюдении международного права".

Китай как "реальный стратегический вызов"

Новый обзор уделяет значительное внимание Китаю, который "представляет собой реальный стратегический вызов, стремясь обогнать Соединенные Штаты как первую мировую державу к 2050 году. И результатом этого стало повышение интенсивности военных учений вокруг Тайваня.

Китай "значительно ускорил свое технологическое развитие, особенно в области передовых технологий обороны (квантовые технологии, искусственный интеллект, космос)", используя "невиданный ранее периметр гибридных действий (кибератаки, научные и технологические хищения и т. д.)". Особое беспокойство авторов вызывает наращивание ядерного арсенала: по их словам, Китай намерен иметь 1000 ядерных боеголовок к 2030-му году и 1500 – к 2035-му.

Документ подчеркивает, что Китай рассматривает Россию как "долгосрочного стратегического партнера" и "непосредственно способствует российским военным усилиям в Украине".

Особое внимание уделяется интересу Пекина к Заморским территориям Франции.

Например, "в меланезийском субрегионе Китай концентрирует свои действия влияния на Новой Каледонии из-за ее стратегического положения и ресурсов никеля".

Аналогичным образом пытается действовать и Москва. Например, "в Гвиане Россия проявила повышенный интерес к европейским ракетным установкам в Гвианском космическом центре (CSG)".

Учитывая угрозы и положение отдаленных Заморских территорий, планируется усилить их защиту: "Особое внимание будет уделено заморским территориям в силу их стратегического значения – как для их собственной безопасности, так и для безопасности метрополии... Государству необходимо обладать способностью к быстрому реагированию вооруженных сил, в числе других инструментов, особенно для предотвращения попыток свершившегося факта в отношении некоторых из этих территорий".

Неопределенность в отношениях с США

Впервые французский стратегический обзор открыто выражает обеспокоенность политикой США – из-за переизбрания Дональда Трампа.

Документ отмечает "менее предсказуемую внешнюю политику с потенциально серьезными последствиями для союзов (в частности, НАТО)" и констатирует, что "США заявляют о расхождениях во взглядах и ценностях с европейцами".

В этом контексте особую тревогу вызывает будущее Украины.

Стратегический обзор подчеркивает: "Отношения с Украиной должны оставаться центральными в партнерской стратегии НАТО в соответствии с ее мандатом по защите евроатлантической зоны".

Также документ напоминает о "необратимом пути" Украины к будущему вступлению в НАТО. "В связи с этим европейцы должны взять на себя повышенную ответственность за безопасность континента и задействовать все доступные средства для лучшей защиты и сдерживания от любой новой агрессии – независимо от развития наших партнерских отношений с Соединенными Штатами и с НАТО, к которым мы остаёмся глубоко привержены. Это требует необходимого укрепления европейского столпа внутри Североатлантического альянса и продолжения усилий по увеличению военных и национальных расходов на безопасность".

Авторы добавляют: "Европа не сможет усилить свою самостоятельность в обеспечении собственной безопасности и мира на континенте без масштабных инвестиций в свои оборонные и национальные системы безопасности... Это предполагает четко выраженную амбицию в вопросе „европейского приоритета" (в закупке и производстве военного оборудования. – Прим. RFI), которую Франция будет и дальше продвигать во всех механизмах, направленных на построение стратегической автономии Европы".

Боеготовность к 2030 году

Цель Франции на 2030 год – "обеспечить материальную и моральную боеготовность" для "противостояния вместе с союзниками возможному крупному конфликту в центре Европы".

Новая доктрина предусматривает "всеобъемлющий подход к вопросам обороны и национальной безопасности, предполагающий мобилизацию всего государственного аппарата и вовлечение всей нации".

Документ вводит понятие "устойчивости" как "воли и способности государства противостоять последствиям агрессии или крупной катастрофы и быстро восстановить свою функциональность".

Опора на науку

Обновленный обзор впервые включает климатические изменения как фактор безопасности. "Государство подготовит нацию к такой Франции в которой ожидается (среднее) повышение температуры на 4 °C к концу века", – заявляет документ, предупреждая о рисках "арсенализации" таких вопросов, как "питание, энергия или право на воду".

Среди 11 стратегических целей впервые появилась отдельная цель под названием "Академическое, научное и технологическое превосходство". Закон о бюджете на исследования будет "усилен" для защиты "фундаментальных технологий", способствующих ядерной безопасности, а также "новым энергиям" и "наукам о Земле".

"Франция должна укрепить свои автономные возможности в области оценки, анализа и прогнозирования в науках о Земле, поскольку это является важнейшим вопросом суверенитета".

"Знание и понимание международных и глобальных вызовов, а также способность к предвидению, должны укрепляться как ключевые опоры стратегической автономии наряду с технологическим превосходством. Академическая и университетская экспертиза должна в особенности охватывать ядерную проблематику, международные силовые отношения и восприятие гибридности (в частности, с точки зрения информационного влияния)".

Еще один фактор, особо отмечаемый в обзоре, "технологическая революция, которая происходит параллельно, с такими направлениями, как искусственный интеллект, радиоэлектронная борьба, космос и квантовые технологии".

"Это также ускоренная революция, порождённая полем боя – тот переворот, в котором инженерия сочетается с изобретательностью, вызванной необходимостью выживания и адаптации.

Борьба, которую ведут украинцы, напоминает нам об неизменных чертах войны: о тысячах жизней, уносимых ежедневно на фронте, о жизненно важном единстве нации для сопротивления, о стратегической роли промышленности и международной солидарности. Но эта война – также и переломная, в которой дроны стали продолжением каждого бойца, в которой спутниковые коммуникации соединяют каждого солдата, а кибероперации и радиоэлектронная борьба определяют успех военных действий.

Это война, за которой каждый гражданин наблюдает в социальных сетях, не осознавая размаха пропагандистских операций, развивающихся в этих пространствах. Наши подходы придется глубоко изменить, чтобы интегрировать эти реалии".

Подготовка к войне

Стратегический обзор предусматривает меры по "усиленному переплетению внешних и внутренних вопросов". В случае участия НАТО в крупном конфликте французская метрополия станет "важной тыловой логистической базой", что потребует улучшения "гражданско-военного" диалога между различными ведомствами.

Начиная с 2026 года будет создан "компьютерный инструмент, использующий таможенные данные" для "анализа в реальном времени поставок и цепочек создания стоимости".

"Параллельно министерства и объекты критической инфраструктуры определят и обновят список жизненно важных товаров для обеспечения непрерывности жизни нации. Особое внимание будет уделено оценке их критичности и степени зависимости.

Целью этой работы по картографированию является создание резервов, которые обеспечат достаточную автономию в первые недели крупного конфликта, который мог бы нарушить пути снабжения национальной территории, а также гарантии поставок. Это также может касаться конверсии гражданской экономики и гражданских запасов".

Планируются "законодательные работы" для создания "промежуточных юридических режимов между состоянием мира и состоянием войны".

Четыре ключевых приоритета

Новая доктрина определяет четыре основных приоритета французской политики безопасности:

Защита и оборона метрополии, заморских территорий, населения и французских граждан за рубежом Защита Европы и содействие стабильности в приграничных регионах ЕС Обеспечение безопасности и защита интересов Франции и ее союзников от Гвинейского залива до Индийского океана Вклад в стабильность Индо-Тихоокеанского региона.

В предисловии к документу президент Макрон предупреждает: "Национальный стратегический обзор описывает мир, каков он есть... и если мы хотим гарантировать в нем безопасность... то будут трудные решения. Я хорошо понимаю, что это может быть ошеломляющим".

Новый стратегический обзор знаменует конец периода относительного оптимизма после окончания холодной войны.

Теперь Франция возвращается к логике подготовки к большой войне.

Документ объемом около ста страниц станет основой для пересмотра оборонного бюджета и военного планирования страны на ближайшие годы.

"Этот доктринальный документ традиционно позволяет государству пересмотреть свои приоритеты, сопровождая новые бюджетные цели, как это сделал Эмманюэль Макрон в воскресенье, 13 июля, объявив о новом увеличении расходов на оборону к 2027 году. Последняя версия этого Национального стратегического обзора датируется 2022 годом и была составлена в спешке в начале войны в Украине. Эта новая версия является результатом более обдуманных размышлений – но не менее тревожных – о задачах, которые необходимо начать к 2030 году, чтобы справиться с нынешним состоянием мира", – подчеркивает газета Le Monde.

Статья изначально опубликована на сайте Radio France Internationale и републикуется с разрешения правообладателя с редакционными сокращениями