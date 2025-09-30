"Грузинская мечта" зовет РФ на помощь: как в Тбилиси готовятся к протестам после выборов

Появляется все больше свидетельств, что в подавлении прошлогодних протестов принимали участие "титушки" из РФ. На фото – Тбилиси, 2 декабря 2025 года

Меньше недели осталось до 4 октября. В этот день, с одной стороны, в Грузии должны пройти выборы в органы местного самоуправления.

Выборы, в которых формально интрига отсутствует, поскольку большинство оппозиционных партий отказались от участия в них.

Но одновременно оппозиция объявила этот день началом "освобождения грузинского народа от пророссийского режима". И заявила о старте масштабных протестов в столице.

Как результат – правящая партия "Грузинская мечта", хотя и контролирует процесс голосования, однако заметно нервничает. По мере приближения даты выборов неуверенность властей становится все заметнее.

За неделю до голосования власти показали, что готовы применять все имеющиеся у них инструменты насилия. А при необходимости – использовать помощь из РФ.

"Война" с послами

На волнение властей указывают их заявления – это явно не позиция политиков, уверенных в своей поддержке.

В частности, руководство "Грузинской мечты" резко усилило давление на аккредитованные в Грузии дипломатические миссии.

На этот раз объектами их нападок стали, ни больше, ни меньше, послы Евросоюза, Великобритании и Германии.

Последних двоих даже вызвали в МИД, чтобы потребовать объяснений.

Перед тем как прибыть в министерство, посол Германии Петер Фишер заявил журналистам, что его вызвали в МИД и что "вызов – это форма дипломатической санкции", что, по его словам, "весьма необычно" в отношениях между дружественными странами.

"Это первый случай в истории отношений современной Грузии с Германией, когда посла Германии вызывают в МИД... Я также решительно отвергаю необоснованные обвинения, выдвинутые против Федеративной Республики Германий, меня и других послов. Я буду критиковать нынешний курс Грузии, который противоречит членству в ЕС", – заявил Петер Фишер.

Министерство иностранных дел Грузии выступило с обширным заявлением. По данным МИД, грузинская сторона напомнила послу Германии, что, "в соответствии с пунктом 1 статьи 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года сотрудник дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания и одновременно не вмешиваться во внутренние дела государства пребывания".

Под таким вмешательством имеется в виду присутствие западных дипломатов на судебных процессах над активистами и оппозиционерами.

Показательно, что одновременно с МИД нападками на европейских дипломатов (в первую очередь – на посла Германии) отличились и ведущие политики "Грузинской мечты".

Например, по словам спикера Шалвы Папуашвили, "задача посла – быть мостом между правительствами". Вместо этого "он сжёг все мосты с правительством Грузии". По словам спикера, ему сложно представить, что "на условиях этого посла можно будет как-то найти общий язык".

А мэр Тбилиси Каха Каладзе пошёл ещё дальше и заявил что "называть этого человека послом, возможно, несколько оскорбительно для представителей и посольств других стран".

Такое хамство "Грузинской мечты" может иметь очень простое объяснение.

В ЕС не скрывают, что всерьёз думают об отмене безвизового режима для Грузии – шаг, который станет очень сильным ударом для властей. Более того – то, как пройдут выборы 4 октября, должно стать одним из ключевых маркеров для принятия решения, отменять или сохранять безвиз.

Похоже, что грузинские власти уверены, что выборы 4 октября пройдут так, что у ЕС просто не останется аргументов для сохранения безвиза.

Тем более, появляется все больше оснований ожидать, что именно готовит "Грузинская мечта" на 4 октября.

Бойцы Кадырова спешат на помощь

Как оказалось, накануне выборов, с 27 сентября по 3 октября, в Тбилиси пройдёт Чемпионат мира по смешанным боевым искусствам (ММА), в котором примут участие более тысячи спортсменов.

Разговоры об этом шли ещё в мае, однако дата была объявлена ​​недавно.

Показательным тут стало интервью, которое взял известный грузинский журналист и блогер Тенго Гоготишвили. Его анонимный собеседник – чеченский силовик – рассказал, что на соревнования в Тбилиси планируется прибытие бойцов полицейского спецназа РФ "Ахмат", а также "спортсменов" из Дагестана и Северной Осетии.

"Им сказали, что грузинских спортсменов нужно избивать на ринге, а прозападных протестующих – на митинге", –

рассказывает собеседник Гоготишвили, уточняя, что эту схему напрямую курирует вице-премьер Чечни и глава силового блока Абузайа Висмурадов (по прозвищу "Патриот").

Также, по его словам, в декабре 2024 года – в разгар протестов, вызванных отказом от проевропейского курса властей Грузии, – осетинские спортсмены якобы участвовали в разгоне антиправительственных митингов в Тбилиси.

Эти заявления подтверждают в организации "Кавказский легион", объединяющей участников боевых действий на стороне Украины.

По словам её представителя Михаила Батурина, процесс переброски северокавказских спортсменов в Грузию для подавления митинга 4 октября уже начался. В рамках этого процесса, который он называет "замаскированной операцией", он также назвал конкретных лиц: Сулима Баталова и некоего "Абубакар", которые, по его словам, уже находятся в Грузии. Он также связывает эти процессы с недавним визитом в Грузию чемпиона UFC Хамзата Чимаева.

Показательный момент: Батурин утверждает, что использование северокавказских спортсменов в качестве "титушек" свидетельствует о недоверии "Грузинской мечты" к собственным правоохранительным органам.

* * * * *

Все это – далеко не полный перечень провокаций, которые "Грузинская мечта" готовит для страны.

Например, дан старт запрету крупнейшей оппозиционный партии "Единое национальное движение", почетным главой которой является экс-президент и политический заключенный Михеил Саакашвили.

Это – сигнал всем другим политическим силам, что "Грузинская мечта" готова на все ради сохранения своей власти.

Фраза "готовы на все" – вовсе не преувеличение.

Накануне "философ", а главное – идеолог "Грузинской мечты" Заза Шатиришвили в прямом эфире заявил, что было бы хорошо, если бы оппоненты режима эмигрировали из Грузии. И одновременно с удовлетворением отметил, что, судя по всему, многие его знакомые уже потеряли надежду и покинули страну.

Скандал, который вызвало такие заявление, показывает: в грузинском обществе прекрасно понимают, что это не просто громкое заявление, а план, который "Грузинская мечта" старательно воплощает в жизнь.

Авторы:

Амиран Хевцуриани, профессор Грузинского технического университета, основатель Грузинско-Украинского центра, из Тбилиси,

Юрий Панченко, редактор "Европейской правды"