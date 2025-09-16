Попытка госпереворота и взрывчатка из Украины: к чему "Грузинская мечта" готовит страну

Сумела ли партия "Грузинская мечта" полностью взять под контроль страну, разгромив оппозицию?

События последних недель показывают, что это не так. И что партия власти чувствуют себя крайне неуверенно.

И все из-за того, что 4 октября в Грузии пройдут выборы в органы местного самоуправления.

Выборы, не способные изменить политические расклады в стране, к которым власти подходят, полностью контролируя Центризбирком и силовые структуры. А вместе с тем – отказавшись от международных наблюдателей, увеличив проходной барьер, депутатов, а также отказавшись от 40-процентного порога для избрания кандидата по мажоритарной системе.

Однако, даже такие полностью контролируемые выборы способны стать катализатором внутреннего кризиса.

Дошло до того, что грузинские власти уже объявили, что 4 октября планируется силовой захват власти, причем – при поддержке украинских спецслужб.

Участвовать или не участвовать?

Местные выборы стали настоящим испытанием для грузинской оппозиции.

Достаточно вспомнить, что указ о проведении выборов подписал Михаил Кавелашвили, которого в оппозиции не признают легитимным президентом Грузии.

Именно поэтому большая часть оппозиции, включая партию Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", а также пятый президент страны Саломе Зурабишвили, призвали игнорировать эти выборы.

Принять участие в таких выборах решили лишь две оппозиционные партии – и это должно было гарантировать "Грузинской мечте" беспроблемную победу.

Однако ближе к дню выборов все изменилось.

Глава политсовета "Единого национального движения" Леван Хабеишвили и гражданский активист и известный оперный певец Паатой Бурчуладзе анонсировали 4 октября масштабный митинг, который должен стать "судным днем" для правящей партии.

"4 октября – это не акция, 4 октября мы проводим национальное собрание, на котором будет много людей из регионов и Тбилиси. Их будет так много, что, пожалуй, такого на улицах Тбилиси еще не было. Сейчас мы заказываем два миллиона приглашений. Приглашение одновременно будет мандатом, с которым нужно будет проголосовать на собрании. Мандат будут раздавать в руки, также получать у дверей", – заявил Бурчуладзе.

В правящей партии ожидаемо высмеяли эту идею, приукрасив её привычной иронией.

Однако ни реакция "Грузинской мечты", ни скептицизм части общества не смогли негативно повлиять на авторов идеи. Более того, это даже оказалось для них своего рода стимулом.

Хабеишвили и Бурчуладзе всего за полтора месяца довольно уверенно провели кампанию по популяризации своей стратегии, заставив власть показать свою неуверенность.

"Взятка" от оппозиционера

В "Грузинской мечте" быстро проснулись и, как обычно, немедленно активировали свой "силовые инстинкты" в тандеме с "пропагандистской машиной".

Для начала они произвели неожиданную для всех кадровую перестановку. Был снят с должности назначенный всего пять месяцев назад глава Службы государственной безопасности Анри Оханашвили, а на его место был назначен лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

Как и у его предшественника, у Мдинарадзе тоже не было серьезного опыта работы в силовых структурах, если не считать его работу в МВД в далеких 2000-х на рядовой должности.

Однако в "Грузинской мечте" (как и в случае с другими его предшественниками) на него возлагают довольно большие надежды и не скупятся на похвалы.

А уже 11 сентября ведомство Мдинарадзе арестовало Левана Хабеишвили, а также – находившегося с ним в тот момент Муртаза Зоделаву, занимавшего должность главного прокурора при правительстве Саакашвили.

Конечно, арест Левана Хабеишвили ни для кого не стал неожиданностью, о чём он сам неоднократно заявлял.

Однако всех удивила причина ареста, то есть – формулировка обвинения.

Как выяснилось, Служба безопасности обвиняет оппозиционера в подкупе должностных лиц. "Леван Хабеишвили публично, по телевидению и в социальных сетях обещал дать взятку сотрудникам правоохранительных органов, если они откажутся исполнять свои обязанности во время антиправительственных протестов, а также если они не будут использовать имеющиеся в их распоряжении разрешённые законом спецсредства. Хабеишвили публично обещал выплатить 200 000 долларов США любому, кто совершит подобное действие".

Стоит уточнить – Леван Хабеишвили неоднократно публично заявлял об этом и действительно обещал вознаградить сотрудников правоохранительных органов деньгами (но уже после смены власти), если они откажутся выполнять незаконные приказы "Грузинской мечты" в день и встанут на сторону народа.

Однако в данном случае предстоит выяснить, в какой степени вышеупомянутое предложение можно квалифицировать как предложение взятки.

По мнению юристов, предложение Хабеишвили ни при каких обстоятельствах не может считаться предложением взятки, поскольку (по их словам) это было лишь публичное обещание, да и то на случай смены власти.

Более того, оппоненты "Грузинской мечте" припомнили публичное обещание тогдашнего премьер-министра Мамуки Бахтадзе перед вторым туром президентских выборов 2018 года, списать почти 1,5 миллиарда лари банковских долгов у 600 тысяч граждан страны в обмен на их поддержку.

Тогда, в отчете международной миссией наблюдателей этот факт был фактически приравнен к факту подкупа избирателей.

Бей своих....

Предвыборные репрессии не закончились арестом Хабеишвили и Зоделавы.

Режим не стал нарушать традицию, выбранную в последнее время и взялся за бывших членов собственной команды.

На этот раз жертвой оказался бывший министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, обвиняемый следствием в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. А ранее по аналогичным обвинениям был арестован ещё один высокопоставленный чиновник – заместитель министра экономики Ромео Микутадзе.

Кстати, об аресте Бурчуладзе недавно сообщал сам г-ин Хабеишвили, прогнозы которого в последнее время подозрительно сбываются.

Более того, оппозиция напрямую связывает арест Джуаншера Бурчуладзе с ожидаемым арестом другого бывшего министра обороны и двукратного премьер-министра Ираклия Гарибашвили, что активно обсуждается как в политических кругах, так и в социальных сетях.

Кроме того, ходят слухи о скором аресте еще двух персон (когда-то) из ближайшего окружения основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили: экс-министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури и экс-главы Службы безопасности Григола Лилуашвили.

Такие аресты показывают, что "Грузинская мечта" уже давно потеряла свою монолитность.

Ситуация, когда полный пакет власти сосредоточен в руках премьера Ираклия Кобахидзе, делает опасным положение для многих его однопартийцев.

И даже – позволяет прогнозировать возможный раскол между командами нынешнего премьера и основателем партии Бидзиной Иванишвили (который фактически передал все ключевые должности команде Кобахидзе).

Переворот с помощью Украины?

И наконец – про "украинский след" грузинских протестов.

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) уже заявила, что расследует дело о незаконном ввозе в страну взрывчатых веществ, в рамках которого были задержаны двое граждан Украины.

"10 сентября грузовой автомобиль с украинскими номерами, следовавший из Украины в Грузию транзитом через Румынию и Болгарию, пересек государственную границу со стороны Турции, и в результате его проверки в транспортном средстве было обнаружено 2,4 кг взрывчатого вещества гексоген, заранее заложенного в тщательно замаскированные тайники",– рассказывают в СГБ.

Также там заявляют, что по данным следствия, взрывчатку водителю грузовика на территории Украины передали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

"Несмотря на то, что задержанные в своих показаниях указывают, что конечным пунктом назначения взрывчатки была Российская Федерация, где, по всей видимости, готовилась так называемая операция "Паутина-2", материалы расследования и другие оперативные материалы указывают на единственное место – Тбилиси", – утверждают в Службе безопасности Грузии.

Тем самым намекая на возможное участие украинской спецслужбы в событиях, которые грузинские власти уже напрямую объявляют попыткой госпереворота.

И этот намек подкрепляется еще одним заявлением СГБ – о том, что изучается участие завозе взрывчатки из Украины в Грузию еще одного экс– министра обороны (но на этот раз – времен президентства Саакашвили) Бачаны Ахалая.

****

Есть все основания ожидать, что к 4 октября политическая температура в Грузии достигнет максимума.

Скорее всего, с приближением дня выборов количество провокаций от властей лишь возрастет.

А сам день 4 октября имеет все шансы войти в историю ю как еще один пример жесткого подавления грузинскими силовиками мирных протестов.

И это – сигнал для Запада.

Евросоюз никак не может принять окончательное решение и отменить действия безвизового режима для граждан Грузии. Считается, то это – удар в первую очередь по простым гражданам, а не по власти.

Однако верно и другое – именно этого боятся грузинские власти.

Долгие годы безвиз был возможностью "спустить пар" внутри страны – те, кто не хотел жить в Грузии Иванишвили, имел возможность поехать в ту же Польшу и легально получить там работу.

С отменой безвиза все эти люди начнут массово возвращаться в Грузию. И это не сулит ничего хорошего "Грузинской мечте".

Вне зависимости от того, как пройдут выборы 4 октября.

Авторы:

Амиран Хевцуриани, профессор Грузинского технического университета, основатель Грузинско-Украинского центра, из Тбилиси,

Юрий Панченко, редактор "Европейской правды"