Після початку повномасштабної війни Росії проти України мільйони людей зазнали шкоди – втратили житло, роботу, здоров’я або були змушені залишити свої домівки. Щоб ці збитки були офіційно зафіксовані, у 2023 році було створено міжнародний Реєстр збитків для України.

Один із найчастіших запитів сьогодні звучить просто: як конкретно подати туди заяву.

Пояснюємо покроково, як проводиться така реєстрація, а також хто та за яких умов може подавати заявки у Реєстр.

Що таке міжнародний Реєстр збитків?

Міжнародний Реєстр збитків для України створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих внаслідок міжнародно-протиправних дій Російської Федерації.

Реєстр є першим етапом міжнародного компенсаційного механізму. Він не виплачує компенсацію і не ухвалює рішень про її розмір.

Його завдання – зафіксувати заяви та докази.

Натомість рішення про компенсацію в майбутньому ухвалюватиме міжнародна Компенсаційна комісія, конвенцію зі створення якої було підписано 16 грудня 2025 року.

На сьогодні до Реєстру приєдналися 44 держави та Європейський Союз. Якщо говорити мовою цифр, то загалом до Реєстру входять 41 учасник і 4 асоційовані члени.

Хто може подати заяву?

Подати заяву можуть:

фізичні особи;

держава Україна, включаючи її регіональні та місцеві органи влади, а також державні чи підконтрольні установи.

юридичні особи (підприємства, організації тощо);

Заяви до Реєстру можуть подавати як цивільні, так і військовослужбовці, учасники бойових дій, ветерани, колишні військовополонені тощо.

А у випадках смерті чи зникнення безвісти заяви можуть подавати близькі родичі.

Це можна зробити безкоштовно і незалежно від того, чи отримували ви раніше будь-які виплати, допомогу або компенсацію від держави чи міжнародних організацій.

Які заяви приймає Реєстр?

Щоб вашу заяву внесли до Реєстру, вона має відповідати трьом основним критеріям, визначеним у Статуті Реєстру.

Отже, заява повинна стосуватися збитків, втрат чи шкоди, які завдані:

24 лютого 2022 року або пізніше;

на території України, включно з тимчасово окупованими територіями;

внаслідок агресії Російської Федерації проти України.

Наразі можна подавати заяви у чотирнадцяти категоріях:

A1.1 Вимушене внутрішнє переміщення

Вимушене внутрішнє переміщення A2.1 Смерть близького члена сім’ї

Смерть близького члена сім’ї A2.2 Зникнення безвісти близького члена сім’ї

Зникнення безвісти близького члена сім’ї A2.3 Серйозні тілесні ушкодження

Серйозні тілесні ушкодження A2.4 Сексуальне насильство

Сексуальне насильство A2.5 Катування, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання

Катування, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання A2.6 Позбавлення свободи

Позбавлення свободи A2.7 Примусова праця або служба

Примусова праця або служба A2.8 Насильницьке переміщення або депортація дітей

Насильницьке переміщення або депортація дітей A2.9 Насильницьке переміщення або депортація дорослих

Насильницьке переміщення або депортація дорослих A3.1 Пошкодження або знищення житлового нерухомого майна

Пошкодження або знищення житлового нерухомого майна A3.2 Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна

Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна A3.3 Втрата житла або місця проживання

Втрата житла або місця проживання A3.6 Втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях

Як саме подати заяву: покрокова інструкція

Подання заяв відбувається онлайн через вебпортал Дія.

Крок 1. Увійдіть у Дію

Авторизуйтеся на вебпорталі Дія за допомогою електронного підпису.

Крок 2. Знайдіть потрібний розділ

У меню оберіть "Каталог послуг" ⇒ "Громадянам" ⇒ "Репарації: Міжнародний реєстр збитків".

Крок 3. Оберіть категорію заяви

Оберіть категорію, яка відповідає саме вашій ситуації.

Крок 4. Заповніть заяву

У формі потрібно:

відповісти на запитання;

додати інформацію про подію;

описати, якої саме шкоди було завдано.

Частина даних підтягнеться автоматично з державних реєстрів.

Крок 5. Додайте докази (за наявності)

Це можуть бути:

фото;

документи;

інші матеріали, які підтверджують завдану шкоду.

Навіть якщо доказів небагато або їх немає – заяву все одно можна подати.

Крок 6. Перевірте і підпишіть заяву

Перед надсиланням уважно перевірте дані, після чого підпишіть заяву електронним підписом і надішліть її через Дію.

Що буде із заявою далі?

Подана заява:

реєструється в міжнародному Реєстрі збитків;

зберігається в захищеній системі;

стане частиною доказової бази для майбутнього розгляду міжнародною Компенсаційною комісією.

Реєстр не передає дані третім особам без згоди постраждалих та забезпечує захист інформації від кіберзагроз. При обробці заяв Реєстр керується Правилами подання, обробки та внесення Заяв.

Де знайти офіційну інформацію

Актуальну та перевірену інформацію про категорії заяв, процедуру подання та роботу Реєстру можна знайти на офіційному сайті www.RD4U.claims

Всі загальні запитання про Реєстр, які найчастіше надходять від заявників, і відповіді на них можна знайти за посиланням.

Відповіді на найпоширеніші запитання по всіх відкритих до подання категоріях заяв можна знайти за посиланням.

Форми та правила подання заяв, а також застереження, інформацію, інструкції і поширені запитання по кожній відкритій до подання категорії заяв можна знайти за посиланням.

З переліком організацій, які надають юридичну чи технічну допомогу громадянам у зв’язку з поданням ними заяв до Реєстру, можна ознайомитися за посиланням.

Документи, що регулюють діяльність Реєстру, Правила та положення Реєстру, рішення Ради Реєстру щодо заяв, а також інформацію про категорії, які готуються до відкриття, можна знайти за посиланням.

Стаття підготовлена експертами Міжнародного реєстру збитків для України