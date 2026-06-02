Бывший генеральный секретарь НАТО предупредил о росте напряженности между союзниками

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что напряженность в отношениях между США и их европейскими союзниками по НАТО сейчас "сложнее контролировать", чем на момент его ухода в отставку в 2024 году.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Столтенберг отметил, что не стал более оптимистичным в отношении трансатлантических отношений.

"Я не более оптимистичен сейчас, чем два года назад, если уж на то пошло, то ситуация даже ухудшилась", – сказал он.

Бывший генсек НАТО подчеркнул важность сохранения единства между Северной Америкой и Европой, хотя, по его словам, существуют пределы того, что союзники могут принимать в отношениях с США.

В частности, он подчеркнул "неприемлемость" того, чтобы США угрожали Дании, имея в виду заявления американского президента Дональда Трампа о Гренландии.

Стоит отметить, что, по данным СМИ, немецкий канцлер Фридрих Мерц планирует провести встречу с европейскими лидерами в конце этого месяца, чтобы разработать план налаживания отношений с Трампом на саммите НАТО в июле.

Ранее сообщалось, что у Трампасоздали список "непослушных" стран НАТО, которым он якобы хочет отомстить.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Соединенные Штаты заинтересованы в членстве в Альянсе, в частности из-за военного потенциала в Европе.