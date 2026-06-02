Опрос: бельгийцы все критичнее относятся к США

Более половины бельгийцев воспринимают Соединенные Штаты как своего противника, тогда как Китай вызывает у них менее негативное отношение.

Об этом свидетельствует новый опрос, проведенный по заказу бельгийских телерадиокомпаний VRT и RTBF и газеты De Standaard, передает Euronews, пишет "Европейская правда".

Исследование, проведенное учеными Антверпенского университета и Свободного университета Брюсселя в марте, показало существенное снижение доверия к США среди бельгийского населения.

Около половины респондентов в настоящее время называют США противником, тогда как лишь около 10% считают их союзником.

Китай, по результатам опроса, воспринимается менее негативно: 40–44% респондентов назвали его противником, однако лишь небольшая доля считает Пекин союзником.

Чаще всего респонденты выбирали вариант "ни союзник, ни противник".

Несмотря на общую настороженность в отношении США, около 80% выступают за сохранение членства в НАТО при любых обстоятельствах.

В то же время Альянс все чаще воспринимается как европейский механизм безопасности, а не как инструмент влияния США.

Опрос также зафиксировал высокий спрос на большую стратегическую автономию Европы: более 80% респондентов поддерживают идею военной самодостаточности ЕС, а также более жесткий ответ на торговые меры и пошлины США.

Отдельно респонденты высказались за ограничение внешнего влияния на внутренние дела Бельгии: почти 90% заявили, что США не должны вмешиваться во внутреннюю политику страны.

