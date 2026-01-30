Нейтралитет больше не проблема: почему Швейцария упрощает экспорт оружия

Напомним: в течение всего 2022 года Германия дважды обращалась к Швейцарии с просьбой разрешить реэкспорт в Украину 12 400 единиц боеприпасов для зенитных установок Gepard, особенно эффективных для борьбы с дронами. И оба раза Берлин получила отказ, даже несмотря на то, что эти боеприпасы Германия приобрела ещё несколько десятилетий назад.

Причина отказа – Швейцария на тот момент официально исключала экспорт и реэкспорт вооружений собственного производства в страны, вовлечённые в вооружённые конфликты.

Аналогичные запросы со стороны Испании, Дании и Нидерландов также были Берном отклонены.

Естественным образом возникает вопрос: зачем тратить деньги и покупать в Швейцарии вооружения, если потом ты не имеешь права свободно распоряжаться купленным?

Швейцария меняет свой курс

Парламент Конфедерации принял решение автоматически разрешать экспорт и реэкспорт своих вооружений в 25 стран, большинство из которых находятся в Европе, даже в том случае, если они вовлечены в вооружённый конфликт.

Поводом для этого стали простые и очевидные опасения насчет судьбы собственного ВПК.

Мимо внимания депутатов не прошел тот факт, что европейцы все реже размещают свои оборонные заказы у швейцарских компаний, и что в целом европейские государства всё более настороженно относятся к закупке вооружений, на которые распространяются жёсткие (ре)экспортные ограничения.

Но при этом одновременно это решение выходит далеко за рамки просто экспорта вооружений.

Оно отражает и тот факт, что Швейцария, с учетом новых вызовов и угроз в области безопасности на европейском континенте, начала пересматривать подход к собственному нейтральному статусу.

Согласно действующему Федеральному Закону "О военных материалах" Швейцария не имеет права экспортировать вооружения собственного производства в страны, находящиеся в состоянии войны или совершающие серьёзные нарушения прав человека. Этот запрет действует уже начиная с конца 2021 года.

Покупатели, причем любые, обязаны подписывать "Декларацию о запрете реэкспорта" и запрашивать у Берна разрешение на любую последующую передачу вооружений третьим сторонам.

В 2024 году федеральное правительство Швейцарии обратилось к парламенту с просьбой предоставить ему право отступать от этих правил "в исключительных случаях". Парламент согласился – и даже пошёл ещё дальше.

В отношении списка из 25 стран экспорт швейцарских вооружений будет разрешаться автоматически, даже если они будут вовлечены в вооруженный конфликт.

Отменено и требование подписывать "Декларацию о запрете реэкспорта". При этом правительство Швейцарии все равно сохраняет за собой право накладывать на те или иные экспортные сделки свое вето, особенно если этого потребуют "национальные интересы Конфедерации".

Из этих 25 стран 19 находятся в Европе (Украина в этот список не включена); также туда входят Аргентина, Австралия, Канада, Япония, Новая Зеландия и Соединённые Штаты.

"Негласный бойкот"

Дебаты о порядке экспорта вооружений начались в Швейцарии с инициатив отдельных парламентариев: многие из них требовали разрешить реэкспорт вооружений швейцарского производства в Украину в качестве формы поддержки страны, подвергшейся неспровоцированной агрессии.

Однако куда более важную, и можно сказать даже решающую роль сыграли и опасения за будущее национальной оборонной промышленности, тем более что Нидерланды тоже уже приостановили к тому моменту закупки швейцарских вооружений, а Германия, в свою очередь, исключила недавно швейцарских производителей из участия в крупном тендере на поставку военной техники.

Мимо швейцарского ВПК проплыли очень солидные и выгодные заказы. Представители ВПК даже заявили, что их продукция "столкнулась с негласным бойкотом".

И всё это происходит в то время, как европейские государства резко увеличивают свои военные расходы, причем темпами, которые сами они называют беспрецедентными. В качестве причины ими называется прежде всего военная угроза со стороны России, а также тот факт, что США теперь предлагают европейцам самим начать заботиться от своей безопасности.

Швейцарским экспортёрам вооружений и в самом деле есть о чём беспокоиться.

Европа остаётся крупнейшим рынком сбыта для швейцарского ВПК, на неё приходится более 80% всех зарубежных поставок. И при всём при этом в 2023 году по сравнению с 2022 годом объём экспорта швейцарских вооружений сократился на 27% или на 258 миллионов франков ($330 млн).

Частично это объяснялось завершением контракта на поставку систем противовоздушной обороны в Катар, заключённого в связи с проводившимся там Чемпионатом мира по футболу. Однако в 2024 году экспорт ВПК просел ещё на 5%.

Без возможности продавать вооружения за рубеж швейцарскому ВПК просто грозило бы окончательное исчезновение, что имело бы "серьёзные последствия" для национальной безопасности.

Об этом во время недавних парламентских дебатов заявляла ассоциация Swissmem, объединяющая предприятия отечественной машиностроительной и металлообрабатывающей индустрии.

По ее информации, некоторые швейцарские компании военно-оборонного профиля уже переносят свое производство за границу, с тем чтобы обойти действующие в Швейцарии экспортные ограничения.

К аналогичным выводам пришла и группа независимых экспертов, которой было поручено подготовить рекомендации по будущей стратегии безопасности Швейцарии.

В середине 2024 года они указали, что оборонную промышленность страны необходимо укреплять и нужно сделать так, чтобы она могла быстрее адаптироваться к новым вызовам и угрозам, с которыми сталкивается европейский континент.

Большинство экспертов также высказались и в пользу смягчения правил реэкспорта швейцарских вооружений.

Фактически то же самое признал и новый министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер. Выступая в декабре 2025 года в Брюсселе перед представителями оборонной отрасли, он заявил, что война России против Украины стала "переломным моментом, разрушившим иллюзию прочного мира в Европе".

По его словам, на континенте теперь существует "реальный риск новых конфликтов", и именно поэтому Швейцария намерена "отдавать приоритет оборонным закупкам в Европе и активнее участвовать в европейском сотрудничестве в сфере вооружений".

Угроза нейтралитету?

Теперь Берн сигнализирует свою готовность пересмотреть свою позицию в области норм организации военно-технического сотрудничества с зарубежными странами, в том числе в части запросов на реэкспорт вооружений.

Напомним, что ранее Швейцария настаивала на том, что нейтральный статус обязывает её соблюдать при продажах вооружений "принцип равного отношения" ко всем странам.

Как уточняет Паскаль Лоттаз, специалист по вопросам швейцарского нейтралитета и доцент Киотского университета такая логика означала бы следующее: если бы Берн допустил поставки швейцарских вооружений в Украину, то ему пришлось бы направить сопоставимый объём вооружений и в Россию.

А это был как раз тот сценарий, реализации которого швейцарские власти стремились избежать любой ценой.

Эксперт уточняет: в Швейцарии вопрос экспорта вооружений всегда рассматривается параллельно с темой нейтралитета, хотя с юридической точки зрения это две совершенно разные сферы.

Так или иначе, по итогам парламентских дебатов депутаты так и не пришли к единому пониманию того, что все эти изменения в военно-экспортном законодательстве означают для нейтралитета.

Одни полагали, что развитая оборонная промышленность поможет поддерживать вооружённый нейтралитет Швейцарии и её способность к самообороне в должной форме.

Другие, напротив, утверждали, что новая редакция экспортного законодательства ослабит нейтралитет или даже станет "его нарушением".

Министр экономики страны и президент Швейцарии в 2026 года Ги Пармелен указывал со своей стороны на то, что новые правила распространяются лишь на ограниченный круг стран. Кроме того, добавил он, правительство, как и прежде, будет рассматривать каждую заявку на поставку вооружений в индивидуальном порядке.

Статья первоначально вышла на сайте SwissInfo и публикуется с редакционными сокращениями с разрешения правообладателя