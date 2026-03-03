Санкции против Украины. Почему Швейцария пошла на такой шаг и что может измениться

Правительство Швейцарии способствует усилиям по завершению войны (на фото - подготовительные работы в преддверии Саммита Мира 2024 года), однако одновременно не хочет, чтобы санкции против Украины утратили силу

В отношении России Швейцария придерживается санкционной политики ЕС, регулярно вводя новые санкции, идентичные пакетам, принятым накануне Евросоюзом.

При этом гораздо меньше афишируется тот факт, что торговые ограничения со стороны Швейцарии действуют и в отношении Украины.

Более того, швейцарское правительство не хочет, чтобы торговые санкции против Украины утратили силу, а потому планирует изменить их правовой режим. А именно – заменить их регулирование с формата чрезвычайного законодательства на федеральный закон.

Этот закон должен стать тестом для политиков Швейцарии, а равно и для общества.

Готовы ли они ради принципов нейтралитета фактически уравнять агрессора и жертву?

Санкции ради нейтралитета

После начала полномасштабной агрессии РФ против Украины Европейский Союз ввел санкции против страны-агрессора.

К большинству этих мер присоединилась и Швейцария.

Санкции против России касаются не только военной техники (танков, боеприпасов или боевых самолётов), но и самого широкого спектра товаров и услуг.

Помимо вооружений в этот перечень входят технологии двойного назначения, используемые как в гражданской, так и в военной сфере. К ним относятся, например, бронежилеты, защитные каски или маскировочные сети. В этот список также включены определённые виды авиационного топлива и отдельные химические вещества.

Цель санкций ЕС – не допустить поставки таких товаров в Россию и тем самым вынудить её прекратить агрессивную войну против Украины.

Однако дополнительно, хоть и в ограниченном объеме, Швейцария распространяет их действие и на Украину.

Федеральный совет (правительство страны) объясняет это требованиями нейтралитета.

В правительстве отмечают: у Швейцарии просто "нет иного выбора".

В частности, правовой принцип "одинакового отношения", вытекающий из правовых основ политики нейтралитета, обязывает Швейцарию равным образом относиться ко всем сторонам международного вооружённого конфликта в рамках экспорта и транзита товаров, имеющих военное значение.

В том числе – если эти экспорт и транзит осуществляются частными субъектами.

Как поясняет профессор государственного и международного права Бернского университета Йорг Кюнцли, Федеральный совет хоть и последовал за ЕС в вопросе санкций против России, однако при этом не захотел делать никаких уступок в вопросе швейцарского нейтралитета.

"Поэтому Федеральный совет счёл себя обязанным в сфере товаров, имеющих военное значение, ввести торговые ограничения также и в отношении Украины", – говорит эксперт.

Впрочем, с такой логикой правительства согласны далеко не все.

Профессор Кюнцли уточняет: в случае явно выраженной агрессивной войны Федеральный совет мог бы интерпретировать нейтралитет в свете запрета применения силы, закреплённого в Уставе ООН.

В таком случае Швейцария ограничилась бы запретом поставок военной техники обеим сторонам конфликта. "Это было бы совместимо с сутью политики нейтралитета", – говорит Йорг Кюнцли.

А это означало бы, что хотя Украина не получала бы из Швейцарии военную технику, однако могла бы получать другие товары, в том числе необходимые для обороны.

Конец временного режима

Существует еще одно явное неравенство в подходе Швейцарии.

Если санкции в отношении России вводятся на основе четкой законодательной базы – Закона об эмбарго, то для санкций против Украины такой законодательной основы не существует.

В этом случае Федеральный совет использует предусмотренные конституцией полномочия по введению мер в порядке чрезвычайного права и вместе с каждым пакетом санкций ЕС издаёт соответствующее правительственное постановление.

Однако тут есть один нюанс: швейцарское законодательство ограничивает строк действия режима чрезвычайного права четырьмя годами.

А значит, теперь

Швейцария должна либо отменять эту норму, либо прописывать ее законодательно.

Именно поэтому Федеральный совет намерен перевести торговые санкции против Украины, введённые в порядке чрезвычайного права, в форму федерального закона.

Соответствующий законопроект в настоящее время находится на стадии общественного обсуждения и межведомственного согласования. И лишь после этого будет представлен парламенту.

Уравнивать агрессора и жертву?

Процедура консультаций по законопроекту о торговых санкциях в отношении Украины покажет, поддерживают ли такую инициативу политические партии страны, а также общественные объединения и бизнес.

Депутат Национального совета (большая палата парламента) от правой Швейцарской народной партии (SVP) Мауро Туэна приветствует подготовку такого закона.

Санкции, по его словам, должны действовать либо в отношении обеих сторон, либо против ни одной, а односторонний подход невозможен. Все это, по его мнению, проистекает с точки зрения правовых основ нейтралитета.

"Очень правильно, что теперь появляется этот закон", – говорит Мауро Туэна.

В свою очередь депутат Совета кантонов (малая палата парламента) от Социал-демократической партии (SP) Франциска Рот, наоборот, выступает за отмену торговых ограничений против Украины. И уже обращалась с такой инициативой в парламент страны.

Она критикует тот факт, что, Федеральный совет, вводя санкции в отношении Украины, ставит на одну доску жертву и агрессора.

"Я считаю, что такой подход – это просто катастрофа", – заявляет она.

Дискуссия свидетельствует, что такой законопроект явно не ждет беспроблемное принятие.

Особенно в ситуации, когда звучит все больше голосов, что Швейцария не обязана принимать такой закон.

А главное, согласно последним опросам, население Швейцарии в целом готово поддерживать Украину, причем не только в гуманитарной, но и в военной сфере.

Статья первоначально вышла на сайте SwissInfo и публикуется с редакционными сокращениями с разрешения правообладателя