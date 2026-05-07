За заявами з Брюсселя часом видається, що росіян перестали пускати до ЄС. Данії Єврокомісії свідчать про зворотне

Росіяни дедалі частіше повертаються до практики відпусток у Європі попри те, що ЄС застосував до Москви ледь не найжорсткіший режим санкцій у зв’язку з війною в Україні.

У 2025 році кількість виданих громадянам Росії шенгенських (до того ж туристичних!) віз знову зросла.

Про це свідчать поширені серед урядів країн ЄС закриті наразі дані, з якими ознайомився брюссельський партнер "Європейської правди" – видання Euractiv.

Статистика видачі віз дозволяє говорити про розрив між політичною риторикою Європи щодо ізоляції Кремля та збереженням попиту на російський туризм серед частини країн-членів ЄС.

При цьому помітно, що є поділ, базований на географії.

Франція, Італія та Іспанія, віддалені від Росії, відчувають меншу загрозу з її боку та традиційно відкриті до інвестицій звідти та до російських туристів. Натомість такі держави, як Польща чи країни Балтії, сприймають російську війну як власну екзистенційну боротьбу і дотримуються жорстких обмежень.

"Європейська правда" переклала для вас статтю Euractiv.

Майже пів мільйона туристичних віз для росіян

Згідно зі статистикою, у 2025 році громадяни Росії подали понад 670 тисяч заяв на отримання шенгенських віз. Це майже на 8% більше, ніж у попередньому році.

З урахуванням частки відмов зростання є ще більшим: країни ЄС видали торік росіянам понад 620 тисяч віз, це на 10,2% більше, ніж у 2024-му.

477 тисяч від цієї кількості – туристичні візи, це приблизно 77% від шенгенських віз для російських громадян, виданих торік. Візити до родини та друзів становили другу за попитом категорію, далі йдуть ділові поїздки.

У цьому списку є безумовні "лідери".

Франція, Італія та Іспанія опрацювали майже три чверті всіх візових заяв росіян.

При цьому Франція не лише видала найбільшу кількість віз, а й найсуттєвіше збільшила цей показник у 2025-му порівняно з попереднім роком – на понад 25%.

За офіційними даними за 2019 рік, у Франції проживає понад 56 тисяч росіян, значна частина з яких мешкає на південному сході країни – Французькій Рив’єрі.

Цей регіон – між заможними узбережжями Антіб та Монако – давно став місцем, де росіяни обживалися і скуповували нерухомість. Саме тут місцева влада заморозила понад 50 об’єктів, пов’язаних із компаніями та особами, що потрапили під санкції через війну проти України.

Видача віз громадянам Росії набула також політичного виміру в Італії на тлі нещодавнього скандалу довкола російського павільйону на Венеційській бієнале.

Внутрішнє листування свідчить: щоб запросити російських митців, організації намагалися обходити санкції ЄС через непрямі моделі їхньої участі. Цей епізод привернув увагу Брюсселя, який згодом вирішив відкликати фінансування бієнале.

Державні органи Італії, Іспанії та Франції не відповіли на запит Euractiv щодо коментарів про видачу віз російським громадянам.

Європейська комісія повідомила Euractiv, що у 2022 році національним урядам рекомендували знизити пріоритетність розгляду візових заяв від росіян, а в деяких випадках – взагалі утриматися від видачі віз.

Також після повномасштабного вторгнення в Україну ЄС повністю призупинив дію угоди про спрощення візового режиму з Росією.

І зараз Брюссель продовжує опиратися потоку російських поїздок.

Так, у 2025 році в ЄС заборонили видачу російським громадянам багаторазових віз. Тепер від них вимагають подання нової заяви для кожної поїздки до ЄС, щоб забезпечити ретельніші та частіші безпекові перевірки.

Єврокомісія наполягає, що кількість виданих громадянам Росії шенгенських віз "значно зменшилася порівняно з періодом до агресії Росії проти України".

Втім, наявна статистика за рік цього зниження не відбиває. Навпаки, і у 2024-му (575 тис.), і у 2025-му (632 тис.) ця кількість помітно вища за дані довоєнного 2021 року (до 520 тис.).

До 2022-го – публічна статистика ЄС, після 2022-го – закриті дані, що є у розпорядженні Euractiv. Падіння у 2020-му обумовлене, зокрема, активнішим переходом ЄС до довгострокових віз для туристів з РФ Графіка Euractiv

Хоча частка відмов, виходячи з наявних у Euractiv даних, дійсно зросла (у 2021-му лише 3,2% росіян, що подавалися на шенгенську візу, отримали відмову; у 2024 – 7,4%; у 2025 – 6,3%).

Суперечки в ЄС зростають

У центрі суперечки між державами ЄС щодо віз для росіян – маловідомий "Шенгенський барометр".

Це внутрішній інструмент моніторингу Єврокомісії – статистичний документ, що поширюється серед країн ЄС для відстеження ними функціонування Шенгенської зони в Європі.

Серед іншого, він також містить дані про те, скільки шенгенських віз країни ЄС видають громадянам Росії, поки Москва продовжує війну проти України.

У 2025-му ці цифри спричинили напруженість між столицями країн ЄС.

Вони також знову відкрили розбіжності у спільній політиці Євросоюзу щодо Росії – через понад три роки після повномасштабного вторгнення Кремля в Україну.

За словами кількох дипломатів і посадовців, обізнаних із перебігом дискусій, окремі столиці категорично заперечували проти того, щоб до даних барометра включали показники видачі віз росіянам. За словами трьох дипломатів, Франція була особливо занепокоєна появою цих цифр у документі.

Як відомо, країни Балтії та Північної Європи давно наполягають, що росіяни не повинні мати можливості подорожувати Європою з туристичною метою, поки Москва веде війну проти України.

Суперечки з цього приводу загострилися на початку цього року, коли дипломати помітили, що дані про російські візи повністю зникли з новішої версії статистики.

Кілька дипломатів повідомили Euractiv, що були здивовані тим, що один із найбільш політично чутливих розділів документа просто видалили, тож вони звернули на це увагу під час обговорень у ЄС.

У травні, після тимчасового вилучення цих даних, цифри щодо Росії передали країнам-членам в окремому технічному документі, який поширили разом з основним барометром, розповіли три дипломати. Але сталося це тільки після того, як вісім країн ЄС порушили це питання.

Єврокомісія відмовилася відповісти, чи чинили національні уряди тиск із цього приводу. Але підтвердила, що у квітні цього року надала країнам ЄС оновлений огляд щодо віз, виданих громадянам Росії.

Euractiv наводить також думку, що циркулює в ЄС у цій суперечці: мовляв, чи не матиме "ізоляція росіян" з боку Європи зворотного ефекту, обмеживши їхній перетин із життям поза контролем Кремля.

Хоча одночасно із цим ЄС також обговорює можливість повністю заборонити в’їзд для громадян Росії, що брали участь у збройній агресії проти України. Очікується, що відповідну ініціативу представлять до червня.

Автори: Ніколетта Іонта, Еліза Браун, П'єтро Гуастамакк'я, Euractiv

Початково опубліковано на сайті EURACTIV.

Републікується з редакційними правками, у рамках співпраці "Європейської правди" з виданням