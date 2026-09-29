Референдум под российским влиянием. Как Швейцария чуть не отменила санкции "ради нейтралитета"

Реклама на користь ініціативи була навіть у віддалених районах Швейцарії – але референдум все одно провалився

Минулої неділі у Швейцарії відбувся референдум щодо меж її нейтралітету. Ініціатори всенародного голосування хотіли законодавчо закріпити обмеження, які накладає нейтралітет на їхню країну, і заборонити уряду виходити за ці межі у міжнародних відносинах.

Це голосування могло мати прямий вплив на Україну.

У разі успіху ініціативи наслідком змін стала би, серед іншого, заборона Швейцарії доєднуватися до санкцій проти Росії, запроваджених через агресію. Ба більше, звучала думка, що саме намір скасувати санкції був справжньою причиною ініціативи, а решта – лише прикриттям.

Так чи інакше, швейцарці переважною більшістю сказали "ні" цій ідеї: понад 70% виборців проголосували проти. Що саме ними рухало? Які питання до референдуму лунали всередині Швейцарії?

Про це – у матеріалі SwissInfo, стислий переклад якого публікує "Європейська правда".

Авторка статті наводить шість головних причин, чому Швейцарія не повірила ідеологам розширення нейтралітету. І підозра щодо російських "хвостів" цієї ідеї є однією з цих причин.

Напад на Україну розділив історію на "до" і "після"