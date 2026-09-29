Франция предлагает использовать средства от штрафов Google для взносов в бюджет ЕС

Во Франции призвали Еврокомиссию рассмотреть возможность использования средств, полученных от штрафов, наложенных на корпорацию Google, для уменьшения взносов государств-членов в бюджет ЕС.

Как передает "Европейская правда", об этом заявил министр Франции по делам Европы Бенжамен Аддад, сообщает Reuters.

Во французском правительстве считают, что средства, полученные от штрафов, могут стать новым источником доходов в запланированном многолетнем бюджете ЕС на сумму около 2 трлн евро.

"Это новый источник доходов для Европейского Союза – на сумму 4,6 млрд евро – который должен автоматически снизить взносы всех государств-членов", – заявил Аддад.

В июле компания Google была оштрафована Еврокомиссией на общую сумму 890 млн евро за нарушение требований Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA).

Недавние штрафы увеличили общую сумму штрафных санкций, наложенных ЕС на Google за антиконкурентные практики, до 10,38 млрд евро за почти два десятилетия.

Средства от штрафов могли бы помочь в переговорах по семилетнему бюджету ЕС, осложненных спорами о размере бюджета и приоритетах расходов.

Правительства стран ЕС стремятся достичь соглашения до конца года.

Германия, Дания, Нидерланды, Австрия, Финляндия и Швеция призвали Европейскую комиссию сократить предложенный долгосрочный бюджет на 2028–2034 годы на несколько сотен миллиардов евро.

Как сообщалось, в бюджете на 2028–2034 годы Еврокомиссия планирует выделить на поддержку Украины 100 млрд евро, при этом требования по реформам останутся в силе.