Эстония обвинила спецслужбы РФ в поджоге оборонной компании, передающей оружие ВСУ

Полиция безопасности Эстонии установила, что поджог здания оборонного предприятия Milrem Robotics в Таллинне, произошедший в ночь на 15 августа, был актом диверсии, заказанным российскими спецслужбами.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Полиция безопасности пришла к выводу, что поджог в районе Таллинна Ласнамяэ был актом диверсии и является частью более широкой кампании России в Европе, направленной на запугивание союзников и ослабление поддержки Украины.

"Сегодня мы можем с полной уверенностью утверждать, что поджог здания Milrem Robotics, произошедший в Эстонии в ночь на 15 августа, был актом диверсии, заказанным спецслужбами Российской Федерации", – заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Для выяснения точных обстоятельств инцидента ведётся уголовное расследование, но предварительная информация также указывала на заказной характер преступления.

Лица, подозреваемые в совершении поджога, задержаны и взяты под стражу и больше не представляют угрозы.

По словам генерального директора Полиции безопасности Марго Паллосони, сохраняется угроза провокаций и попыток диверсий со стороны России.

"Спецслужбы России продолжают попытки вербовки и влияния в Европе, в частности с целью совершения диверсий. Под повышенной угрозой находятся организации, поддерживающие Украину, а также предприятия оборонной промышленности. Полиция безопасности рекомендует им усилить меры физической и киберзащиты", – отметил Паллосони.

Он добавил, что эстонские службы безопасности внимательно следят за действиями России и тесно сотрудничают как с предприятиями в стране, так и с международными партнерами.

Напомним, в ночь с 15 на 16 августа в Таллинне в здании, использовавшемся оборонным предприятием Milrem Robotics, вспыхнул пожар.

Трое подозреваемых в поджоге были задержаны в Латвии и переданы в Эстонию.

Оборонная компания Milrem Robotics в сотрудничестве со странами Европейского Союза поставляет в Украину беспилотные наземные транспортные средства THeMIS.

Тем временем в Словакии оппозиция требует от правительства и премьер-министра Роберта Фицо объяснений по поводу информации немецких СМИ, связывающей попытку нападения на украинского производителя дронов в Прешове с российской военной разведкой.