Эстония обвинила спецслужбы РФ в поджоге оборонной компании, передающей оружие ВСУ
Полиция безопасности Эстонии установила, что поджог здания оборонного предприятия Milrem Robotics в Таллинне, произошедший в ночь на 15 августа, был актом диверсии, заказанным российскими спецслужбами.
Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".
Полиция безопасности пришла к выводу, что поджог в районе Таллинна Ласнамяэ был актом диверсии и является частью более широкой кампании России в Европе, направленной на запугивание союзников и ослабление поддержки Украины.
"Сегодня мы можем с полной уверенностью утверждать, что поджог здания Milrem Robotics, произошедший в Эстонии в ночь на 15 августа, был актом диверсии, заказанным спецслужбами Российской Федерации", – заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
Для выяснения точных обстоятельств инцидента ведётся уголовное расследование, но предварительная информация также указывала на заказной характер преступления.
Лица, подозреваемые в совершении поджога, задержаны и взяты под стражу и больше не представляют угрозы.
По словам генерального директора Полиции безопасности Марго Паллосони, сохраняется угроза провокаций и попыток диверсий со стороны России.
"Спецслужбы России продолжают попытки вербовки и влияния в Европе, в частности с целью совершения диверсий. Под повышенной угрозой находятся организации, поддерживающие Украину, а также предприятия оборонной промышленности. Полиция безопасности рекомендует им усилить меры физической и киберзащиты", – отметил Паллосони.
Он добавил, что эстонские службы безопасности внимательно следят за действиями России и тесно сотрудничают как с предприятиями в стране, так и с международными партнерами.
Напомним, в ночь с 15 на 16 августа в Таллинне в здании, использовавшемся оборонным предприятием Milrem Robotics, вспыхнул пожар.
Трое подозреваемых в поджоге были задержаны в Латвии и переданы в Эстонию.
Оборонная компания Milrem Robotics в сотрудничестве со странами Европейского Союза поставляет в Украину беспилотные наземные транспортные средства THeMIS.
Тем временем в Словакии оппозиция требует от правительства и премьер-министра Роберта Фицо объяснений по поводу информации немецких СМИ, связывающей попытку нападения на украинского производителя дронов в Прешове с российской военной разведкой.