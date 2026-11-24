"Пропоную опозиції підтримати рішення про винесення проєкту конституції на референдум... Якщо народ проголосує проти і нова конституція не буде ухвалена, я подам у відставку та піду з посади прем'єр-міністра", – таку гучну обіцянку озвучив голова уряду Вірменії Нікол Пашинян.

Робота над змінами конституції Вірменії, про які говорить прем'єр, вже почалася – 23 листопада було презентовано спеціальний сайт. Там розміщено пропозиції уряду щодо змін до конституції, також громадяни чи організації можуть подавати свої.

Але головна зміна – у преамбулі до конституції.

На перший погляд, вона виглядає ледь не технічною – з тексту прибрано посилання на Декларацію від 23 серпня 1990 року про оголошення незалежності.

Проте саме ця зміна може, як запевняє Пашинян, визначити майбутнє Вірменії. Вказана декларація містить посилання на постанову 1989 року про возз’єднання Вірменської РСР та Нагірного Карабаху. І саме тому згадка цього документа в основному законі є останньою перешкодою для підписання мирного договору з Азербайджаном.

Як запевняє вірменська влада, договір з Баку дасть можливість підписати аналогічну угоду і з Туреччиною. А головне – має позбавити країну залежності від РФ та уможливити початок руху до членства в ЄС.

Та чи реально добитися схвалення таких змін? Особливо зважаючи на те, що вірменська влада не має достатньо голосів навіть для оголошення конституційного референдуму.

Перешкода на шляху до миру і до ЄС

8 серпня 2025 року вірменський прем’єр Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв разом відвідали Білий дім, де за присутності президента США Дональда Трампа підписали Спільну декларацію про мир.

Американці дуже хотіли, щоб вони підписали мирну угоду. Проте Ільхам Алієв не відступив від вимоги про необхідність внесення змін до конституції Вірменії, прибравши звідти будь-які натяки на територіальні претензії до Азербайджану.

Зрештою, під час зустрічі в Білому домі сторони обмежились лише парафуванням документа. Це означало, що роботу над угодою завершено, і надалі змін до неї не вноситимуть.

Проте вже тоді було очевидно, що виконання вимоги Баку стане для Єревана вкрай непростим завданням. Адже це передбачає конституційний референдум, і якщо його проводити до парламентських виборів у Вірменії – це може істотно послабити позиції Пашиняна та його партії.

Парламентські вибори пройшли 7 червня 2026 року. Безпрецедентних зусиль для зміни влади у Вірменії доклав тоді Кремль. Зокрема – через організацію масового прильоту представників вірменської діаспори з РФ, яка мала чіткі інструкції підтримати на виборах опозицію.

Але партія Пашиняна "Громадянський договір" отримала майже 54% голосів, що дало їй 64 мандати у 105-місному парламенті. Тобто – впевнену більшість.

Проте вже тоді російські пропагандисти намагалися "підсолодити" поразку – мовляв, Пашинян не матиме достатньо голосів для оголошення конституційного референдуму (для цього потрібно 70 мандатів). А відповідно – не зможе укласти мирний договір з Азербайджаном, а це має залишати Вірменію в сфері впливу РФ.

Російський тиск на Вірменію не припинився і після виборів. Зокрема, РФ забороняє імпорт все нових груп вірменських товарів та шантажує Єреван істотним збільшенням ціни на газ.

Однак це призвело до зближення Вірменії з Євросоюзом, який скасував мита для більшої частини імпорту з Вірменії. Своєю чергою в Єревані заговорили про подання незабаром заявки на вступ до ЄС.

Однак на цьому шляху залишалася перешкода –

необхідність зміни конституції для укладення миру з Азербайджаном.

Крім викреслення згадки про декларацію 1990 року запропонований урядом проєкт передбачає ще декілька змін, метою яких є вирішення конфлікту з Азербайджаном.

Зокрема, преамбула нової редакції конституції проголошує місію побудови "незалежної, мирної, безпечної та благополучної держави на міжнародно визнаній території Вірменії". Також у розділ про зовнішню політику пропонується додати, що однією з її головних цілей є забезпечення миру.

Ще одна явна поступка – запропоновано прибрати з конституції Вірменії детальний опис герба та прапору країни. Це, найімовірніше, пов’язано з наявністю на гербі зображення гори Арарат, яка тепер знаходиться на території Туреччини.

Що Пашинян ще пропонує змінити?

"Після її (нової редакції конституції) прийняття ми не лише підпишемо мирну угоду (з Азербайджаном), а й набудемо міцного миру", – заявив у своєму зверненні 23 листопада Нікол Пашинян.

Він також повторив обіцянку подати у відставку в разі провалу референдуму. "А якщо (народ) проголосує за, я не балотуватимуся на посаду прем'єр-міністра на наступних виборах", – додав він.

За словами Пашиняна, оновлення конституції дозволить фактично перезапустити країну на нових засадах.

"Чим відрізняється Четверта Республіка від Третьої Республіки (неофіційна назва нинішньої Вірменії, що постала у 1991 році. – Ред.)? Відсутністю конфлікту!" – стверджує Пашинян.

Втім, попри ці гучні заяви, запропоновані зміни не є насправді дуже суттєвими.

Зокрема, всупереч очікуванням, до проєкту нової конституції не включено прагнення Вірменії вступити в ЄС. Скоріш за все, вірменська влада уникає загострення відносин з РФ до остаточного підписання мирних угод із сусідами.

Так само Вірменія залишається парламентською республікою, в якій прем’єр має набагато більше повноважень, ніж президент. Щоправда, новий проєкт пропонує посилити права парламентської опозиції, надавши їй квоту при формуванні Вищої судової ради, Центрального банку та Центральної виборчої комісії.

Ще одне чутливе питання, щодо якого очікували змін – статус Вірменської апостольської церкви, з керівництвом якої вірменська влада перебуває у конфлікті. Тут нова редакція зберігає за церквою її нинішній унікальний статус, однак уточнює, що її відносини з державою регулюються спеціальним законом (зараз – "може регулюватися законом").

Серед справді принципових змін – запровадження суду присяжних. Також у проєкті нової редакції конституції враховані недавні спроби РФ вплинути на виборчий процес, щоб привести до влади свого ставленика.

Зокрема, з’явилася норма, за якою прем’єром може стати лише особа, обрана депутатом під тієї партії, яка висуває його на посаду голови уряду. А інша нова норма має унеможливити "виборчий туризм" – умовою для голосування пропонують зробити обов’язкове проживання у країні не менше року в період двох останніх років напередодні виборів.

Не виключено, що в процесі обговорення будуть додані й інші зміни. Принаймні, про таку можливість оголосив голова вірменського уряду.

Три сценарії для референдуму

Широке обговорення та можливість подання пропозицій додаткових змін до основного закону потрібна Ніколу Пашиняну для формування якнайширшого фронту підтримки цих змін.

Адже поступки, яких вимагає Баку, хоч і мають виключно символічне значення, багатьма вірменами сприймаються як національне приниження. А відповідно – переконати їх підтримати такий проєкт буде досить непросто.

Поки що немає соціології щодо підтримки запропонованих конституційних змін, але проведені раніше заміри фіксували скептичне ставлення вірмен до ідеї зміни конституції.

Втім, за даними GALLUP, кількість противників таких змін стабільно знижується – від 80% у 2024 році до 57% наприкінці минулого року.

Проте наразі ключовою проблемою є організація референдуму.

Для його оголошення потрібно голосування конституційною більшістю депутатів парламенту Вірменії, а її у Пашиняна немає.

Не вистачає щонайменше шістьох голосів. І попри всі заклики прем'єра та навіть обіцянки піти у відставку в разі провалу референдуму, лідери парламентської опозиції виступають категорично проти нього.

Не виключено, що така позиція є вимогою Кремля до тих політичних сил, яких в РФ підтримували на останніх виборах.

Проте категорична відмова ставить опозицію у дуже незручне становище – зрештою виходить, що вона не довіряє власному народу. Це дає можливість Ніколу Пашиняну почати шантаж опозиції загрозою дострокових виборів. Мовляв, за такого сценарію партія влади отримає конституційну більшість і зможе самостійно оголосити референдум.

Втім, сценарій дострокових парламентських виборів наразі виглядає малоймовірним. Вірменське законодавство забороняє проведення референдуму в перший рік роботи нового парламенту.

Це означає, що найраніше він може пройти лише влітку наступного року. А у разі дострокових виборів – аж у 2028-му.

Альтернативою може стати проведення референдуму щодо змін до конституції через загальнонаціональну ініціативу. Для оголошення такого потрібно протягом 120 днів зібрати не менше 200 тисяч підписів від громадян, що мають право голосу.

Це досить непросте завдання для невеликої південнокавказької країни, проте для чинного уряду воно точно не є непосильним.

Оголосивши про свою готовність покинути посаду – або відразу у разі провалу референдуму, або не брати участь у наступних парламентських виборах у разі схвалення змін, – Нікол Пашинян почав готувати свій політичний спадок.

Схвалення нової конституції, мирні угоди з Азербайджаном та Туреччиною, а також початок переговорів про вступ до ЄС дає йому шанс увійти в історію не тільки тим лідером, за якого Вірменія програла війну та втратила Нагірний Карабах. Але й тим, хто переформатував країну та дав їй шанс на європейське майбутнє.

Проте досягти цього буде явно непросто. Особливо зважаючи на те, що опір цим планам чинитиме Кремль.

Автор: Юрій Панченко,

співзасновник "Європейської правди"