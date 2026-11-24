Уэс Стритинг стал первым министром обороны Великобритании, посетившим Харьков, расположенный в 20 километрах от линии фронта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian со ссылкой на Минобороны Великобритании.

Во время визита в Украину министр высоко оценил исключительное мужество Вооруженных сил Украины и подтвердил дальнейшую военную поддержку со стороны Великобритании для укрепления украинной обороны на фоне продолжающихся российских атак.

Стритинг объявил, что правительство предоставит Украине дополнительные пусковые установки зенитно-ракетного комплекса RapidRanger по прямой просьбе президента Владимира Зеленского.

Как отметили в Министерстве обороны, система RapidRanger уже эффективно применялась Украиной против российских воздушных угроз, в частности против винтовых и реактивных дронов "Шахед".

"Дополнительные пусковые установки помогут Украине защитить свое население, города и критическую инфраструктуру от непрекращающихся атак Путина", – добавили в ведомстве.

Накануне министр обороны Великобритании Уэс Стритинг находился с визитом в Киеве. Во время выступления в британском посольстве в столице Украины, где он рассказывал о важности украинской противовоздушной обороны, министр замолчал из-за громкого взрыва российского беспилотника поблизости.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Великобритании Энди Бернем объявил о новом пакете помощи Украине на сумму 260 млн фунтов стерлингов, который включает дроны дальнего действия, способные преодолевать расстояние более 1000 километров.

Также сообщалось, что министр обороны Украины Евгений Хмара и его британский коллега Уэс Стритинг подписали проектные соглашения о совместном производстве украинских беспилотников middle strike и deep strike.