Министр обороны Британии посетил Харьков и объявил о новой помощи
Уэс Стритинг стал первым министром обороны Великобритании, посетившим Харьков, расположенный в 20 километрах от линии фронта.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian со ссылкой на Минобороны Великобритании.
Во время визита в Украину министр высоко оценил исключительное мужество Вооруженных сил Украины и подтвердил дальнейшую военную поддержку со стороны Великобритании для укрепления украинной обороны на фоне продолжающихся российских атак.
Стритинг объявил, что правительство предоставит Украине дополнительные пусковые установки зенитно-ракетного комплекса RapidRanger по прямой просьбе президента Владимира Зеленского.
Как отметили в Министерстве обороны, система RapidRanger уже эффективно применялась Украиной против российских воздушных угроз, в частности против винтовых и реактивных дронов "Шахед".
"Дополнительные пусковые установки помогут Украине защитить свое население, города и критическую инфраструктуру от непрекращающихся атак Путина", – добавили в ведомстве.
Накануне министр обороны Великобритании Уэс Стритинг находился с визитом в Киеве. Во время выступления в британском посольстве в столице Украины, где он рассказывал о важности украинской противовоздушной обороны, министр замолчал из-за громкого взрыва российского беспилотника поблизости.
Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Великобритании Энди Бернем объявил о новом пакете помощи Украине на сумму 260 млн фунтов стерлингов, который включает дроны дальнего действия, способные преодолевать расстояние более 1000 километров.
Также сообщалось, что министр обороны Украины Евгений Хмара и его британский коллега Уэс Стритинг подписали проектные соглашения о совместном производстве украинских беспилотников middle strike и deep strike.