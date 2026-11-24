Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что прибыл в Закарпатскую область, где у него состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он написал в своём Facebook, сообщает "Европейская правда".

Это первый визит премьер-министра Венгрии в Закарпатье с 2015 года.

"Мы пересекли венгерско-украинскую границу и прибыли на Закарпатье. Пусть бог благословит всех венгров – и дома, и по всему миру!" – написал Мадьяр.

Ранее он сообщил, что в ходе визита встретится с президентом Владимиром Зеленским, а также с лидерами венгерской общины.

Мадьяр добавил, что вместе с главой Министерства иностранных дел Венгрии Анитой Орбан они посетят несколько венгерских учреждений.

13 ноября Мадьяр заявил, что министры иностранных дел Украины и Венгрии в настоящее время обсуждают, может ли состояться двусторонняя встреча лидеров до конца ноября в Закарпатье.

17 ноября Анита Орбан после нападения РФ на Закарпатье заявила, что выражает солидарность с венгерской общиной и со всем украинским народом, который уже почти пять лет ежедневно вынужден сталкиваться с ужасами войны.