Словацкий парламент после нескольких месяцев дебатов во вторник проголосовал за решение, отменяющее возможность для граждан, проживающих за границей, голосовать на выборах по почте.

Об этом сообщает Aktuality.sk, пишет "Европейская правда".

Предложение было одобрено после двух неудачных голосований и попыток оппозиции сорвать процесс – оппозиционные партии убеждены, что отмена голосования по почте является попыткой подорвать их шансы на выборах в следующем году.

В свою очередь, правящая коалиция обосновала это решение необходимостью защиты тайны голосования.

Предложение было одобрено 79 голосами "за" из 150.

Согласно этому изменению, избиратели, проживающие за пределами Словакии, смогут голосовать в посольствах и консульствах, но не по почте.

Оппозиция, которая на последних выборах 2023 года показала значительно лучшие результаты среди словаков, проживающих за рубежом, чем правящие партии, заявила, что это изменение имеет политическую подоплеку и что она будет оспаривать его в Конституционном суде.

"Это изнасилование демократии. Они боятся, что избиратели выставят им счет на выборах в сентябре", – заявил после голосования Михал Шимечка, лидер крупнейшей оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия".

Согласно последним опросам, коалиция оппозиционных партий "Прогрессивная Словакия" и "Демократы" опережает партию словацкого премьера Роберта Фицо Smer почти на 7 процентных пунктов.

17 ноября тысячи людей в Словакии вышли на улицы в годовщину начала "Бархатной революции" 1989 года, чтобы выразить протест против правительства пророссийского премьер-министра Роберта Фицо.

Правительство Фицо возмутило оппозицию, отправив министра иностранных дел Юрая Бланара в Россию для переговоров о возобновлении экономического сотрудничества и других связей между двумя странами – впервые со времени полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.